आईचा हात सोडून रस्त्यावर धावला चिमुकला, समोरून आली कार अन् एका झटक्यात टाकलं चिरडून; हृदयद्रावक घटनेचा Video Viral

Child Accident Video : एक चुकी अन् चिमुकला जीवाला मुकला...! आईचा हात सोडून धावणाऱ्या चिमुकल्याला गाडीने चिरडलं अन् घटनेचा संपूर्ण थरार सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला. व्हिडिओतील दृष्ये तुमचे काळीज हेलावतील.

Updated On: Mar 06, 2026 | 09:22 AM
आईचा हात सोडून रस्त्यावर धावला चिमुकला, समोरून आली कार अन् एका झटक्यात टाकलं चिरडून; हृदयद्रावक घटनेचा Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • रस्ता ओलांडताना एका छोट्या चुकीमुळे काही सेकंदांत भीषण अपघात घडल्याचे व्हिडिओत दिसून येते.
  • घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून अनेकांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
  • व्हिडिओ पाहिल्यानंतर काहींनी पालकांच्या निष्काळजीपणावर प्रश्न उपस्थित केले, तर काहींनी रस्ता सुरक्षेबाबत महत्त्वाचा संदेश दिला.
लहानपणी सर्वात जवळची व्यक्ती म्हणजे आपली आई. कुठे जायचं असेल, खायचं असेल किंवा कोणतीही लहान गोष्ट करायची असली की आपली आई नेहमीच आपल्या सोबत असते. लहानपणी मुलांकडे विशेष लक्ष द्यायाला लागतं अन्यथा काहीही अनर्थ घडण्याची शक्यता असते. अशीच एक घटना अलिकडे सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आली आहे ज्यात चिमुकल्याची एक चूक त्याच्या जीवावर बेतल्याचे दिसून आले. आईसोबत हा मुलगा रस्त्याच्या कडेला उभा असतो पण अचानक चिमुकला रस्ता पार करण्यासाठी आईचा हात सोडतो आणि तितक्यातच समोरुन येणाऱ्या कारने तो चिरडला गेला. या संपूर्ण घटनेचा थरार आता सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे जो वेगाने व्हायरल होत आहे.

काय घडलं व्हिडिओ?

माहितीनुसार, ही घटना इंडोनेशिया येथे घडून आली आहे. व्हिडिओत दिसते की, महिला आपल्या दोन मुलांसह रस्ता ओलांडण्याचा प्रयत्न करत असते. रस्त्यावर खूप गाड्या वेगाने धावत असतात ज्यामुळे महिल्या रस्त्याच्या किनाऱ्यावरच उभी राहते. यादरम्यानच दोन मुलांपैकी एक मुलगा रस्ता ओलांडण्यासाठी आपल्या आईचा हात सोडतो आणि वेगाने रस्त्यावर धावू लागतो. मुलगा जसा रस्त्यावर धावायला जातो तितक्यातच समोरुन येणाऱ्या चारचाकीखाली तो अवघ्या काही सेकंदातच चिरडला जातो. यानंतर गाडी ड्रायव्हर ताबडतोब गाडी थांबवतो. मुलाच्या आईला मात्र हे सर्व पाहून धक्का बसतो आणि ती लगेचच जमिनीवर कोलमडते. व्हिडिओत मुलाचा अपघात होताच आजूबाजूची लोक त्याच्या मदतीसाठी धाव घेत असल्याचे दिसून येते. मुलाला सुरक्षितपणे उचलण्यात आले आणि रुग्णालयात नेण्यासाठी दुसऱ्या गाडीत ठेवण्यात आले.

सोशल मिडियावर या घटनेचे फुटेज मागील काही काळापासून जोरदार व्हायरल होत आहे. आपली एक चूक आपल्या जीवावर कशी बेतू शकते ते आपल्याला या व्हिडिओत पाहायला मिळते. हा व्हिडिओ @anthraxxxx नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘मी हे पहिल्यांदाच पहिले आहे’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “जर तुम्ही चांगले पालक होऊ शकत नसाल, तर मुले करु नका” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “या घटनेतून आपल्याला शिकायला मिळणारा धडा असा आहे की मुलांना नेहमी निरीक्षणाखाली ठेवले पाहिजे आणि रस्ता ओलांडताना काळजी घेतली पाहिजे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “दोष पालकांचा आहे, ड्रायव्हरचा नाही”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Published On: Mar 06, 2026 | 09:22 AM

