Dale Steyn ची भविष्यवाणी…IND vs NZ अंतिम सामन्यात कोण होणार विश्वविजेता? म्हणाला – जर असे झाले तर मी ‘चोकर्स’

क्रिकेटच्या जगात दक्षिण आफ्रिकेला ‘चोकर्स’ असे नाव आहे. पण डेल स्टेन आता हा टॅग दुसऱ्या संघाला देण्याचा प्रयत्न करत आहे. सातत्याने चांगले क्रिकेट खेळणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेला मोठ्या सामन्यांचा, विशेषतः नॉकआउट सामन्यांचा दबाव सहन करता येत नाही, त्यामुळे खराब कामगिरीमुळे त्यांना स्पर्धेतून बाहेर पडावे लागले. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेतही हे घडले. गट टप्प्यात आणि सुपर-८ मध्ये एकही सामना न गमावणारा दक्षिण आफ्रिका हा एकमेव संघ होता, पण त्यांना सेमीफायनलमध्ये न्यूझीलंडकडून वाईट पराभव पत्करावा लागला आणि ते स्पर्धेतून बाहेर पडले.
न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध १७० धावांचे लक्ष्य फक्त १२.५ षटकांत पूर्ण केले. सेमीफायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला ९ धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील टी-२० विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना ८ मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. डेल स्टेन म्हणाले की जर न्यूझीलंड संघ अंतिम सामन्यात भारताला हरवू शकला नाही तर तो त्यांना “चोकर्स” म्हणून लेबल करेल.
न्यूझीलंडची परिस्थितीही अशीच आहे. किवी संघ आयसीसी स्पर्धांमध्ये विजेतेपद जिंकण्याच्या जवळ पोहोचला आहे, परंतु कधीही ट्रॉफी जिंकू शकलेला नाही. न्यूझीलंडचे आतापर्यंतचे एकमेव आयसीसी विजेतेपद म्हणजे वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप. न्यूझीलंडने अद्याप विश्वचषक किंवा टी-२० विश्वचषक जिंकलेला नाही. डेल स्टेनने असेही म्हटले की न्यूझीलंडने विजेतेपद जिंकावे अशी त्याची खरोखर इच्छा आहे. तथापि, अहमदाबादमध्ये ते भारतावर मात करतील हे “अशक्य” आहे.
Dale Steyn said, “Everyone likes to call South Africa chokers. NZ haven’t won many World Cups themselves, and they have been in more finals than we have. Please go on to win (2026). Otherwise, I am formally handing over chokers card to you; it’s yours.” pic.twitter.com/TSRzNaeifm — Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) March 6, 2026
डेल स्टेनने सांगितले की “हे बघा, प्रामाणिकपणे सांगूया, न्यूझीलंड. सर्वांना दक्षिण आफ्रिकेला चोकर म्हणायला आवडते, पण मी हे सांगणार आहे. न्यूझीलंडने स्वतःहून जास्त विश्वचषक जिंकलेले नाहीत आणि ते आमच्यापेक्षा जास्त फायनलमध्ये गेले आहेत. म्हणून, कोणताही आक्षेपार्ह खेळ नाही, न्यूझीलंड, पण कृपया जिंकत राहा,” असे डेल स्टेनने त्याच्या यूट्यूब चॅनेलवर एबी डिव्हिलियर्सशी झालेल्या गप्पांमध्ये म्हटले.
तो पुढे म्हणाला, “अन्यथा, मी तुम्हाला ते कार्ड औपचारिकपणे देत आहे; ते तुमचे आहे. मला न्यूझीलंड आवडते, पण ते भारताला हरवू शकणार नाहीत. ते करण्यासाठी भारताला मोठ्या प्रमाणात दणका बसेल. मी म्हणतोय; ते शक्य आहे. मला खरोखर त्यांनी जिंकावे असे वाटते, पण मला वाटते का की ते भारताला हरवू शकतील? नाही.”