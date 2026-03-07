Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Dale Steyn Prediction In Ind Vs Nz Final Who Will Win The World Championship Said If That Happens

Dale Steyn ची भविष्यवाणी…IND vs NZ अंतिम सामन्यात कोण होणार विश्वविजेता? म्हणाला – जर असे झाले तर मी ‘चोकर्स’

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील टी-२० विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना ८ मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. या सामन्याआधी दक्षिण आफ्रिकेच्या दिग्गजाने बोल्ड विधान केले आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 10:56 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

क्रिकेटच्या जगात दक्षिण आफ्रिकेला ‘चोकर्स’ असे नाव आहे. पण डेल स्टेन आता हा टॅग दुसऱ्या संघाला देण्याचा प्रयत्न करत आहे. सातत्याने चांगले क्रिकेट खेळणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेला मोठ्या सामन्यांचा, विशेषतः नॉकआउट सामन्यांचा दबाव सहन करता येत नाही, त्यामुळे खराब कामगिरीमुळे त्यांना स्पर्धेतून बाहेर पडावे लागले. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेतही हे घडले. गट टप्प्यात आणि सुपर-८ मध्ये एकही सामना न गमावणारा दक्षिण आफ्रिका हा एकमेव संघ होता, पण त्यांना सेमीफायनलमध्ये न्यूझीलंडकडून वाईट पराभव पत्करावा लागला आणि ते स्पर्धेतून बाहेर पडले. 

न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध १७० धावांचे लक्ष्य फक्त १२.५ षटकांत पूर्ण केले. सेमीफायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला ९ धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील टी-२० विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना ८ मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. डेल स्टेन म्हणाले की जर न्यूझीलंड संघ अंतिम सामन्यात भारताला हरवू शकला नाही तर तो त्यांना “चोकर्स” म्हणून लेबल करेल.

Dedication…अर्जुन तेंडुलकरमध्ये दिसली सचिन तेंडुलकर छवी! लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी परतला क्रिकेटच्या मैदानावर

न्यूझीलंडची परिस्थितीही अशीच आहे. किवी संघ आयसीसी स्पर्धांमध्ये विजेतेपद जिंकण्याच्या जवळ पोहोचला आहे, परंतु कधीही ट्रॉफी जिंकू शकलेला नाही. न्यूझीलंडचे आतापर्यंतचे एकमेव आयसीसी विजेतेपद म्हणजे वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप. न्यूझीलंडने अद्याप विश्वचषक किंवा टी-२० विश्वचषक जिंकलेला नाही. डेल स्टेनने असेही म्हटले की न्यूझीलंडने विजेतेपद जिंकावे अशी त्याची खरोखर इच्छा आहे. तथापि, अहमदाबादमध्ये ते भारतावर मात करतील हे “अशक्य” आहे.

डेल स्टेनने सांगितले की “हे बघा, प्रामाणिकपणे सांगूया, न्यूझीलंड. सर्वांना दक्षिण आफ्रिकेला चोकर म्हणायला आवडते, पण मी हे सांगणार आहे. न्यूझीलंडने स्वतःहून जास्त विश्वचषक जिंकलेले नाहीत आणि ते आमच्यापेक्षा जास्त फायनलमध्ये गेले आहेत. म्हणून, कोणताही आक्षेपार्ह खेळ नाही, न्यूझीलंड, पण कृपया जिंकत राहा,” असे डेल स्टेनने त्याच्या यूट्यूब चॅनेलवर एबी डिव्हिलियर्सशी झालेल्या गप्पांमध्ये म्हटले.

तो पुढे म्हणाला, “अन्यथा, मी तुम्हाला ते कार्ड औपचारिकपणे देत आहे; ते तुमचे आहे. मला न्यूझीलंड आवडते, पण ते भारताला हरवू शकणार नाहीत. ते करण्यासाठी भारताला मोठ्या प्रमाणात दणका बसेल. मी म्हणतोय; ते शक्य आहे. मला खरोखर त्यांनी जिंकावे असे वाटते, पण मला वाटते का की ते भारताला हरवू शकतील? नाही.”

 

Web Title: Dale steyn prediction in ind vs nz final who will win the world championship said if that happens

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 10:13 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dedication…अर्जुन तेंडुलकरमध्ये दिसली सचिन तेंडुलकर छवी! लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी परतला क्रिकेटच्या मैदानावर
1

Dedication…अर्जुन तेंडुलकरमध्ये दिसली सचिन तेंडुलकर छवी! लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी परतला क्रिकेटच्या मैदानावर

मला वाचवा…भारतात अडकलेल्या वेस्ट इंडिजच्या खेळाडूने क्रिस्टियानो रोनाल्डोकडे केली मदतीची याचना
2

मला वाचवा…भारतात अडकलेल्या वेस्ट इंडिजच्या खेळाडूने क्रिस्टियानो रोनाल्डोकडे केली मदतीची याचना

IND vs NZ: यावेळी 2025 नाही तर 300 पार… T20 World Cup 2026 Final साठी खेळपट्टीबद्दल मोठी अपडेट
3

IND vs NZ: यावेळी 2025 नाही तर 300 पार… T20 World Cup 2026 Final साठी खेळपट्टीबद्दल मोठी अपडेट

IND vs NZ Final: भारत-न्यूझीलंड जेतेपदाच्या लढतीसाठी पंचांची घोषणा! ‘या’ दिग्गजांवर सोपवण्यात आली महत्त्वाची जबाबदारी
4

IND vs NZ Final: भारत-न्यूझीलंड जेतेपदाच्या लढतीसाठी पंचांची घोषणा! ‘या’ दिग्गजांवर सोपवण्यात आली महत्त्वाची जबाबदारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Obesity: लठ्ठपणामुळे वाढतो अनेक आजारांचा धोका, केवळ वजनवाढ नाही; जीवावर बेतू शकते दुर्लक्ष करणे

Obesity: लठ्ठपणामुळे वाढतो अनेक आजारांचा धोका, केवळ वजनवाढ नाही; जीवावर बेतू शकते दुर्लक्ष करणे

Mar 07, 2026 | 11:00 AM
फक्त मौजमजेसाठी ‘ते’ चोरायचे दुचाकी; चोरट्यांकडून 20 गाड्या जप्त, पोलिस तपासात…

फक्त मौजमजेसाठी ‘ते’ चोरायचे दुचाकी; चोरट्यांकडून 20 गाड्या जप्त, पोलिस तपासात…

Mar 07, 2026 | 10:53 AM
Harshwardhan Sapkal News:’शाब्बास… परंपरा जपली!’ हर्षवर्धन सपकाळ यांनी शेअर केलेला मोदी-सावरकरांचा ‘तो’ फोटो इंटरनेटवर व्हायरल

Harshwardhan Sapkal News:’शाब्बास… परंपरा जपली!’ हर्षवर्धन सपकाळ यांनी शेअर केलेला मोदी-सावरकरांचा ‘तो’ फोटो इंटरनेटवर व्हायरल

Mar 07, 2026 | 10:53 AM
‘हा’ आहे महाराष्ट्राचा राज्यमासा! पाहताच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी, जाणून घेऊया माशाबद्दल सविस्तर माहिती

‘हा’ आहे महाराष्ट्राचा राज्यमासा! पाहताच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी, जाणून घेऊया माशाबद्दल सविस्तर माहिती

Mar 07, 2026 | 10:50 AM
Middle East War : मध्यपूर्वेत हाहाकार! पाकिस्तानची उडाली झोप; मुनीरने सौदीसोबत आखला ‘महाभयंकर प्लॅन’

Middle East War : मध्यपूर्वेत हाहाकार! पाकिस्तानची उडाली झोप; मुनीरने सौदीसोबत आखला ‘महाभयंकर प्लॅन’

Mar 07, 2026 | 10:42 AM
OnePlus 15 सारखी डिझाईन आणि जबरदस्त फीचर्स… ‘या’ कंपनीच्या नव्या स्मार्टफोनने घातलाय धुमाकूळ, किंमत 8 हजारांहून कमी

OnePlus 15 सारखी डिझाईन आणि जबरदस्त फीचर्स… ‘या’ कंपनीच्या नव्या स्मार्टफोनने घातलाय धुमाकूळ, किंमत 8 हजारांहून कमी

Mar 07, 2026 | 10:39 AM
WorldWar3: आखाती देशांचा डोनाल्ड ट्रम्प यांना ‘धक्का’! सौदी-कुवेतमध्ये इराणचा महाविनाश; रशियाच्या एन्ट्रीने युद्धाला भयंकर वळण

WorldWar3: आखाती देशांचा डोनाल्ड ट्रम्प यांना ‘धक्का’! सौदी-कुवेतमध्ये इराणचा महाविनाश; रशियाच्या एन्ट्रीने युद्धाला भयंकर वळण

Mar 07, 2026 | 10:37 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM