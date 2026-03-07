दोन तोंडाचा साप कधी पाहिला आहे का? शिकार पाहताच तुटून पडला अन् अनोख्या सापाचा Video Viral

मूळव्याध शस्त्रक्रियेनंतरही रजा नाकारली… कर्मचाऱ्याने अधिकाऱ्यांसमोर उतरवली पँट, म्हणाला “हा घ्या पुरावा”; Video Viral
काय दिसलं व्हिडिओत?
या व्हायरल व्हिडिओमध्ये, सुमारे आठ फूट लांबीचा दोन डोके असलेला साप एका जागी शांतपणे बसलेला आहे. त्यानंतर एका जवळून पाहणाऱ्याने त्याच्यासमोर दोन पांढरे आणि तपकिरी उंदीर ठेवले आहेत. उंदरांना पाहताच साप शिकारीसाठी सज्ज होतो. भक्ष्याला पाहताच, साप लगेच कृतीत येतो आणि त्याच्या दोन्ही तोंडांनी त्यांच्यावर हल्ला करतो. व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे की साप त्याच्या दोन्ही तोंडांनी दोन उंदरांना एकत्रित खात आहे. नंतर तो एकाच वेळी दोन्ही भक्ष्यांना गिळण्याचा प्रयत्न करतो.
व्हिडिओमध्ये दाखवलेले दृश्य खूपच आश्चर्यकारक आहे, कारण लोक सहसा एकाच तोंडाने सापांची शिकार करताना दिसतात. दोन डोके असलेल्या सापाच्या या अनोख्या पद्धतीमुळे अनेकांना आश्चर्य वाटले आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर @snakebytestv नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “एकाच वेळी दोन शिकार खाल्ल्याने ते जिरते कसे, ते आत जाऊन आदळते का?” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “बापरे हे मी काय पाहिलं” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “ते एकाच वेळी अन्नगिळतात का? एकाच मानेवरून”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.