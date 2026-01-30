Virat Kohli Instagram Account : विराट कोहली इंस्टाग्रामवर परतला, अकाउंट पुन्हा दिसायला लागल्यानंतर चाहते उत्साही

Virat Kohli’s Instagram account is back : विराट कोहली इंस्टाग्रामवर परतला आहे. काही तासांच्या गोंधळानंतर, त्याचे अकाउंट पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. शुक्रवारी, विराट कोहलीचे इन्स्टाग्राम अकाउंट अचानक बंद करण्यात आले, ज्यामुळे त्याच्या चाहत्यांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली. हे कसे घडले याचा सर्वांनाच प्रश्न पडला होता. २७ कोटींहून अधिक फॉलोअर्स असलेल्या विराट कोहलीला इंस्टाग्रामवरून कसे काढून टाकण्यात आले? विराटचे अकाउंट पुन्हा सुरू झाले असेल, परंतु हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.
ज्याप्रमाणे विराट कोहलीचे इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करण्याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती नव्हती, त्याचप्रमाणे त्याच्या इंस्टाग्रामवर परतण्याबाबतही कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. विराट कोहली किंवा इंस्टाग्रामने या विषयावर कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही.
View this post on Instagram
कोहलीच्या सर्व पोस्ट दिसत आहेत. तथापि, या महान फलंदाजाने अद्याप त्याचे खाते बंद करण्याची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की विराटचा भाऊ विकास कोहलीचे खाते देखील गायब झाले आहे, परंतु त्याच्या परतण्याबद्दल कोणतीही अपडेट नाही. न्यूझीलंडविरुद्ध विराट कोहलीने दमदार कामगिरी केली. त्याने किवींविरुद्ध तीन सामने खेळले आणि २४० धावा केल्या. त्याने १०५.२६ च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली आणि सरासरी ८० होती. इंदूर एकदिवसीय सामन्यात कोहलीने शानदार शतक झळकावले.
KKR च्या अडचणी वाढल्या…25 कोटी पाण्यात! पाकिस्तानविरुद्ध खेळाडू अपयशी, पाकिस्तानने मालिकेचा पहिला सामना केला नावावर
कोहली कधी मैदानात परतणार याची सर्वांना उत्सुकता आहे. पुढील काही महिन्यांत भारताचे एकही एकदिवसीय सामने होणार नाहीत. टी-२० विश्वचषकानंतर भारतीय खेळाडू आयपीएलमध्ये व्यस्त असतील. या स्पर्धेत विराटचेही मैदानात पुनरागमन होईल. तो आरसीबीला सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद मिळवून देण्याचे ध्येय ठेवेल.
विराट कोहलीचे इंस्टाग्रामवर प्रचंड चाहते आहेत. तो जगभरातील क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्तींमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर होता, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो (६५० दशलक्ष) आणि लिओनेल मेस्सी (५०० दशलक्ष) यांच्यानंतर आहे. कोहलीनंतर नेमार ज्युनियरचा क्रमांक लागतो, ज्यांचे २१५ दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत. कोहलीचे इंस्टाग्राम अकाउंट गायब झाल्याने चाहते नाराज झाले.