Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Virat Kohli Instagram Account Virat Kohli Returns To Instagram Fans Are Excited After The Account Reappears

Virat Kohli Instagram Account : विराट कोहली इंस्टाग्रामवर परतला, अकाउंट पुन्हा दिसायला लागल्यानंतर चाहते उत्साही

शुक्रवारी, विराट कोहलीचे इन्स्टाग्राम अकाउंट अचानक बंद करण्यात आले, ज्यामुळे त्याच्या चाहत्यांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली. हे कसे घडले याचा सर्वांनाच प्रश्न पडला होता. आता त्याचे अकाउंट पुन्हा आले आहे.

Updated On: Jan 30, 2026 | 09:52 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Virat Kohli’s Instagram account is back : विराट कोहली इंस्टाग्रामवर परतला आहे. काही तासांच्या गोंधळानंतर, त्याचे अकाउंट पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. शुक्रवारी, विराट कोहलीचे इन्स्टाग्राम अकाउंट अचानक बंद करण्यात आले, ज्यामुळे त्याच्या चाहत्यांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली. हे कसे घडले याचा सर्वांनाच प्रश्न पडला होता. २७ कोटींहून अधिक फॉलोअर्स असलेल्या विराट कोहलीला इंस्टाग्रामवरून कसे काढून टाकण्यात आले? विराटचे अकाउंट पुन्हा सुरू झाले असेल, परंतु हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.

विराट कोहली इंस्टाग्रामवर परतला

ज्याप्रमाणे विराट कोहलीचे इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करण्याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती नव्हती, त्याचप्रमाणे त्याच्या इंस्टाग्रामवर परतण्याबाबतही कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. विराट कोहली किंवा इंस्टाग्रामने या विषयावर कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli)

कोहलीच्या सर्व पोस्ट दिसत आहेत. तथापि, या महान फलंदाजाने अद्याप त्याचे खाते बंद करण्याची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की विराटचा भाऊ विकास कोहलीचे खाते देखील गायब झाले आहे, परंतु त्याच्या परतण्याबद्दल कोणतीही अपडेट नाही. न्यूझीलंडविरुद्ध विराट कोहलीने दमदार कामगिरी केली. त्याने किवींविरुद्ध तीन सामने खेळले आणि २४० धावा केल्या. त्याने १०५.२६ च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली आणि सरासरी ८० होती. इंदूर एकदिवसीय सामन्यात कोहलीने शानदार शतक झळकावले.

KKR च्या अडचणी वाढल्या…25 कोटी पाण्यात! पाकिस्तानविरुद्ध खेळाडू अपयशी, पाकिस्तानने मालिकेचा पहिला सामना केला नावावर

कोहली कधी मैदानात परतणार याची सर्वांना उत्सुकता आहे. पुढील काही महिन्यांत भारताचे एकही एकदिवसीय सामने होणार नाहीत. टी-२० विश्वचषकानंतर भारतीय खेळाडू आयपीएलमध्ये व्यस्त असतील. या स्पर्धेत विराटचेही मैदानात पुनरागमन होईल. तो आरसीबीला सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद मिळवून देण्याचे ध्येय ठेवेल.

विराट कोहलीचे इंस्टाग्रामवर प्रचंड चाहते आहेत. तो जगभरातील क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्तींमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर होता, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो (६५० दशलक्ष) आणि लिओनेल मेस्सी (५०० दशलक्ष) यांच्यानंतर आहे. कोहलीनंतर नेमार ज्युनियरचा क्रमांक लागतो, ज्यांचे २१५ दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत. कोहलीचे इंस्टाग्राम अकाउंट गायब झाल्याने चाहते नाराज झाले.

Web Title: Virat kohli instagram account virat kohli returns to instagram fans are excited after the account reappears

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 09:41 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

WPL 2026 : RCB ने केला फायनलमध्ये प्रवेश! चार संघामध्ये होणार उर्वरित दोन स्थानासाठी लढत, वाचा सविस्तर
1

WPL 2026 : RCB ने केला फायनलमध्ये प्रवेश! चार संघामध्ये होणार उर्वरित दोन स्थानासाठी लढत, वाचा सविस्तर

KKR च्या अडचणी वाढल्या…25 कोटी पाण्यात! पाकिस्तानविरुद्ध खेळाडू अपयशी, पाकिस्तानने मालिकेचा पहिला सामना केला नावावर
2

KKR च्या अडचणी वाढल्या…25 कोटी पाण्यात! पाकिस्तानविरुद्ध खेळाडू अपयशी, पाकिस्तानने मालिकेचा पहिला सामना केला नावावर

Virat Kohli Account : विराट कोहली Instagram वरून गायब? सोशल मिडियावर उडाली खळबळ, चाहत्यांमध्ये उसळली संतापाची लाट
3

Virat Kohli Account : विराट कोहली Instagram वरून गायब? सोशल मिडियावर उडाली खळबळ, चाहत्यांमध्ये उसळली संतापाची लाट

WPL 2026 ची गुणतालिका मनोरंजक! जाणून घ्या तुमचा आवडता संघ कसा करणार प्लेऑफमध्ये प्रवेश, जाणून घ्या संपूर्ण गणित
4

WPL 2026 ची गुणतालिका मनोरंजक! जाणून घ्या तुमचा आवडता संघ कसा करणार प्लेऑफमध्ये प्रवेश, जाणून घ्या संपूर्ण गणित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Samsung Galaxy A07 5G: बजेट सेगमेंट पुन्हा हादरलं! 6000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह होणार नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

Samsung Galaxy A07 5G: बजेट सेगमेंट पुन्हा हादरलं! 6000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह होणार नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

Jan 30, 2026 | 09:46 AM
Shaheed Diwas 2026: राष्ट्रपिता गांधी ते सीमेवरील जवान! एकाच धाग्यात गुंफलेला बलिदानाचा इतिहास

Shaheed Diwas 2026: राष्ट्रपिता गांधी ते सीमेवरील जवान! एकाच धाग्यात गुंफलेला बलिदानाचा इतिहास

Jan 30, 2026 | 09:45 AM
Virat Kohli Instagram Account : विराट कोहली इंस्टाग्रामवर परतला, अकाउंट पुन्हा दिसायला लागल्यानंतर चाहते उत्साही

Virat Kohli Instagram Account : विराट कोहली इंस्टाग्रामवर परतला, अकाउंट पुन्हा दिसायला लागल्यानंतर चाहते उत्साही

Jan 30, 2026 | 09:41 AM
Recipe : पार्टीसाठी परफेक्ट कुरकुरीत स्नॅक्स; घरी बनवा मार्केट स्टाईल टेस्टी ‘मिक्स व्हेज कटलेट’

Recipe : पार्टीसाठी परफेक्ट कुरकुरीत स्नॅक्स; घरी बनवा मार्केट स्टाईल टेस्टी ‘मिक्स व्हेज कटलेट’

Jan 30, 2026 | 09:30 AM
Shukra Pradosh Vrat: शुक्र प्रदोष व्रतामुळे वाढेल धनसंपत्ती, शिवकृपेने दूर होतील अडचणी

Shukra Pradosh Vrat: शुक्र प्रदोष व्रतामुळे वाढेल धनसंपत्ती, शिवकृपेने दूर होतील अडचणी

Jan 30, 2026 | 09:30 AM
Top Marathi News Today Live : महापालिकेनंतर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येऊ असे अजितदादा म्हणाले होते; शशिकांत शिंदेंचं विधान

LIVETop Marathi News Today Live : महापालिकेनंतर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येऊ असे अजितदादा म्हणाले होते; शशिकांत शिंदेंचं विधान

Jan 30, 2026 | 09:20 AM
‘Border 2’च्या कमाईत सातव्या दिवशीही घसरण, तरीही Worldwide Collection मध्ये 300 कोटींचा टप्पा पार

‘Border 2’च्या कमाईत सातव्या दिवशीही घसरण, तरीही Worldwide Collection मध्ये 300 कोटींचा टप्पा पार

Jan 30, 2026 | 09:08 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM
Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Jan 29, 2026 | 07:50 PM
Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:33 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM