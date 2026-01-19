Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

पाकिस्तानी भारतीयांबाबत काय करतात विचार?महिलेच्या वक्तव्याने पडली वादाची ठिणगी, VIDEO VIRAL

Pakistan Viral Video : सोशल मीडियावर एक खळबळजनक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. पाकिस्तानच्या महिलेने भारतीय पुरुषांबाबत एक खळबळजनक वक्तव्य केलं आहे. ज्यामुळे सोशल मीडियावर वाद पेटल आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 03:16 PM
Pakistan viral video

पाकिस्तानी भारतीयांबाबत काय करतात विचार?महिलेच्या वक्तव्याने पडली वादाची ठिणगी, VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • पाकिस्तानी महिलेचे भारतीय पुरुषांबाबत धक्कादायक वक्तव्य
  • सोशल मीडियावर पेटला तीव्र वाद
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
Pakistan Viral Video : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी संतापजनक व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. सध्या सोशल मीडियावर एक खळबळजनक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये एका पाकिस्तानी अभिनेत्रीने भारतीय पुरुषांबाबत असे विधान केले आहे की, ज्यामुळे सोशल मीडियावर वाद पेटला आहे. या महिलेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

या व्हायरल व्हिडिओमध्ये अभिमनेत्री नाझिया सनमने दावा केला आहे की, विमानतळावर तिला एका इमिग्रेशन काउंटरवलर एका अधिकाऱ्या तिच्याशी फ्लर्टिंग केले. नाझियाने सांगितले की, या अधिकाऱ्याने ती कुठली असल्याचे विचारले. त्यानंतर ती कराची आहे हे कळातचा तिच्याशी उर्दुमध्ये बोलायला सुरुवाता केली. त्याने तिच्या पेहराव्याकडे पाहून ती क्रू मेंबर आहे का असा प्रश्न केला. यावर नाझियाने मी नाही असे उत्तर दिल्याचे सांगितले. नाझिया असाही दावा केला की, त्याने नंतर फ्लर्टिंग करत तिला जोपर्यंत तू तुझे प्रोफेशन सांगणार नाही, तोपर्यंत जाऊ देणार नाही असे म्हटले. यानंतर या घटनेचा वर्णन करत नाझियाने हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

पाकिस्तानमध्येही घुमला ‘जय श्री राम’चा नारा; विद्यार्थ्याने एका दमात म्हटले श्लोक, Video Viral

 

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

नाझियाने हा व्हिडिओ तिच्या सोशल मीडिया अकाउंट एक्सवर शेअर केला आहे. तिने या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये तुम्ही भारतीय आम्हा पाकिस्तानी मुलींमागे वेडे असता असे लिहिले आहे. यामुळे सोशल मीडियावर प्रचंड वाद पेटल आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. काही लोकांनी तिच्या या मताचे समर्थन केले आहे, तर काहींनी पाकिस्तानी महिलाच भारतीय पुरुषांच्या मागे असतात असे म्हटले आहे. तर एकाने नाझिया आणि इमिग्रेशन अधिकाऱ्याच्या झालेल्या संवादावर मजेशीर टीका करत कदाचित तुम्हीच त्या अधिकाऱ्याच्या प्रेमात पडलाय असे म्हटले आहे.

पाकिस्तानी लष्कर अधिकाऱ्याचा निर्लज्जपणा; महिला पत्रकाराला थेट मारला डोळा, VIDEO VIRAL

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 19, 2026 | 03:16 PM

