कलियुगीन आईचे काळे कृत्य...! 18 महिन्यांच्या बाळाला गटारात टाकले, सीसीटीव्ही फुटेज पाहून अंगावर येईल काटा; Video Viral

रोबोट पडला प्रेमात! नाचता नाचताच मुलीजवळ गेला अन् मारली घट्ट मिठी, काही केल्या सोडेने तिचा हात; घटनेचा Video Viral
काय आहे प्रकरण?
घटना चार दिवसांपूर्वी घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. पल्ला पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील धीरज नगर आणि टिटू कॉलनी भाग-२ दरम्यान असलेल्या ‘बुधिया नाल्या’तून एका छोट्या मुलीचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. हा मृतदेह नाल्यालगतच्या एका लोखंडी जाळीत अडकला होता. नाल्याच्या बाजूने जाणाऱ्या शाळकरी मुलांनी ते पाहिले आणि त्यांना आरडाओरड करण्यास सुरुवात केली. त्यांचा आवाज ऐकून स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि लगेचच पोलिसांनी याची माहिती दिली. पोलिस घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर त्यांनी मृतदेह बाहेर काढला आणि आपल्या ताब्यात घेतला.
‘स्वच्छ भारत’ मोहिमेला रशियन दूतावासाची साथ; चिमुकल्याच्या सहभागाने जिंकली भारतीयांची मने, VIDEO
सुरुवातीला ही घटना एक अपघात असल्याचे मानले जात होते पण जेव्हा जवळील सीसीटीव्ही कॅमेरा तपासण्यात आला तेव्हा घटनेची खरी सुत्रधार मुलीची आईच यासाठी दोषी असल्याचे स्पष्ट झाले. फुटेजमध्ये मुलाची आई तिला कवेत घेऊन गटाराच्या दिशेने जाताना दिसते. पण जेव्हा ती परतते तेव्हा तिच्याजवळ तिची मुलगी नसते. या संशयास्पद हालचालीच्या आधारे पोलिसांनी एका महिलेला ताब्यात घेतले असून तिची कसून चाैकशी केली जात आहे. महिलेने चाैकशीत आपला गुन्हा कबूल केल्याची माहिती आहे. पोलिसांच्या तपासानुसार, आरोपी महिला आणि तिचा पती झोपडपट्टीत राहतात आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आहेत. मृत मुलगी कुटुंबातील सहावी मुलगी होती, तिला पाच बहिणी होत्या. याच गरिबीमुळे तिने तिच्या सहाव्या मुलीला संपवण्याचा निर्णय घेतला.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.