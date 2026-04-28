कलियुगीन आईचे काळे कृत्य…! 18 महिन्यांच्या बाळाला गटारात टाकले, सीसीटीव्ही फुटेज पाहून अंगावर येईल काटा; Video Viral

Mother Throw Baby In Drain : क्रुरतेचा कळस! जन्मदात्या आईनेच घेतला सहाव्या मुलीचा बळी. दिवसाढवळा बाळाला गटारात फेकले अन् घटनेच्या सीसाटीव्ही फुटेजने उडवली खळबळ.

Updated On: Apr 28, 2026 | 10:06 AM
(फोटो सौजन्य: Youtube)

  • हरियाणातील एका शहरात लहान मुलीच्या मृत्यूची धक्कादायक घटना समोर आली.
  • सीसीटीव्ही फुटेजमुळे प्रकरणाचा तपास वेगाने पुढे गेला.
  • आर्थिक अडचणींमुळे कुटुंबावर गंभीर परिणाम झाल्याचे समोर आले.
मागील काही काळापासून अनेक धक्कादायक घटना समोर येत असून यात आणखी एका भीषण घटनेची नोंद झाली आहे. आई जी मुलाच्या संरक्षणासाठी ढाल बनून उभी राहते, जिला ममतेचं प्रतिक मानलं जातं तीच मुलाच्या जीवावर उठल्याचे घटनेत दिसून आले. हरियाणातील फरिदाबादमध्ये महिलेने आपल्याच दीड वर्षांच्या मुलाला जिवंत गटारात फेकून टाकल्याची घटना घडली आहे. या खळबळजनक घटनेने फक्त स्थानिकांनाच नाही तर सोशल मिडिया यूजर्सनाही हादरवून सोडलं आहे. रस्त्यावर लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेरात ही घटना कैद झाली असल्याने याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. यात महिलेचे काळे कृत्य उघड झाले. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत असून घटनेचा व्हिडिओ आता इंटरनेटवर चांगलाच व्हायरल होतोय. चला नक्की प्रकरण काय ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय आहे प्रकरण?

घटना चार दिवसांपूर्वी घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. पल्ला पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील धीरज नगर आणि टिटू कॉलनी भाग-२ दरम्यान असलेल्या ‘बुधिया नाल्या’तून एका छोट्या मुलीचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. हा मृतदेह नाल्यालगतच्या एका लोखंडी जाळीत अडकला होता. नाल्याच्या बाजूने जाणाऱ्या शाळकरी मुलांनी ते पाहिले आणि त्यांना आरडाओरड करण्यास सुरुवात केली. त्यांचा आवाज ऐकून स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि लगेचच पोलिसांनी याची माहिती दिली. पोलिस घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर त्यांनी मृतदेह बाहेर काढला आणि आपल्या ताब्यात घेतला.

सुरुवातीला ही घटना एक अपघात असल्याचे मानले जात होते पण जेव्हा जवळील सीसीटीव्ही कॅमेरा तपासण्यात आला तेव्हा घटनेची खरी सुत्रधार मुलीची आईच यासाठी दोषी असल्याचे स्पष्ट झाले. फुटेजमध्ये मुलाची आई तिला कवेत घेऊन गटाराच्या दिशेने जाताना दिसते. पण जेव्हा ती परतते तेव्हा तिच्याजवळ तिची मुलगी नसते. या संशयास्पद हालचालीच्या आधारे पोलिसांनी एका महिलेला ताब्यात घेतले असून तिची कसून चाैकशी केली जात आहे. महिलेने चाैकशीत आपला गुन्हा कबूल केल्याची माहिती आहे. पोलिसांच्या तपासानुसार, आरोपी महिला आणि तिचा पती झोपडपट्टीत राहतात आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आहेत. मृत मुलगी कुटुंबातील सहावी मुलगी होती, तिला पाच बहिणी होत्या. याच गरिबीमुळे तिने तिच्या सहाव्या मुलीला संपवण्याचा निर्णय घेतला.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Apr 28, 2026 | 10:06 AM

Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

May 17, 2026 | 10:30 AM
स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

May 17, 2026 | 10:10 AM
UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! 'या' डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..

Adhik Maas: अधिक मासाला "पुरुषोत्तम मास" का म्हणतात? भगवान विष्णूंची का केली जाते पूजा

May 17, 2026 | 09:50 AM
US Iran Tension : 'वादळापूर्वीची शांतात' , ट्रम्प यांच्या 'त्या' पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद

Pandemic Alert: कोरोनापेक्षाही भयंकर! हंताव्हायरस नव्हे तर दोन देशांमध्ये 'या' व्हायरसने घेतले शेकडो बळी; पाहा भीषण वास्तव

May 17, 2026 | 09:31 AM

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

