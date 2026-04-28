तेलकट त्वचेचे टेंशन कायमचे जा विसरून! ‘हे’ घरगुती उपाय केल्यास चेहऱ्यावरील टॅनिंग कमी होण्यासोबतच त्वचा होईल सॉफ्ट

कडक उन्हात कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर चेहरा खूप जास्त तेलकट आणि चिकट होऊन जातो. सतत येणाऱ्या घामामुळे चेहऱ्यावर जास्तीचे तेल जमा होण्यास सुरुवात होते. याशिवाय मेकअप केल्यानंतर सुद्धा त्वचा खूप जास्त ऑईली दिसू लागते. कडक उन्हात बाहेर गेल्यानंतर सतत येणाऱ्या घामामुळे चेहऱ्यावर धूळ, मातीचे थर साचून राहण्यास सुरुवात होते. हीच घाण त्वचेच्या छिद्रांमध्ये जमा होते आणि चेहऱ्यावर मोठे मोठे पिंपल्स आणि मुरूम येतात. त्वचेवर आलेले मुरूम आणि पिंपल्स त्वचेचे सौंदर्य पूर्णपणे नष्ट करून टाकतात. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये त्वचा व्यवस्थित स्वच्छ करणे फार आवश्यक आहे. चेहऱ्यावर जमा होणारे अतिरिक्त तेल नष्ट करण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी फेसपॅक लावला जातो तर कधी फेसमास्क लावून त्वचेची काळजी घेतली जाते. पण त्याऐवजी घरगुती उपाय केल्यास त्वचेवर नैसर्गिक सौंदर्य कायम टिकून राहील. चला तर जाणून घेऊया तेलकट त्वचेची काळजी कशी घ्यावी.(फोटो सौजन्य – istock)
वाढत्या उन्हाळ्यात त्वचेची योग्य पद्धतीने काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. चेहरा नियमित पाण्याने स्वच्छ धुवणे फार आवश्यक आहे. दिवसभरात दोन वेळा त्वचा फेसवॉशचा वापर करावा. जास्त वेळ फेसवॉशचा वापर करू नये. चेहरा सतत धुतल्यामुळे त्वचेवरील एक थर कमी होऊन जातो आणि त्वचा खूप जास्त कोरडी होऊन जाते. तेलकट त्वचा असलेल्या महिलांनी जेलबेस फेसवॉशचा वापर करावा.
चेहऱ्यावर आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा फेसपॅक लावावा. वाटीमध्ये बेसन आणि चिमूटभर हळद घेऊन त्यात थोडस गुलाबपाणी घालून पेस्ट तयार करा. तयार केलेला फेसपॅक चेहऱ्यावर लावून काहीवेळ तसेच ठेवा आणि त्यानंतर हलक्या हाताने मसाज करून त्वचा पाण्याने स्वच्छ धुवून टाका.हळदीचा फेसपॅक लावल्यामुळे चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स कमी होण्यास मदत होईल आणि डेड स्किन नष्ट होईल.
चेहऱ्यावरील अतिरिक्त तेल कमी करण्यासाठी मुलतानी मातीचा वापर करावा. मुलतानी मातीचा वापर मागील अनेक वर्षांपासून केला जात आहे. वाटीमध्ये मुलतानी माती घेऊन त्यात गुलाब पाणी टाकावे आणि पेस्ट तयार करावी. तयार केलेले मिश्रण ब्रशच्या मदतीने चेहऱ्यावर लावून १५ मिनिटं तसेच ठेवा आणि नंतर पाण्याने त्वचा स्वच्छ धुवून घ्या. यामुळे चेहऱ्यावरील तेल कमी होण्यास मदत होईल.
उन्हाळामुळे चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग कमी करण्यासाठी टोमॅटोचा वापर करावा. टोमॅटोमध्ये असलेले गुणकारी घटक चेहऱ्यावरील तेल कमी कारण्यासोबतच टॅनिंग कमी करण्यासाठी मदत करते. यासाठी टोमॅटो मध्यभागी कापून त्यावर कॉफी टाकून चेहऱ्यावर हलक्या हाताने मसाज करा. यामुळे टॅनिंग कमी होण्यासोबतच त्वचा खूप फ्रेश दिसेल. उन्हाळ्यात त्वचा कायमच हायड्रेट ठेवण्यासाठी काकडीचा वापर करावा. काकडीमध्ये असलेले पाणी कायमच त्वचेमध्ये ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी मदत करतो.