Kolhapur Crime: कोल्हापुरात संतापजनक घटना! तरुणींचे अश्लील व्हिडिओ बनवून ब्लॅकमेलिंग; मुख्य आरोपी अटकेत

कोल्हापुरात तरुणींचे व्हिडिओ बनवून ब्लॅकमेल केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. शाहिद सनदे अटकेत असून त्याने अत्याचार करून व्हिडिओ मित्रांना शेअर केल्याचे समोर आले; आणखी अनेक मुलींचे व्हिडिओ असल्याचा संशय आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 09:43 AM
  • तरुणींचे व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार उघड
  • मुख्य आरोपी शाहिद सनदे अटकेत, साथीदार फरार
  • 8-9 इतर युवतींचे व्हिडिओ असल्याचा पोलिसांना संशय
कोल्हापूर: कोल्हापूर येथून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. अमरावती नंतर आता कोल्हापूर येथून अश्लील व्हिडीओ प्रकरण समोर आलं आहे. एका तरुणाने व्हिडीओ बनवून ब्लॅकमेल केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पुलाची शिरोली येथील शाहिद सनदे याला या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. तर शाहिद चा मित्र शाहरुख देसाई हा फरार आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीकडे जवळपास 8 ते 9 तरुणींचे व्हिडीओ असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. न्यायालयाने शाहिदला चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

शाहिद समीर सनदे (रा. पुलाची शिरोली, ता. हातकणंगले) याने तरूणीवर अत्याचार करून तिचे व्हिडीओ बनवून मित्रांना शेअर केल्याचे समोर आले आहे. याबाबत पीडित तरुणीने पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. व्हिडिओ तयार करणारा त्याचा मित्र फरार असून, त्याच्याकडे इतर युवतींचे व्हिडीओ असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. हे कोणाला सांगितल्यास व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी संशयितांनी दिल्याचे तरुणाने सांगितले. पोलिसांनी संशयिताला अटक केले आहेत. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. हातकणंगलेचे पोलिस निरीक्षक शरद मेमाणे यांनी त्याला पेठवडगाव न्यायालयामध्ये सोमवारी हजर केले असता चार दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली.

पोलिसांना या तरूणीच्या आठ ते दहा मैत्रिणींचे व्हिडीओ असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. पोलीस शाहिद सनदेची सखोल चौकशी करत आहे तर त्याचा फरार असलेला मित्र शाहरुख देसाई याचा देखील शोध घेत आहेत. या दोघांवर कठोर करण्यासाठी हिंदू आणि मुस्लिम समाजाकडून देखील पोलिसांकडे मागणी करण्यात आली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपी कोण आहे?

    Ans: शाहिद समीर सनदे हा मुख्य आरोपी असून त्याला अटक करण्यात आली आहे.

  • Que: गुन्हा नेमका काय आहे?

    Ans: तरुणीवर अत्याचार करून तिचे व्हिडिओ बनवून ब्लॅकमेल व शेअर करण्यात आले.

  • Que: आणखी कोण संशयित आहे?

    Ans: शाहरुख देसाई हा आरोपीचा मित्र फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे.

Published On: Apr 28, 2026 | 09:43 AM

May 13, 2026 | 09:16 AM
May 13, 2026 | 09:03 AM
May 13, 2026 | 08:50 AM
May 13, 2026 | 08:46 AM
May 13, 2026 | 08:40 AM
May 13, 2026 | 08:32 AM
May 13, 2026 | 08:30 AM

May 12, 2026 | 06:51 PM
May 12, 2026 | 04:55 PM
May 12, 2026 | 04:49 PM
May 12, 2026 | 04:46 PM
May 12, 2026 | 04:41 PM
May 12, 2026 | 04:36 PM
