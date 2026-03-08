Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
कुछ अच्छा करने जाता हू, कांड हो जाता है! किचनमध्ये पत्नीची मदत करायला गेला अन् कानशिलात खाऊन आला नवरा; Video Viral

Husband And Wife Funny Video : पत्नीची नक्कल करायला गेला आणि तिथेच फसला... नवरा-बायकोच्या या हास्यास्पद व्हिडिओने सर्वांना हसू अनावर केलं आहे. व्हिडिओत पतीने नक्की काय चुकी केली ते तुम्हीच पहा.

Updated On: Mar 08, 2026 | 10:30 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • सोशल मीडियावर पती-पत्नीशी संबंधित एक मजेशीर व्हिडिओ सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
  • व्हिडिओमध्ये स्वयंपाकघरात काम करताना पतीकडून झालेल्या एका छोट्या चुकीमुळे गंमतीशीर प्रसंग घडताना दिसतो.
  • हा व्हिडिओ पाहून अनेक युजर्सनी मजेदार प्रतिक्रिया देत तो मोठ्या प्रमाणात शेअर केला आहे.
पती-पत्नीचं नातं एक असं नातं आहे ज्यात प्रेम, जिव्हाळा, भांडण अशा सर्वच भावनांचा समावेश होतो. लहान-सहान गोष्टींवरुन नवरा-बायकोमध्ये कुरगुडी होणे सामान्य गोष्ट आहे. पण अलिकडेच सोशल मिडियावर एका नवऱ्याची किचनमध्ये झालेली फजिती शेअर करण्यात आली आहे ज्याला पाहूनच यूजर्सना हसू अनावर झालं. चांगल्या भावनेने नवरा व्हिडिओत बायकोची मदत करायला गेल्याचे दिसते खरे पण पुढच्याच क्षणी त्याच्याकडून अशी काहीा चूक होते की बायको थेट नवऱ्याच्या कानशिलात लगावते. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

मुलीचे साहस तर पहा, खऱ्या सापांना घेऊन खेळू लागली ‘सापशिडी’, पाहून सर्वच थबकले… धक्कादायक Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच आपल्याला पती आणि पत्नी स्वयंपाकघरात काम करत असल्याचे दिसते. पती काही तरी किसत असतो आणि गॅसवर दूध उकळायला ठेवलेले असते. आता जसे दूध उकळून भांड्याच्या वर येऊ लागते तशीच पत्नी लगेच दूधाला हलकी फुंकर मारत दूधाला भांड्याच्या वर दूध येण्यापासून रोखते. आता घडतं असं की पत्नीचं पाहून पतीही सेम कृती करायला जातो पण त्याची फुंकर इतकी पाॅवरफुल असते की त्याने दूध क्षणातच गॅसवर सांडते जे पाहून पत्नी रागावते. दूध नवऱ्याच्या चूकीमुळे गॅसवर सांडलं हे पाहून दुसऱ्याच क्षणी पत्नी पतीच्या कानशिलात लगावते आणि पती मान खाली घालून आपल्या चूकीचा पश्चाताप करु लागतो. व्हिडिओतील ही दृष्ये आता यूजर्सना हसवून हसवून वेड लावत आहेत. इंचरनेटवर यूजर्स व्हिडिओला चांगलेच शेअर देखील करत आहेत.

शिक्षिकेचा चालू वर्गात राजेशाही थाट, विद्यार्थ्यांकडून करून घेतला फुल बॉडी मसाज; धक्कादायक Video Viral

हा व्हिडिओ @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “कधीही तुमच्या बायकोची नक्कल करू नका, तुम्ही नक्कीच अपयशी व्हाल” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “पतीला अधिक सराव करण्याची आवश्यकता आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “म्हणूनच बायकोसमोर कधीही हुशारी करू नये”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Web Title: Funny video viral wife slapped husband in kitchen viral news in marathi

Published On: Mar 08, 2026 | 10:29 AM

