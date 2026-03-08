कुछ अच्छा करने जाता हू, कांड हो जाता है! किचनमध्ये पत्नीची मदत करायला गेला अन् कानशिलात खाऊन आला नवरा; Video Viral

मुलीचे साहस तर पहा, खऱ्या सापांना घेऊन खेळू लागली ‘सापशिडी’, पाहून सर्वच थबकले… धक्कादायक Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच आपल्याला पती आणि पत्नी स्वयंपाकघरात काम करत असल्याचे दिसते. पती काही तरी किसत असतो आणि गॅसवर दूध उकळायला ठेवलेले असते. आता जसे दूध उकळून भांड्याच्या वर येऊ लागते तशीच पत्नी लगेच दूधाला हलकी फुंकर मारत दूधाला भांड्याच्या वर दूध येण्यापासून रोखते. आता घडतं असं की पत्नीचं पाहून पतीही सेम कृती करायला जातो पण त्याची फुंकर इतकी पाॅवरफुल असते की त्याने दूध क्षणातच गॅसवर सांडते जे पाहून पत्नी रागावते. दूध नवऱ्याच्या चूकीमुळे गॅसवर सांडलं हे पाहून दुसऱ्याच क्षणी पत्नी पतीच्या कानशिलात लगावते आणि पती मान खाली घालून आपल्या चूकीचा पश्चाताप करु लागतो. व्हिडिओतील ही दृष्ये आता यूजर्सना हसवून हसवून वेड लावत आहेत. इंचरनेटवर यूजर्स व्हिडिओला चांगलेच शेअर देखील करत आहेत.
Husband Tries to Copy Wife’s Milk
Hack, Accidentally Creates Peak pic.twitter.com/IHa0xTc6HO — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 6, 2026
शिक्षिकेचा चालू वर्गात राजेशाही थाट, विद्यार्थ्यांकडून करून घेतला फुल बॉडी मसाज; धक्कादायक Video Viral
हा व्हिडिओ @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “कधीही तुमच्या बायकोची नक्कल करू नका, तुम्ही नक्कीच अपयशी व्हाल” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “पतीला अधिक सराव करण्याची आवश्यकता आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “म्हणूनच बायकोसमोर कधीही हुशारी करू नये”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.