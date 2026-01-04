Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

कोब्रा पकडण्यासाठी श्वानांच्या टोळीने केला हल्ला, तोंडात पकडतच खाली ओढलं अन् चावतच विषारी प्राण्याला… थरारक Video Viral

King Cobra VS Dog : संपूर्ण कोब्रा समाज घाबरलेला आहे...! श्वानांनी झाडावर कोब्राला पाहताच त्याच्यावर हल्ला चढवला आणि अवघ्या काही मिनिटांतच मिळून त्याला फस्त केलं. जंगलाच्या प्राण्याची ही शिकार आता सर्वांचे लक्ष वेधून घेत

Updated On: Jan 04, 2026 | 02:22 PM
(फोटो सौजन्य – X)

  • कोब्रा आणि श्वानांमध्ये सुरु झाली लढत.
  • झाडावरुन खेचतच खाली पाडलं अन् श्वानांनी काही मिनिटांतच कोब्राचा शेवट केला.
  • शिकारीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.
प्राण्यांमध्ये जीवनमरणाचा संघर्ष हा होतंच राहतो. जंगलात तर जवळजवळ बरेच प्राणी एकमेकांच्या जीवावर उठतात. पण हेच दृश्य शहरी भागात दिसून येणे थोडे धक्कादाय आहे. कोब्रा हा जंगलातील सर्वात धोकादायक प्राणी आहे. अशात त्याच्यावर हल्ला करणं काही साधी गोष्ट नाही. परंतु अलिकडेच सोशल मिडियावर एक नवीन व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यात रस्त्यावरील श्वानांच्या टोळीने मिळून भल्यामोठ्या कोब्रावर हल्ला करुन त्याला फस्त केल्याचं दिसून आलं. हा हल्ला इतका भयानक होता की कोब्राला काही करताच आलं नाही. चला व्हिडिओत काय घडलं ते जाणून घेऊया.

30 मीटर लांब सापाच्या डोक्यावर चढून दिला जबरदस्त परफॉर्मन्स, 200 कोटींच्या त्या शो'ने वेधले सर्वांचे लक्ष; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये आपल्याला एक किंग कोब्रा झाडावर बसल्याचे दिसतात. तो घाबरलेला असतो कारण झाडाच्या खाली श्वानांची टोळी त्याची शिकार करण्यासाठी सज्ज झालेली असतात. झाडाच्या खाली एकूण तीन श्वान मिळून कोब्रावर भुंकत असतात. अशात पुढच्याच क्षणी त्यातील एक श्वान कोब्राला पकडून खेचतच खाली पाडतो. कोब्राला खाली पाडताच इतर दोन श्वानही खुश होतात आणि कोब्राला चावून ते तिघही त्याला फस्त करु लागतात. तिघांच्या एकजुटीमुळे कोब्राचे काही त्यांच्यासमोर चालत नाही आणि इथेच व्हिडिओचा शेवट होतो. दरम्यान यूजर्सने मात्र व्हिडिओच्या सत्यतेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काहींचा असा विश्वास आहे की, हा व्हिडिओ खरा नसून तो एआयद्वारे तयार करण्यात आला आहे.

30 मीटर लांब सापाच्या डोक्यावर चढून दिला जबरदस्त परफॉर्मन्स, 200 कोटींच्या त्या शो'ने वेधले सर्वांचे लक्ष; Video Viral

दरम्यान @NatureNexus4321 नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “हा एआय व्हिडिओ आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मला शंका आहे की ते सर्व कुत्रे अजूनही जिवंत आहेत, जो कोणी विषारी कोब्राला चावला असेल तो मेलेला असेल” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “कुत्रे हे फक्त एआय असल्यावरच करू शकतात…”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Published On: Jan 04, 2026 | 02:21 PM

