US Iran War : ‘आम्ही पहिल्याच तासांत युद्ध जिंकले होते’ ; ट्रम्प यांची इराणविरुद्ध विजयाची घोषणा, जगभरात खळबळ

ट्रम्प यांनी रॅलीत बोलताना म्हटले की, आम्ही हे युद्ध केवळ पहिल्या तासातच जिंकले होते. ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिकन सैन्याने इराणवर प्रभावीपणे हल्ले केले असून त्यांना बचावाची वेळही दिली नाही. या संपूर्ण मोहिमेला ट्रम्प यांनी ऑपरेशन एपिक फ्युरी असे नाव दिले आहे. ट्रम्प यांनी सांगितले की, हे नाव त्यांनी स्वत: निवडले आहे. यावर त्यांनी रॅलीतील जनतेला हे नाव तुम्हाला आवडले का? असा प्रश्न करत हे नाव नक्कीच चांगले आहे, असे म्हटले.
JUST IN: 🇺🇸🇮🇷 President Trump declares the United States has won the war against Iran. pic.twitter.com/ynztH5bgYH — BRICS News (@BRICSinfo) March 11, 2026
ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, अमेरिकन सैन्याने अत्यंत पराक्रमाचे काम केले आहे. सैन्याने इराणच्या ५८ नाविकांना आणि जहाजांना पूर्णपणे नष्ट केले आहे. युद्धाच्या दोनच दिवसांत त्यांनी इराणची ५४ जहाजे निकामी केली होती. इराणचे अणु केंद्र आणि प्रमुख लष्करी तळे अमेरिकेचे मुख्य उद्दिष्ट होते आणि ते साध्य झाले असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला.
त्यांच्या मते, इराण (Iran) गेल्या ४७ वर्षांपासून अमेरिकन नागरिकांचा बळी घेतला होता. यामुळे त्याला चोख प्रत्युत्तर देणे आवश्यक होते. ट्रम्प यांनी सांगितले की, इराणची लष्कर क्षमता पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली असून त्यांच्याकडे प्रतिहल्ल्याची ताकद उरलेली नाही. ट्रम्प यांनी हे सगळे बोलताना रॅलीत डान्सही केला.
याच वेळी ट्रम्प यांनी युद्धाच्या परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्चा तेलाच्या वाढलेल्या किंमतीवंर जनतेला आश्वस्त केले. त्यांनी म्हटले की, परिस्थिती पुन्हा स्थिर होईल. आम्ही आमच्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हच्या वापर कमी तेलाचे दर कमी करु असे आश्वासन त्यांनी जनतेला दिले. त्यांनी लवकरच जागतिक पुरवठा साखळी सुरक्षित होईल असे सांगितले.
