US Iran War : ‘आम्ही पहिल्याच तासांत युद्ध जिंकले होते’ ; ट्रम्प यांची इराणविरुद्ध विजयाची घोषणा, जगभरात खळबळ

Donald Trump Claims Victory in Iran War : ट्रम्प यांनी इराणविरुद्धच्या युद्धात अधिकृत विजयाची घोषणा केली आहे. त्यांनी इराणच्या नौदलाला आणि लष्करी क्षमतेला अमेरिकेच्या सैन्याने पूर्णपणे नष्ट केले असल्याचे म्हटले आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 09:36 AM
  • ट्रम्प यांचा इराणविरुद्ध युद्धात विजयाचा दावा
  • पहिल्याचा तासातच जिंकले होते युद्ध
  • ट्रम्प यांच्या दाव्याने जगभरात खळबळ
Trump claim Victory in War With Iran : मध्यपूर्वेतील सुरु असलेल्या तणावादरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी एक मोठे खळबळजनक विधान केले आहे. यामुळे जगभारत खळबळ उडाली आहे. त्यांनी इराणविरुद्ध विजयाची घोषणा केली आहे. केंटकी येथील हेब्रॉनमध्ये आयोजित एक भव्य निवडणूक रॅलीत ट्रम्प यांनी हे खळबळजनक विधान केले आहे. त्यांनी इराणविरुद्ध अधिकृत विजयाची घोषणा केली आहे.

Middle East Conflict : मध्यपूर्वेतील संकटावर भारत मैदानात; २४ तासांत जयशंकर यांची अनेक देशांशी थेट चर्चा, जगात खळबळ

ट्रम्प यांनी रॅलीत  बोलताना म्हटले की, आम्ही हे युद्ध केवळ पहिल्या तासातच जिंकले होते. ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिकन सैन्याने इराणवर प्रभावीपणे हल्ले केले असून त्यांना बचावाची वेळही दिली नाही. या संपूर्ण मोहिमेला ट्रम्प यांनी ऑपरेशन एपिक फ्युरी असे नाव दिले आहे. ट्रम्प यांनी सांगितले की, हे नाव त्यांनी स्वत: निवडले आहे. यावर त्यांनी रॅलीतील जनतेला हे नाव तुम्हाला आवडले का? असा प्रश्न करत हे नाव नक्कीच चांगले आहे, असे म्हटले.

इराणच्या नौदलाचे नुकसान

ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, अमेरिकन सैन्याने अत्यंत पराक्रमाचे काम केले आहे. सैन्याने इराणच्या ५८ नाविकांना आणि जहाजांना पूर्णपणे नष्ट केले आहे. युद्धाच्या दोनच दिवसांत त्यांनी  इराणची ५४ जहाजे निकामी केली होती. इराणचे अणु केंद्र आणि प्रमुख लष्करी तळे अमेरिकेचे मुख्य उद्दिष्ट होते आणि ते साध्य झाले असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला.

त्यांच्या मते, इराण (Iran) गेल्या ४७ वर्षांपासून अमेरिकन नागरिकांचा बळी घेतला होता. यामुळे त्याला चोख प्रत्युत्तर देणे आवश्यक होते.  ट्रम्प यांनी सांगितले की, इराणची लष्कर क्षमता पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली असून त्यांच्याकडे प्रतिहल्ल्याची ताकद उरलेली नाही. ट्रम्प यांनी हे सगळे बोलताना रॅलीत डान्सही केला.

तेल बाजार आणि उर्जा सुरक्षेवर आश्वासन

याच वेळी ट्रम्प यांनी युद्धाच्या परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्चा तेलाच्या वाढलेल्या किंमतीवंर जनतेला आश्वस्त केले. त्यांनी म्हटले की, परिस्थिती पुन्हा स्थिर होईल. आम्ही आमच्या  स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हच्या वापर कमी तेलाचे दर कमी करु असे आश्वासन त्यांनी जनतेला दिले. त्यांनी लवकरच जागतिक पुरवठा साखळी सुरक्षित होईल असे सांगितले.

World War 3: ‘ते आधीच युद्धात उतरले होते..’ इराणच्या क्षेपणास्त्रांवर रशियाचा ‘ठसा’; तर संकटात भारताची ‘अशी’ स्मार्ट खेळी

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांनी इराण युद्धाबाबत काय दावा केला आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी एका निवडणूक रॅलीत दावा केला आहे की, इराणविरुद्धच्या युद्धाता पहिल्या तासातच अमेरिकेचा विजय झाला होता. अमेरिकन सैन्याने मोठ्या क्षमतेने इराणच्या लष्करी आणि नौदल क्षमतेला नष्ट केले होते.

  • Que: काय आहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी?

    Ans: अमेरिका-इस्रायलने २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराणवर संयुक्त लष्करी कारवाई सुरु केली होती. या कारवाईला ट्रम्प यांनी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी असे नाव दिले होते.

Published On: Mar 12, 2026 | 09:36 AM

Mar 12, 2026 | 09:36 AM
