Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • At 58 Akshay Kumar Shows The Same Old Energy Bts Video From The Sets Of Bhoot Bangla Goes Viral

५८ व्या वर्षीही अक्षय कुमारचा तोच जुना जोश, ‘भूत बंगला’च्या सेटवरील BTS व्हिडिओ व्हायरल, पाहा Video

‘भूत बंगला’च्या सेटवरून अक्षय कुमारचा हाई-एनर्जी व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. अभिनेत्याचा फिटनेस पाहून चाहते थक्क झाले आहेत.

Updated On: Feb 27, 2026 | 07:50 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार सध्या त्याच्या आगामी चित्रपट ‘भूत बंगला’चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. चित्रपटातील जोशपूर्ण गाणं ‘राम जी आके भला करेंगे’ आधीच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलं आहे. अशातच आता सेटवरील एक बीटीएस (BTS) व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, त्यात अक्षय कुमार ट्रॅम्पोलिनवर जबरदस्त स्टंट आणि धमाल करताना दिसत आहेत.

५८ व्या वर्षीही त्यांचा तोच जुना उत्साह आणि फिटनेस पाहून चाहते थक्क झाले आहेत. या व्हिडिओमुळे ‘भूत बंगला’विषयीची उत्सुकता आणखी वाढली असून, चित्रपटात अक्षय कुमार पुन्हा एकदा आपल्या खास अंदाजात प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणार असल्याची चर्चा रंगली आहे.

‘भूत बंगला’विषयीची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. या व्हिडिओमध्ये अक्षय कुमार ट्रॅम्पोलिनवर उड्या मारताना दिसत आहे. गाण्याच्या सीक्वेन्ससाठी तो आपल्या स्टेप्सची रिहर्सल करताना आणि त्यात सुधारणा करताना पाहायला मिळतात. सेटवरील त्यांची बेधडक मस्ती आणि न थकणारा उत्साह स्पष्टपणे जाणवते. या कॉमेडीमागे किती मेहनत आणि शारीरिक तयारी आहे, याची झलक या व्हिडिओमधून मिळते.

Spirit New Poster: हातात तलवार घेऊन विवेक ओबेरॉयचा ‘स्पिरिट’ मधील जबरदस्त लूक प्रदर्शित, पोस्टरमध्ये दिसली ‘या’ अभिनेत्रीची झलक

विशेष म्हणजे, अक्षय कुमार त्यांच्या खास ‘फिजिकल कॉमेडी’ शैलीसाठी ओळखले जातात आणि याही चित्रपटात त्यांनी त्यावर विशेष भर दिला आहे. ट्रॅम्पोलिनवरील हा सीन पडद्यावर जरी सहज वाटत असला, तरी त्यासाठी अचूक टायमिंग आणि लय आवश्यक होती—जी त्यांनी ५८ व्या वर्षीही सहज साध्य केली. हा क्षण त्यांच्या आणि दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांच्या जोडीतील त्या जुन्या, स्लॅपस्टिक कॉमेडीची आठवण करून देतो.या मजेशीर बीटीएस व्हिडिओमुळे ‘भूत बंगला’बद्दलची चर्चा आणखी रंगली आहे. २०२६ मधील सर्वात चर्चित कॉमेडी चित्रपटांपैकी हा एक ठरणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत. बालाजी मोशन पिक्चर्स (बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड चा एक भाग) आणि केप ऑफ गुड फिल्म्स प्रस्तुत या चित्रपटात अक्षय कुमार यांच्यासह वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू आणि राजपाल यादव महत्त्वाच्या भूमिकांत दिसणार आहेत. चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रियदर्शन यांनी केले असून, निर्माते अक्षय कुमार, शोभा कपूर आणि एकता आर. कपूर आहेत.

Sankalp Promo: नाना पाटेकरांचं OTT वर पदार्पण, पहिल्या वेबसीरीजमध्ये दिसला आक्रमक अंदाज, पाहा कुठे होणार प्रदर्शित

Web Title: At 58 akshay kumar shows the same old energy bts video from the sets of bhoot bangla goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 07:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Spirit New Poster: हातात तलवार घेऊन विवेक ओबेरॉयचा ‘स्पिरिट’ मधील जबरदस्त लूक प्रदर्शित, पोस्टरमध्ये दिसली ‘या’ अभिनेत्रीची झलक
1

Spirit New Poster: हातात तलवार घेऊन विवेक ओबेरॉयचा ‘स्पिरिट’ मधील जबरदस्त लूक प्रदर्शित, पोस्टरमध्ये दिसली ‘या’ अभिनेत्रीची झलक

दारू घोटाळा प्रकरणातून निर्दोष सुटताच अरविंद केजरीवाल झाले भावुक, पत्रकारांशी बोलताना ढसाढसा रडले; Video Viral
2

दारू घोटाळा प्रकरणातून निर्दोष सुटताच अरविंद केजरीवाल झाले भावुक, पत्रकारांशी बोलताना ढसाढसा रडले; Video Viral

Google चं नवं सरप्राईझ, व्हायरल ‘Punch The Monkey’ सर्च करताच स्क्रीनवर दिसतो अनोखा नजारा, युजर्सने लुटली मजा
3

Google चं नवं सरप्राईझ, व्हायरल ‘Punch The Monkey’ सर्च करताच स्क्रीनवर दिसतो अनोखा नजारा, युजर्सने लुटली मजा

भुकेने व्याकुळ झाला, शरीराची झाली काठी… पटणा प्राणीसंग्रहातील पांढऱ्या वाघाचा Video Viral; अवस्था पाहून नेटकरी संतापले
4

भुकेने व्याकुळ झाला, शरीराची झाली काठी… पटणा प्राणीसंग्रहातील पांढऱ्या वाघाचा Video Viral; अवस्था पाहून नेटकरी संतापले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
५८ व्या वर्षीही अक्षय कुमारचा तोच जुना जोश, ‘भूत बंगला’च्या सेटवरील BTS व्हिडिओ व्हायरल, पाहा Video

५८ व्या वर्षीही अक्षय कुमारचा तोच जुना जोश, ‘भूत बंगला’च्या सेटवरील BTS व्हिडिओ व्हायरल, पाहा Video

Feb 27, 2026 | 07:50 PM
Good News: मार्च-एप्रिलमध्ये ३,३५० घरांसाठी म्हाडाची लॉटरी; ‘या’ भागात फ्लॅट्स होतील उपलब्ध

Good News: मार्च-एप्रिलमध्ये ३,३५० घरांसाठी म्हाडाची लॉटरी; ‘या’ भागात फ्लॅट्स होतील उपलब्ध

Feb 27, 2026 | 07:39 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
T20 World Cup 2026: उपांत्य फेरीचे समीकरण ठरवणार ‘हे’ दोन महत्त्वाचे सामने! पाकिस्तान जीव पुन्हा टांगणीाला

T20 World Cup 2026: उपांत्य फेरीचे समीकरण ठरवणार ‘हे’ दोन महत्त्वाचे सामने! पाकिस्तान जीव पुन्हा टांगणीाला

Feb 27, 2026 | 07:37 PM
सावधान! चेकबुक हरवलंय? तर ‘हे’ काम तातडीने करा, नाहीतर तुमचं बँक खातं रिकामं होऊ शकतं!

सावधान! चेकबुक हरवलंय? तर ‘हे’ काम तातडीने करा, नाहीतर तुमचं बँक खातं रिकामं होऊ शकतं!

Feb 27, 2026 | 07:36 PM
The Body Shop : द बॉडी शॉपसोबत होळीमध्ये मिळवा निरोगी आणि तेजस्वी त्वचा!

The Body Shop : द बॉडी शॉपसोबत होळीमध्ये मिळवा निरोगी आणि तेजस्वी त्वचा!

Feb 27, 2026 | 07:36 PM
High Court: संमतीने असलेले शारीरिक संबंध ‘टॉर्चर’ ठरत नाहीत, मुंबई उच्च न्यायालयाने तरुणांविरुद्धचा POCSO खटला केला रद्द

High Court: संमतीने असलेले शारीरिक संबंध ‘टॉर्चर’ ठरत नाहीत, मुंबई उच्च न्यायालयाने तरुणांविरुद्धचा POCSO खटला केला रद्द

Feb 27, 2026 | 07:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM
KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

Feb 27, 2026 | 02:50 PM