५८ व्या वर्षीही अक्षय कुमारचा तोच जुना जोश, ‘भूत बंगला’च्या सेटवरील BTS व्हिडिओ व्हायरल, पाहा Video

बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार सध्या त्याच्या आगामी चित्रपट ‘भूत बंगला’चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. चित्रपटातील जोशपूर्ण गाणं ‘राम जी आके भला करेंगे’ आधीच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलं आहे. अशातच आता सेटवरील एक बीटीएस (BTS) व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, त्यात अक्षय कुमार ट्रॅम्पोलिनवर जबरदस्त स्टंट आणि धमाल करताना दिसत आहेत.
५८ व्या वर्षीही त्यांचा तोच जुना उत्साह आणि फिटनेस पाहून चाहते थक्क झाले आहेत. या व्हिडिओमुळे ‘भूत बंगला’विषयीची उत्सुकता आणखी वाढली असून, चित्रपटात अक्षय कुमार पुन्हा एकदा आपल्या खास अंदाजात प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणार असल्याची चर्चा रंगली आहे.
‘भूत बंगला’विषयीची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. या व्हिडिओमध्ये अक्षय कुमार ट्रॅम्पोलिनवर उड्या मारताना दिसत आहे. गाण्याच्या सीक्वेन्ससाठी तो आपल्या स्टेप्सची रिहर्सल करताना आणि त्यात सुधारणा करताना पाहायला मिळतात. सेटवरील त्यांची बेधडक मस्ती आणि न थकणारा उत्साह स्पष्टपणे जाणवते. या कॉमेडीमागे किती मेहनत आणि शारीरिक तयारी आहे, याची झलक या व्हिडिओमधून मिळते.
विशेष म्हणजे, अक्षय कुमार त्यांच्या खास ‘फिजिकल कॉमेडी’ शैलीसाठी ओळखले जातात आणि याही चित्रपटात त्यांनी त्यावर विशेष भर दिला आहे. ट्रॅम्पोलिनवरील हा सीन पडद्यावर जरी सहज वाटत असला, तरी त्यासाठी अचूक टायमिंग आणि लय आवश्यक होती—जी त्यांनी ५८ व्या वर्षीही सहज साध्य केली. हा क्षण त्यांच्या आणि दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांच्या जोडीतील त्या जुन्या, स्लॅपस्टिक कॉमेडीची आठवण करून देतो.या मजेशीर बीटीएस व्हिडिओमुळे ‘भूत बंगला’बद्दलची चर्चा आणखी रंगली आहे. २०२६ मधील सर्वात चर्चित कॉमेडी चित्रपटांपैकी हा एक ठरणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत. बालाजी मोशन पिक्चर्स (बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड चा एक भाग) आणि केप ऑफ गुड फिल्म्स प्रस्तुत या चित्रपटात अक्षय कुमार यांच्यासह वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू आणि राजपाल यादव महत्त्वाच्या भूमिकांत दिसणार आहेत. चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रियदर्शन यांनी केले असून, निर्माते अक्षय कुमार, शोभा कपूर आणि एकता आर. कपूर आहेत.
