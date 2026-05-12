लग्नसमारंभ बनला आखाडा! वर-वधूमध्ये लग्नाच्या मंडपात सुरु झाली WWE फाईट, पाहून वऱ्हाडीही हादरली; घटनेचा Video Viral

अजब-गजब! BMW ला अशी धडकली बाईक की थेट ट्रॅफीकच्या खांब्यालाच जाऊन लटकली, खाली पडला मालकाचा जीव; Video Viral
नक्की काय घडलं?
वाद नक्की कशावरुन सुरु झाला हे तर समजलं नाही पण व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच दोघांमध्ये मारामारी सुरु झाल्याचे दिसते. सर्वात आधी वधू वराच्या कानशिलात हाणते ज्यावर वराला राग येतो आणि क्षणाचाही विलंब न करता तो आपल्या होणाऱ्या बायकोच्या थोबाडित मारतो. यानंतर परिस्थिती आणखी बिघडते आणि दोघेही एकमेकांना मारायला सुरुवात करतात. त्यांची ही फाईट पाहून उपस्थितांना धक्का बसतो तर स्टेजवरील इतर नातेवाईक त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. आता यात मजेदार गोष्ट म्हणजे घटना गंभीर असली तरी ती ज्याप्रकरे घडली त्याप्रकारे तिला पाहून यूजर्सना मात्र हसू अनावर झालं. वर आणि वधू इतक्या मिश्किलरित्या भांडत होते की काहींनी त्यांना टाॅम अँड जेरी या कार्टूनची उपमा दिली. ही घटना नक्की कुठे घडली याची मात्र कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
ये स्टेज पर ही लड़ने लगे आगे सारी जिंदगी क्या करेंगे
आप ही बताए pic.twitter.com/BobBsHtxE8 — INDIRAM (@indira_126) May 9, 2026
विषयच हार्ड! होम मिनिस्टरच्या स्टेजवर काका-काकूंनी लावली आग; एकदा या जोडीचा भन्नाट डान्स बघाच, Video Viral
हा व्हायरल व्हिडिओ @indira_126 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘ते रंगमंचावरच भांडायला लागले, आता आयुष्यभर काय करतील? तुम्हीच सांगा’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “आज तुम्ही सर्वांसमोर भांडलात, उद्या घरी हा प्रश्न कसा सोडवणार? नाती समजुतीने बनतात, बळाने नाही”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “लग्न म्हणजे केवळ एकत्र राहणे नव्हे; त्यासाठी समजूतदारपणाचीही गरज असते. जर त्याची सुरुवात भांडणाने झाली, तर पुढील प्रवास सोपा राहणार नाही” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “असं दिसतंय की प्रेम WWE मोडमध्ये सुरू झालं आहे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.