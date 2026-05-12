लग्नसमारंभ बनला आखाडा! वर-वधूमध्ये लग्नाच्या मंडपात सुरु झाली WWE फाईट, पाहून वऱ्हाडीही हादरली; घटनेचा Video Viral

Groom And Bride WWE Fight : ना त्याने ऐकलं ना तिने... भरमंडपात स्वत:च्या लग्नात नवरा-नवरीमध्ये सुरु झाली लाथा-बुक्क्यांची फाईट. दृष्य पाहून यूजर्सही हादरले, तर अनेकांनी लग्न तत्काळ मोडण्याचा सल्ला दिला.

Updated On: May 12, 2026 | 10:32 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • लग्नाच्या स्टेजवर नवरा-नवरीमध्ये अचानक वाद निर्माण झाल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
  • वाद इतका वाढला की दोघांनी पाहुण्यांसमोरच एकमेकांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली.
  • घटनेचा व्हिडिओ पाहून सोशल मीडियावर यूजर्सनी मजेशीर प्रतिक्रिया देत मीम्सचा पाऊस पाडला.
सोशल मिडियाच्या जगात कधी काय होईल ते सांगता येत नाही. इथे अनेक अजब-गजब आणि धक्कादायक दृष्ये शेअर केली जातात ज्यांचा आपण कधी विचारही केला नसेल. फक्त थक्क करणारेच नाही तर काही मजेदार हास्यास्पद व्हिडिओ देखील इथे शेअर केले जातात. अलिकडे एका लग्नासमारंभातील अनोखा प्रकार इंटरनेटवर शेअर करण्यात आला आहे जो फार ट्रेंडमध्ये आहे. व्हिडिओमध्ये लग्नाच्या मंडपातच नवरा आणि नवरी यांच्यात वाद निर्माण झाल्याचे दिसते. मुख्य म्हणजे हा वाद पुढे जाऊन इतका वाढतो की, लग्नाच्या स्टेजवरच वर आणि वधू एकमेकांना हाणामारी करायला सुरुवात करतात. चला या अजब-गजब प्रकाराविषयी जर सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

नक्की काय घडलं?

वाद नक्की कशावरुन सुरु झाला हे तर समजलं नाही पण व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच दोघांमध्ये मारामारी सुरु झाल्याचे दिसते. सर्वात आधी वधू वराच्या कानशिलात हाणते ज्यावर वराला राग येतो आणि क्षणाचाही विलंब न करता तो आपल्या होणाऱ्या बायकोच्या थोबाडित मारतो. यानंतर परिस्थिती आणखी बिघडते आणि दोघेही एकमेकांना मारायला सुरुवात करतात. त्यांची ही फाईट पाहून उपस्थितांना धक्का बसतो तर स्टेजवरील इतर नातेवाईक त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. आता यात मजेदार गोष्ट म्हणजे घटना गंभीर असली तरी ती ज्याप्रकरे घडली त्याप्रकारे तिला पाहून यूजर्सना मात्र हसू अनावर झालं. वर आणि वधू इतक्या मिश्किलरित्या भांडत होते की काहींनी त्यांना टाॅम अँड जेरी या कार्टूनची उपमा दिली. ही घटना नक्की कुठे घडली याची मात्र कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

हा व्हायरल व्हिडिओ @indira_126 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘ते रंगमंचावरच भांडायला लागले, आता आयुष्यभर काय करतील? तुम्हीच सांगा’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “आज तुम्ही सर्वांसमोर भांडलात, उद्या घरी हा प्रश्न कसा सोडवणार? नाती समजुतीने बनतात, बळाने नाही”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “लग्न म्हणजे केवळ एकत्र राहणे नव्हे; त्यासाठी समजूतदारपणाचीही गरज असते. जर त्याची सुरुवात भांडणाने झाली, तर पुढील प्रवास सोपा राहणार नाही” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “असं दिसतंय की प्रेम WWE मोडमध्ये सुरू झालं आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 12, 2026 | 10:30 AM

गेम खेळण्यावरून झाला वाद; मामाने भाच्याला संपवलं, चाकूने गळाच चिरला

