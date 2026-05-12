Bangladesh Threat : ‘तर हिंदूना सोडणार नाही’ ; West Bengal मध्ये सत्ताबदलानंतर बांगलादेशी कट्टरपंथी आक्रमक; भारतविरोधी गरळ ओकली

India Bangladesh Relation Update : भारत बांगलादेश संबंधात पुन्हा तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशचे कट्टरपंथी मौलाना अब्बासी यांनी भारतविरोधी भडकवणारे विधान केले आहे. भारताला थेट धमकी दिली आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 10:46 AM
बांगलादेशातील कट्टरपंथी मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • पश्चिम बंगालमधील सत्ताबदलाचे सीमेपलीकडे पडसाद
  • बांगलादेशी कट्टरपंथ्यांची ओकली गरळ
  • हिंदूच्या सुरक्षेबाबात मौलानांची प्रभोक्षक धमकी
India Bangladesh Relations News in Marathi : नवी दिल्ली/ढाका : पश्चिम बंगालमधील सत्ताबदलाचा परिणाम सीमेपलीकडील बांगलादेशात दिसू लागला आहे. भाजपच्या सत्तेत येण्याने बांगलादेश (Bangladesh) कट्टरपंथीयांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर बांगलादेशातील कट्टरपंथी मौलाना इनायतुल्लाह यांनी उकसवणारे भाषण केले आहे. त्यांनी थेट भारतविरोधी युद्धाची धमकीची भाषा केली आहे. यामुळे भारत-बांगलादेश संबंधात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

भारताच्या अंतर्गत विषयात मौलानांचा हस्तक्षेप

बांगलादेशी मौलाना इनायतुल्लाह त्यांच्या भारतविरोधी भाषणामुळे सतत चर्चेत असतात. यावेळी त्यांनी सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. त्यांनी पश्चिम बंगालमधील सत्ताबदलावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिम समाज असुक्षित असेल, तर बांगलादेशातील हिंदूनाही सुरक्षा मिळणार नाही. अशा उघड धमकी दिली आहे. त्यांच्या या धमकीमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

मौलानांनी भारताच्या अंतर्गत घडामोडींवर भाष्य करताना बांगलादेशच्या तारिक रहमान (Tarique Rahman) सरकाकडेही मोठी मागणी केली आहे. भारताशी असलेले व्यापारी आणि राजकीय संबंध तोडून टाकण्यात यावे असे म्हटले आहे. भारतावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन राजकीय दबाव निर्माण करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मौलना यांच्या मते, पश्चिम बंगालमध्ये आता  हिंदू केंद्रित व्यवस्था राबवली जाईल. तेथील मुस्लिम व्यापाऱ्यांची दुकाने हटवण्यासाठी खेळ सुरु असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. यापूर्वी मौलाना अब्बासी यांनी बांगलादेशातील मदरशांना लष्करी तळे म्हणून वापरण्याची आणि भारतावर हल्ल्याची धमकी दिली होती. दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर इस्लामिक झेंडा फडकवू असे त्यांनी म्हटले होते.

कोण आहेत मौलाना अब्बासी?

इनायतुल्लाह अब्बासी त्यांच्या कट्टरपंथी विचारसरणीसाठी ओळखले जातात. त्यांनी २०२४ मार्च मध्ये जिहादची हाक दिली होती. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) , बंगलाच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधातही भाष्य केले होते.

भारताची भूमिका

सध्या बांगलादेशी मौलाना अब्बासी यांच्या अशा प्रभोक्षक विधानानंतर भारतीय सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर आहेत. तसेच भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय (MEA) देखील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. सीमेपलीकडून धार्मिक युद्धाचे ऐलान केले जात  असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे सीमावर्ती भागांमध्ये सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. पश्चिम बंगालमधील जनतेला अफवांना बळी न पडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: बांगलादेशी मौलानांनी नेमकी काय धमकी दिली?

    Ans: पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सरकार आल्याने मौलाना अब्बासी यांनी प्रभोक्षक विधान केले आहे. त्यांनी म्हटले की, जर पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिम असुरक्षित असतील, तर बांगलादेशमधील हिंदूनाही सुरक्षित राहू दिले जाणार नाही. तसेच भारताशी व्यापारी संबंध तोडण्याची मागणीही त्यांनी सरकारकडे केली आहे.

  • Que: मौलाना अब्बासी यांनी भारतावर कोणते आरोप केले?

    Ans: मौलाना अब्बासी यांच्या मते, भारत पश्चिम बंगालमध्ये हिंदू केंद्रित व्यवस्था लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाच्या विजयाने मुस्लिमांवर अत्याचार होत असल्याचा आणि त्यांच्या व्यवसायांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोपही मौलानांनी केला आहे.

Published On: May 12, 2026 | 10:26 AM

