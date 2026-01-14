Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral Inspiring Elderly Man Fitness Shocked Everyone Viral News In Marathi

वय तर फक्त एक नंबर! तरुणांनाही लाजवेल असा आजोबांचा फिटनेस अन् 45 सेकंदाच्या त्या व्हिडिओने सर्वांनाच हादरवलं; Video Viral

Old Man Video : आजच्या धावपळीच्या आयुष्यात फिटनेसकडे दुर्लक्ष होत असतानाच, एका आजोबांचा व्हायरल व्हिडिओ सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. वाढत्या वयातही त्यांनी दाखवलेला उत्साह आणि फिटनेस तरुणांना लाजवणारा ठरत आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 10:02 AM
वय तर फक्त एक नंबर! तरुणांनाही लाजवेल असा आजोबांचा फिटनेस अन् 45 सेकंदाच्या त्या व्हिडिओने सर्वांनाच हादरवलं; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • व्हायरल व्हिडिओमध्ये एका आजोबांनी वयाला हरवून टाकणारा जबरदस्त फिटनेस दाखवला.
  • शरीर कमकुवत होत असतानाही वृद्ध व्यक्तीच्या फिटनेस व्हिडिओने अनेक तरुणांना लाज आणली.
  • व्हिडिओतीक दृश्ये आता युजर्सना आवाक् करत असून लोक हा व्हिडिओने वेगाने शेअर करू लागले आहेत.
आजच्या धावपळीच्या जगात लोक कामाला अधिक प्राधान्य देतात पण यात फिटनेस कुठेतरी दूर राहून जातो. शरीर सदृढ ठेवायचं असेल तर आपल्या आरोग्याची काळजी घेणं आणि व्यायाम करणं फार गरजेचं ठरतं. काही लोक कामाअभावी फिटनेस करणं टाळतात तर काही आपल्या आळशीपणामुळे यापासून दूर पळतात. अशात अलिकडेच एका आजोबांचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे ज्यात ते आपला फिटनेस दाखवत अनोखे करतब करताना दिसून आले. वय वाढत असतानाही एक वृद्ध व्यक्ती इतका फिट आहे ही गोष्ट अनेक तरुणांना लाजवणारी आहे. व्हिडिओमध्ये वृद्ध व्यक्ती ज्या चपळतेने आणि उत्साहाने फिटनेस मूव्हज करताना दिसत आहेत ते पाहून सिद्ध होते की वय तर फक्त एक नंबर आहे आपल्या मनात जिद्ध असेल तर आपण काहीही करु शकतो.

भारी मिस्टेक हो गया! लग्नमंडपात चिमुरड्यांची करामत; जयमालेच्या वेळी असं काही केलं की नवरदेवाची बोलतीच बंद, Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

इंटरनेटवर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात, एक वृद्ध व्यक्ती आश्चर्यकारक पराक्रम दाखवताना दिसतो. वय सरत असतानाही त्याच्यातील फिटनेस संपलेला नसतो. व्यक्तीच्या शरीरावर पडलेल्या सुरकुत्या दर्शवतात की तो फार म्हतारा झालेला आहे पण तरीही त्याच्यातील उत्साह काही कमी झालेला नसतो. एका जागेवरून दुसऱ्या जागी उड्या मारत तो असे अनेक कर्तब करून दाखवतो जे पाहून कुणाचेही डोळे खुलेच्या खुले राहतील.

धावत पळत आला पण केअरटेकरने मिठी टाळताच चिमुकला हत्ती झाला नाराज, नजर फिरवत दाखवला रुसवा अन् पाहून युजर्सही झाले खुश; Video Viral

दरम्यान हा व्हिडिओ @Bahujan_Era नावाच्या इंस्टाग्राम एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. तरुणांनाही लाज आणेल अशा या व्हिडिओने लोकांना फक्त आश्चर्यच केलं नाही तर त्यांना फिटनेस करणं किती महत्त्वाचं आहे यासाठी प्रेरित देखील केलं. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “तुमच्यात धाडस आणि आवड असली पाहिजे, वय काही फरक पडत नाही” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “वय फक्त एक आकडा आहे भाऊ, प्रेरित राहा” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “हो, या वयात, त्याने हे सत्य सिद्ध केले आहे: व्यक्तीने कर्मशील असले पाहिजे. कोणत्याही वयात तंदुरुस्तीवर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

 

Web Title: Video viral inspiring elderly man fitness shocked everyone viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 10:01 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

किती ते गोड! ‘त्या’ स्केचमुळे व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर उमटले हसू; Vande Bharat मध्ये काय घडले? Video Viral
1

किती ते गोड! ‘त्या’ स्केचमुळे व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर उमटले हसू; Vande Bharat मध्ये काय घडले? Video Viral

आधी बाचाबाची, मग थेट हाणामारी! दिल्ली मेट्रोत महिलांचा तुफान राडा, एकमेकींच्या झिंज्या उपटल्या अन्…, VIDEO VIRAL
2

आधी बाचाबाची, मग थेट हाणामारी! दिल्ली मेट्रोत महिलांचा तुफान राडा, एकमेकींच्या झिंज्या उपटल्या अन्…, VIDEO VIRAL

ना पोलिसांचा धाक, ना मरणाची भिती! रहदारीच्या रस्त्यावर बाईक पळवत तरुणांची स्टंटबाजी, VIDEO पाहून येईल संताप
3

ना पोलिसांचा धाक, ना मरणाची भिती! रहदारीच्या रस्त्यावर बाईक पळवत तरुणांची स्टंटबाजी, VIDEO पाहून येईल संताप

अबब! काका बनले हत्तीचा सोफासेट, धावत आला अन् पाठीवरच जाऊन बसला… दृश्य पाहाल तर हसू आवरणार नाही; Video Viral
4

अबब! काका बनले हत्तीचा सोफासेट, धावत आला अन् पाठीवरच जाऊन बसला… दृश्य पाहाल तर हसू आवरणार नाही; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उपवासाच्या दिवशी खिचडी खाऊन कंटाळा आल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट रताळ्याची रबडी, पौष्टिक चवीचा गोड पदार्थ

उपवासाच्या दिवशी खिचडी खाऊन कंटाळा आल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट रताळ्याची रबडी, पौष्टिक चवीचा गोड पदार्थ

Jan 19, 2026 | 02:42 PM
Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ

Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ

Jan 19, 2026 | 02:38 PM
मराठी मालिकेतून हिंदी वेबविश्वात अक्षया नाईकची यशस्वी झेप, तस्करी भूमिका ठरतेय चर्चेचा विषय

मराठी मालिकेतून हिंदी वेबविश्वात अक्षया नाईकची यशस्वी झेप, तस्करी भूमिका ठरतेय चर्चेचा विषय

Jan 19, 2026 | 02:37 PM
जतमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; भाजपला रोखण्यासाठी ‘हे’ पक्ष एकत्र

जतमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; भाजपला रोखण्यासाठी ‘हे’ पक्ष एकत्र

Jan 19, 2026 | 02:32 PM
भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

Jan 19, 2026 | 02:28 PM
Nagpur News: पराभव झाला, दुसऱ्या दिवसापासून जनसेवा; फोन वाजताच नागरिकांच्या मदतीला

Nagpur News: पराभव झाला, दुसऱ्या दिवसापासून जनसेवा; फोन वाजताच नागरिकांच्या मदतीला

Jan 19, 2026 | 02:27 PM
बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

Jan 19, 2026 | 02:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM