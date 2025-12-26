Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral Japan Musical Road Music Automatically Plays When A Car Passes Viral News In Marathi

जपान है तो मुमकिन है! तंत्रज्ञानाचा चमत्कार, रस्ताच बनवला म्युझिकल… गाडी गेली की आपोआप वाजतं संगीत, Video Viral

Japan Musical Road : जपानमध्ये दिसून आला तंत्रज्ञानाचा आणखी एक चमत्कार. म्यूजिकल रोडवरून गाडी धावताच मधुर संगीत कानी पडतं आणि व्हिडिओतील ही दृश्ये तुम्हाला खरोखर आश्चर्यचकित करतील.

Updated On: Dec 26, 2025 | 09:06 AM
जपान है तो मुमकिन है! तंत्रज्ञानाचा चमत्कार, रस्ताच बनवला म्युझिकल... गाडी गेली की आपोआप वाजतं संगीत, Video Viral

(फोटो सौजन्य – Youtube)

Follow Us:
Follow Us:
  • जपानमध्ये असा अनोखा रस्ता तयार करण्यात आला आहे जिथून वाहन जाताच आपोआप मधुर संगीत वाजतं.
  • टायर आणि रस्त्याच्या खास डिझाइनमुळे ठराविक वेगात संगीतमय आवाज निर्माण होतो.
  • व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून अनेकांनी भारतातही असा रोड हवा अशी इच्छा व्यक्त केली.
जपानमध्ये तंत्रज्ञानाचे अनेक अद्भूत चमत्कार पाहायला मिळतात. अशात अलिकडे असाच एक नवीन चमत्कार सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्याला पाहताच तुम्हाला वाटेल की, हे आपल्या देशातही असायला हवं. वास्तविक जपानमध्ये आता एक अनोखा रस्ता तयार करण्यात आला ज्यावरुन वाहने जाताच एक सुंदर संगीत वाजायला लागतं. हे अनोखे दृश्य पाहताच व्यक्ती थक्क होतो आणि याचा व्हिडिओ शूट करुन तो इंटरनेटवर पोस्ट करतो. जपानच्या या खास रोडची माहिती देताना त्याच्या चेहऱ्यावरील आश्चर्य स्पष्ट दिसून येते. हा आगळा-वेगळा अनुभव घेऊन तो फार खुश असतो. आपले हे आश्चर्य तो लोकांसोबत शेअर करतो, जे पाहणे खरोखरंच अविश्वसनीय आहे. चला व्हिडिओविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

वाह रे मुंबई! रिक्षाच्या छतावर श्वान, खाली ट्रॅफिक… प्राण्याची अनोखी राईड पाहून युजर्स झाले खुश; Video Viral

काय दिसलं व्हिडिओत?

सोशल मीडियावर एक आश्चर्यकारक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. त्यात एक भारतीय माणूस जपानमधील एका अनोख्या रस्त्याचे वर्णन करताना दिसतो. रस्त्याची माहिती देताना तो स्पष्ट करतो की, यावरुन वाहने जाताच एक मधुर संगीत ऐकू येते. तो शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहण्याचे आवाहन करतो आणि खरोखरंच जेव्हा समोरुन एक गाडी रस्त्यावरुन जाते तेव्हा त्यातून एक सुंदर गाणं बाहेर पडतं. या रस्त्यावरुन कोणतीही गाडी गेली की त्यातून मधुर संगीत बाहेर पडतं जे खरोखर मंत्रमुग्ध करणारं आहे. हे दृश्य पाहून फक्त व्यक्तीच नाही पाहणारे यूजर्सही अवाक् झाले.

व्हिडिओत दिसणारे हे दृश्य कोणता जादू नसून ती तंत्रज्ञानाची कमाल आहे. जपानमधील काही रस्ते अशा प्रकारे डिझाइन केले आहेत की जेव्हा वाहन एका विशिष्ट वेगाने प्रवास करते तेव्हा टायर आणि रस्त्यातील घर्षण संगीतमय आवाज निर्माण करते. यूजर्स हे दृश्य पाहून खूप खुश झाले असून अनेकांनी या अनोख्या तंत्रज्ञानाचे काैतुक केले आहे तर काहींनी असे रस्ते आपल्या देशातही असावे अशी इच्छा व्यक्त केली आहे.

अबब! ऑनलाईन खरेदी पडली महागात, 5 ग्रॅमचं सोनं ऑर्डर केलं पण डिलिव्हर झालं 1 रुपयाचं नाणं; Video Viral

हा व्हिडिओ @MonkeyxMagic नावाच्या युट्युब अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “भाऊ, हे खरोखरच एक उत्कृष्ट आहे, त्यांनी रस्त्यावरच संगीत तयार केले” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “विचार करतात भारतात ट्रॅफिकमध्ये जर हा रोड असता तर काय झालं असतं” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “जपानचा विकास कल्पनेपलीकडे आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral japan musical road music automatically plays when a car passes viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 09:06 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चुकीचा आरोप अन् व्यक्तीने जीवाची लावली बाजी, कथित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपवलं आयुष्य; पुन्हा एकदा तो Video झालाय Viral
1

चुकीचा आरोप अन् व्यक्तीने जीवाची लावली बाजी, कथित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपवलं आयुष्य; पुन्हा एकदा तो Video झालाय Viral

लव्ह-जिहाद मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! सोयाबीन आहे सांगत मुस्लिम बॉयफ्रेंडने ब्राह्मण गर्लफ्रेंडला खाऊ घातलं चिकन, पाहून युजर्स भडकले
2

लव्ह-जिहाद मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! सोयाबीन आहे सांगत मुस्लिम बॉयफ्रेंडने ब्राह्मण गर्लफ्रेंडला खाऊ घातलं चिकन, पाहून युजर्स भडकले

भाजीवाल्याचा मुलगा झाला CRPF मध्ये भरती, धावत पळत आला अन् आईच्या मिठीतच फुटला अश्रूंचा बांध; Video Viral
3

भाजीवाल्याचा मुलगा झाला CRPF मध्ये भरती, धावत पळत आला अन् आईच्या मिठीतच फुटला अश्रूंचा बांध; Video Viral

काही Civic Sense आहे का नाही? दिल्ली मेट्रो स्टेशनवर तरुणाने केली लघुशंका, नेटकऱ्यांनी जोरदार झापलं, VIDEO VIRAL
4

काही Civic Sense आहे का नाही? दिल्ली मेट्रो स्टेशनवर तरुणाने केली लघुशंका, नेटकऱ्यांनी जोरदार झापलं, VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

Jan 20, 2026 | 03:47 PM
किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

Jan 20, 2026 | 03:41 PM
बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

Jan 20, 2026 | 03:40 PM
MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

Jan 20, 2026 | 03:37 PM
Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Jan 20, 2026 | 03:34 PM
‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

Jan 20, 2026 | 03:33 PM
आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

Jan 20, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM