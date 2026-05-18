रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक

Aamir Khan Viral Video: सुपरस्टार होण्यापूर्वी, आमिर खान मुंबईच्या रस्त्यांवर रात्री काढत असे. त्याच्या पहिल्या चित्रपटाच्या प्रमोशनचा १९८८ सालचा एक व्हिडिओ पाहून तुम्ही थक्क व्हाल. जाणून घ्या त्या व्हिडिओमध्ये असं काय खास आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 02:23 PM
रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार आमिर खानचा १९८८ सालचा 'तो' व्हायरल व्हिडिओ; यशामागचा खडतर संघर्ष पाहून नेटकरी भावूक

  • संघर्षाचा जुना व्हिडिओ व्हायरल
  • ‘कयामत से कयामत तक’चे अनोखे प्रमोशन
  • रातोरात बदलले नशीब

Qayamat Se Qayamat Tak movie promotion : आज बॉलिवूडमध्ये ज्या अभिनेत्याचे नाव ऐकताच चित्रपट शंभर-दोनशे कोटींची कमाई करतो, ज्याला संपूर्ण जग ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ म्हणून ओळखते, तोच आमिर खान (Aamir Khan) एकेकाळी स्वतःच्या चित्रपटाच्या प्रसिद्धीसाठी मुंबईच्या रस्त्यांवर रात्रीचा दिवस करत होता, यावर विश्वास ठेवणे कठीण जाईल. पण हे शंभर टक्के सत्य आहे. सोशल मीडियावर सध्या आमिर खानचा १९८८ मधील एक अतिशय जुना आणि दुर्मिळ ब्लॅक अँड व्हाईट (कृष्णधवल) व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये आजचा जागतिक सुपरस्टार आमिर खान मुंबईच्या रस्त्यांवर एका सामान्य मुलासारखा फिरून ऑटो-रिक्षाच्या मागे आपल्या पहिल्या चित्रपटाचे पोस्टर्स आणि स्टिकर्स चिकटवताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ पाहून केवळ त्याचे चाहतेच नाही, तर आजचे तरुण कलाकारही थक्क झाले आहेत.

बजेट नव्हते म्हणून स्वतः उतरला मैदानात!

ही गोष्ट आहे १९८८ सालची, जेव्हा आमिर खान मुख्य अभिनेता म्हणून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणार होता. त्याचा ‘कयामत से कयामत तक’ (Qayamat Se Qayamat Tak) हा चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्या उंबरठ्यावर होता. त्या काळात आजच्यासारखे सोशल मीडिया, डिजिटल पीआर किंवा कोट्यवधी रुपयांचे प्रमोशन बजेट नसायचे. चित्रपट लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अफाट शारीरिक कष्ट करावे लागायचे. या चित्रपटाची निर्मिती आमिरचे काका नासीर हुसेन यांनी केली होती, तर दिग्दर्शन त्याचा चुलत भाऊ मन्सूर खान करत होता. चित्रपटाचे बजेट मर्यादित असल्याने आणि नवीन कलाकारांना बाजारात ओळख मिळवून देण्यासाठी आमिरने स्वतः प्रमोशनची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली.

मुंबईच्या कार्टर रोडवरील ‘तो’ थरार

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसत आहे की, आमिर खान आणि त्याचा चुलत भाऊ मन्सूर खान मुंबईच्या प्रसिद्ध कार्टर रोडवर आणि वांद्रे परिसरातील रस्त्यांवर फिरत आहेत. ते येणाऱ्या-जाणाऱ्या ऑटो-रिक्षांना थांबवून चालकांना विनंती करत आहेत आणि रिक्षाच्या मागे आपल्या चित्रपटाचे छोटे पोस्टर्स लावत आहेत. काही रिक्षाचालक आनंदाने पोस्टर लावू देत आहेत, तर काही जण नकार देऊन पुढे जात आहेत. आज ज्या अभिनेत्याची एक झलक पाहण्यासाठी लाखो लोकांची गर्दी जमते, तो अभिनेता रस्त्यावरून जाणाऱ्या गाड्यांच्या मागे धावून आपले स्टिकर्स चिकटवत होता, हा नजारा मनाला चटका लावून जाणारा आणि तितकाच प्रेरणादायी आहे.

रातोरात स्टारडम आणि कल्ट क्लासिकचा जन्म

आमिर खान आणि त्याच्या संपूर्ण टीमने घेतलेल्या या अतोनात कष्टाचे चीज अखेर बॉक्स ऑफिसवर झाले. ‘कयामत से कयामत तक’ हा चित्रपट जेव्हा सिनेमागृहात प्रदर्शित झाला, तेव्हा त्याने यशाचे सर्व रेकॉर्ड मोडीत काढले. या चित्रपटातील रोमँटिक प्रेमकथा आणि विशेषतः गाणी त्या काळातील तरुणाईच्या गळ्यातील ताईत बनली. या पहिल्याच चित्रपटाने आमिर खान आणि सुंदर अभिनेत्री जुही चावला (Juhi Chawla) यांना रातोरात स्टार बनवले. या एका चित्रपटाने बॉलिवूडमध्ये एका नव्या युगाची सुरुवात केली आणि आमिर खानच्या यशाचा रथ जो सुसाट सुटला, तो आजतागायत थांबलेला नाही.

आजच्या पिढीसाठी सर्वात मोठी प्रेरणा

हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर आल्यानंतर नेटकऱ्यांनी आमिर खानच्या या समर्पणाला कडक सॅल्यूट केला आहे. कोणताही कलाकार एका रात्रीत मोठा होत नाही, तर त्यामागे जमिनीवर राहून केलेले प्रामाणिक कष्ट असतात, हेच या व्हिडिओमधून सिद्ध होते. आजकालचे नवोदित कलाकार सोशल मीडियावरील फॉलोअर्स आणि लाईक्सच्या दुनियेत जगतात, अशा काळात आमिर खानचा हा ३८ वर्षे जुना व्हिडिओ हे स्पष्ट करतो की, यश मिळवण्यासाठी जमिनीवर उतरून काम करण्याला कोणताही पर्याय नाही. आमिर खानचा हा रफ अँड टफ संघर्ष आजच्या घडीला इंटरनेटवर सर्वात जास्त चर्चेत असलेला विषय बनला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: आमिर खानचा कोणता जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे?

    Ans: आमिर खान १९८८ मध्ये मुंबईच्या रस्त्यांवर रिक्षांच्या मागे स्वतः 'कयामत से कयामत तक' चित्रपटाचे पोस्टर्स लावतानाचा एक दुर्मिळ व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

  • Que: 'कयामत से कयामत तक' या चित्रपटाचे दिग्दर्शन कोणी केले होते?

    Ans: या कल्ट क्लासिक चित्रपटाचे दिग्दर्शन आमिर खानचा चुलत भाऊ मन्सूर खान यांनी केले होते आणि यात जुही चावला मुख्य भूमिकेत होती.

  • Que: आमिर खानला बॉलिवूडमध्ये कोणत्या नावाने ओळखले जाते?

    Ans: चित्रपटांमधील अचूकता आणि उत्कृष्ट अभिनयामुळे आमिर खानला बॉलिवूडचा 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' (Mr. Perfectionist) म्हटले जाते.

Published On: May 18, 2026 | 02:23 PM

