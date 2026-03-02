Saudi Aramco: जगाची ‘ऑईल बॅंक’ धुराच्या गर्तेत! इराणने सौदीच्या सर्वात मोठ्या रिफायनरीला केलं भस्मसात; जागतिक बाजाराला फटका

Saudi Aramco Ras Tanura refinery attack 2026 : मध्यपूर्वेतील युद्ध आता केवळ सीमेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर त्याने जगाची ‘लाईफलाईन’ समजल्या जाणाऱ्या तेल पुरवठ्यावर घाला घातला आहे. सोमवारी पहाटे सौदी अरेबियाची सरकारी तेल कंपनी सौदी अरामको (Saudi Aramco) हिच्या अत्यंत महत्त्वाच्या ‘रास तनुरा’ (Ras Tanura) रिफायनरीवर इराणने ड्रोनद्वारे भीषण हल्ला चढवला. या हल्ल्यानंतर रिफायनरीच्या परिसरात आगीचे गोळे आणि धुराचे लोट पाहिला मिळाले, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
रास तनुरा हे केवळ सौदी अरेबियाचेच नव्हे, तर जगातील सर्वात मोठे तेल निर्यात केंद्र आणि रिफायनरी कॉम्प्लेक्स मानले जाते. इराणच्या ड्रोनने या केंद्राला लक्ष्य केल्यामुळे सौदी प्रशासनाने तातडीने संपूर्ण रिफायनरी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. सुदैवाने, अग्निशमन दलाने तत्परता दाखवल्यामुळे आग एका मर्यादित भागातच रोखण्यात यश आले. सुरुवातीच्या वृत्तानुसार, यामध्ये कोणत्याही जीवितहानीची नोंद झालेली नाही, परंतु तांत्रिक बिघाड आणि सुरक्षिततेच्या कारणास्तव रिफायनरी बंद झाल्याने सौदीच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran War: ‘आम्हीच पाडलं, हिंमत असेल तर रोखा!’ इराणच्या इशाऱ्याने खळबळ; कुवेतमध्ये अमेरिकन F-15 फायटर जेटची राख
अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या निधनानंतर इराणने इस्रायल आणि अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांना लक्ष्य करण्याची शपथ घेतली होती. सौदी अरेबियावर झालेला हा हल्ला त्याच रणनीतीचा भाग असल्याचे बोलले जात आहे. इराणने डागलेले ड्रोन हे अत्यंत प्रगत असून त्यांनी सौदीची संरक्षण यंत्रणा भेदून रिफायनरीला धडक दिली. या हल्ल्यामुळे अमेरिका आणि सौदी अरेबियामध्ये खलबतं सुरू झाली असून, सौदी आता इराणवर प्रतिहल्ला करणार का? याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
♦️ دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ – حمله پهبادی تروریستهای جمهوری اسلامی به پالایشگاه نفت رأس التنوره عربستان سعودی #آرامکو
♦️ Monday, March 2, 2026 – Drone attack by Islamic Republic terrorists on the Ras Tanura oil refinery in Saudi Arabia #Aramco #أرامكو_السعودية pic.twitter.com/1uPWf7T0YJ — Siamak Tadayon Tahmasbi (@SiamakTadayonT) March 2, 2026
credit – social media and Twitter
रास तनुरा रिफायनरीमधून जगाच्या एकूण तेल गरजेचा मोठा वाटा पुरवला जातो. ही रिफायनरी काही दिवस जरी बंद राहिली, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत प्रति लिटर ५ ते १० रुपयांची वाढ होऊ शकते. भारतासारख्या देशासाठी, जो मोठ्या प्रमाणात सौदीकडून तेल आयात करतो, ही बातमी अत्यंत चिंतेची आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर आता इराण-सौदी तणावामुळे जागतिक महागाईचा भडका उडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
Saudi Aramco has halted operations at its Ras Tanura refinery in Saudi Arabia after a drone strike in the area https://t.co/zvalC5YJ6e — Bloomberg (@business) March 2, 2026
credit – social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Khamenei Still Alive: खामेनींचं पार्थिव गायब? 48 तासांनंतरही ना फोटो, ना अंत्यसंस्काराचा पत्ता; इराणच्या मौनामागे गुपित
सौदी अरेबियाने अद्याप या हल्ल्यावर अधिकृतपणे कोणतीही आक्रमक भूमिका जाहीर केलेली नाही. “आम्ही परिस्थितीचा आढावा घेत आहोत आणि आमच्या तेल मालमत्तांचे रक्षण करण्यास समर्थ आहोत,” असे सौदी अरामकोने एका छोट्या निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते सौदी अरेबिया शांत बसणार नाही. येत्या २४ तासात सौदी अरेबिया इराणविरुद्ध मोठ्या राजनैतिक किंवा लष्करी कारवाईची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
Ans: सौदी अरेबियातील सर्वात मोठे तेल निर्यात केंद्र असलेल्या 'रास तनुरा' (Ras Tanura) रिफायनरीवर हा हल्ला झाला.
Ans: प्राथमिक तपासात आणि जागतिक संरक्षण तज्ञांच्या मते, या ड्रोन हल्ल्यामागे इराणचा हात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
Ans: भारत सौदीकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करतो, रिफायनरी बंद झाल्यामुळे पुरवठा कमी होऊन भारतात इंधन दरवाढ होऊ शकते.