Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Iran Drone Attack On Saudi Aramco Ras Tanura Refinery Global Oil Crisis

Saudi Aramco: जगाची ‘ऑईल बॅंक’ धुराच्या गर्तेत! इराणने सौदीच्या सर्वात मोठ्या रिफायनरीला केलं भस्मसात; जागतिक बाजाराला फटका

Saudi Aramco Attack : सौदी अरामकोच्या रास तनुरा रिफायनरीवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यामुळे जागतिक तेल पुरवठा धोक्यात आला आहे. या हल्ल्याचा आरोप इराणवर करण्यात आला आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 03:14 PM
iran drone attack on saudi aramco ras tanura refinery global oil crisis

सौदी अरेबियाची सर्वात मोठी तेल कंपनी अरामकोवर इराणचा हल्ला; ड्रोन हल्ल्यानंतर तनुरा रिफायनरी धुराच्या गर्तेत ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • जागतिक तेल संकट
  • तातडीने रिफायनरी बंद 
  • सूडाचे राजकारण

Saudi Aramco Ras Tanura refinery attack 2026 : मध्यपूर्वेतील युद्ध आता केवळ सीमेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर त्याने जगाची ‘लाईफलाईन’ समजल्या जाणाऱ्या तेल पुरवठ्यावर घाला घातला आहे. सोमवारी पहाटे सौदी अरेबियाची सरकारी तेल कंपनी सौदी अरामको (Saudi Aramco) हिच्या अत्यंत महत्त्वाच्या ‘रास तनुरा’ (Ras Tanura) रिफायनरीवर इराणने ड्रोनद्वारे भीषण हल्ला चढवला. या हल्ल्यानंतर रिफायनरीच्या परिसरात आगीचे गोळे आणि धुराचे लोट पाहिला मिळाले, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

रास तनुरा: जगाचे तेल केंद्र धुराच्या गर्तेत

रास तनुरा हे केवळ सौदी अरेबियाचेच नव्हे, तर जगातील सर्वात मोठे तेल निर्यात केंद्र आणि रिफायनरी कॉम्प्लेक्स मानले जाते. इराणच्या ड्रोनने या केंद्राला लक्ष्य केल्यामुळे सौदी प्रशासनाने तातडीने संपूर्ण रिफायनरी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. सुदैवाने, अग्निशमन दलाने तत्परता दाखवल्यामुळे आग एका मर्यादित भागातच रोखण्यात यश आले. सुरुवातीच्या वृत्तानुसार, यामध्ये कोणत्याही जीवितहानीची नोंद झालेली नाही, परंतु तांत्रिक बिघाड आणि सुरक्षिततेच्या कारणास्तव रिफायनरी बंद झाल्याने सौदीच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran War: ‘आम्हीच पाडलं, हिंमत असेल तर रोखा!’ इराणच्या इशाऱ्याने खळबळ; कुवेतमध्ये अमेरिकन F-15 फायटर जेटची राख

इराणचा ड्रोन स्ट्राईक आणि जागतिक पडसाद

अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या निधनानंतर इराणने इस्रायल आणि अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांना लक्ष्य करण्याची शपथ घेतली होती. सौदी अरेबियावर झालेला हा हल्ला त्याच रणनीतीचा भाग असल्याचे बोलले जात आहे. इराणने डागलेले ड्रोन हे अत्यंत प्रगत असून त्यांनी सौदीची संरक्षण यंत्रणा भेदून रिफायनरीला धडक दिली. या हल्ल्यामुळे अमेरिका आणि सौदी अरेबियामध्ये खलबतं सुरू झाली असून, सौदी आता इराणवर प्रतिहल्ला करणार का? याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

credit – social media and Twitter

तुमच्या खिशावर काय होणार परिणाम?

रास तनुरा रिफायनरीमधून जगाच्या एकूण तेल गरजेचा मोठा वाटा पुरवला जातो. ही रिफायनरी काही दिवस जरी बंद राहिली, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत प्रति लिटर ५ ते १० रुपयांची वाढ होऊ शकते. भारतासारख्या देशासाठी, जो मोठ्या प्रमाणात सौदीकडून तेल आयात करतो, ही बातमी अत्यंत चिंतेची आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर आता इराण-सौदी तणावामुळे जागतिक महागाईचा भडका उडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Khamenei Still Alive: खामेनींचं पार्थिव गायब? 48 तासांनंतरही ना फोटो, ना अंत्यसंस्काराचा पत्ता; इराणच्या मौनामागे गुपित

सौदी अरेबियाची भूमिका आणि आगामी रणनीती

सौदी अरेबियाने अद्याप या हल्ल्यावर अधिकृतपणे कोणतीही आक्रमक भूमिका जाहीर केलेली नाही. “आम्ही परिस्थितीचा आढावा घेत आहोत आणि आमच्या तेल मालमत्तांचे रक्षण करण्यास समर्थ आहोत,” असे सौदी अरामकोने एका छोट्या निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते सौदी अरेबिया शांत बसणार नाही. येत्या २४ तासात सौदी अरेबिया इराणविरुद्ध मोठ्या राजनैतिक किंवा लष्करी कारवाईची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सौदी अरामकोच्या कोणत्या रिफायनरीवर हल्ला झाला?

    Ans: सौदी अरेबियातील सर्वात मोठे तेल निर्यात केंद्र असलेल्या 'रास तनुरा' (Ras Tanura) रिफायनरीवर हा हल्ला झाला.

  • Que: या हल्ल्यामागे कोणाचा हात आहे?

    Ans: प्राथमिक तपासात आणि जागतिक संरक्षण तज्ञांच्या मते, या ड्रोन हल्ल्यामागे इराणचा हात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

  • Que: या हल्ल्याचा भारतावर काय परिणाम होईल?

    Ans: भारत सौदीकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करतो, रिफायनरी बंद झाल्यामुळे पुरवठा कमी होऊन भारतात इंधन दरवाढ होऊ शकते.

Web Title: Iran drone attack on saudi aramco ras tanura refinery global oil crisis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 02, 2026 | 03:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US-Iran War: ‘आम्हीच पाडलं, हिंमत असेल तर रोखा!’ इराणच्या इशाऱ्याने खळबळ; कुवेतमध्ये अमेरिकन F-15 फायटर जेटची राख
1

US-Iran War: ‘आम्हीच पाडलं, हिंमत असेल तर रोखा!’ इराणच्या इशाऱ्याने खळबळ; कुवेतमध्ये अमेरिकन F-15 फायटर जेटची राख

Iran Bank Pasargad: इराणी Bank Pasargad च्या मुंबई शाखेचा प्रस्तावाला युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर RBI कडून ब्रेक? 
2

Iran Bank Pasargad: इराणी Bank Pasargad च्या मुंबई शाखेचा प्रस्तावाला युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर RBI कडून ब्रेक? 

Nepal Government: आपल्या माणसांसाठी नेपाळ मैदानात; आखाती देशांतील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर उचलले ‘असे’ महत्वाचे पाऊल
3

Nepal Government: आपल्या माणसांसाठी नेपाळ मैदानात; आखाती देशांतील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर उचलले ‘असे’ महत्वाचे पाऊल

Khamenei Still Alive: खामेनींचं पार्थिव गायब? 48 तासांनंतरही ना फोटो, ना अंत्यसंस्काराचा पत्ता; इराणच्या मौनामागे गुपित
4

Khamenei Still Alive: खामेनींचं पार्थिव गायब? 48 तासांनंतरही ना फोटो, ना अंत्यसंस्काराचा पत्ता; इराणच्या मौनामागे गुपित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Saudi Aramco: जगाची ‘ऑईल बॅंक’ धुराच्या गर्तेत! इराणने सौदीच्या सर्वात मोठ्या रिफायनरीला केलं भस्मसात; जागतिक बाजाराला फटका

Saudi Aramco: जगाची ‘ऑईल बॅंक’ धुराच्या गर्तेत! इराणने सौदीच्या सर्वात मोठ्या रिफायनरीला केलं भस्मसात; जागतिक बाजाराला फटका

Mar 02, 2026 | 03:14 PM
Government Jobs for Agniveer : अग्निवीर आणि माजी सैनिकांना रेल्वेमध्ये मिळणार नोकऱ्या, इतक्या हजार पदांसाठी होणार भरती

Government Jobs for Agniveer : अग्निवीर आणि माजी सैनिकांना रेल्वेमध्ये मिळणार नोकऱ्या, इतक्या हजार पदांसाठी होणार भरती

Mar 02, 2026 | 03:11 PM
Nanded News : स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी; जलसंपदा विभागात १० हजार पदांवर भरती

Nanded News : स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी; जलसंपदा विभागात १० हजार पदांवर भरती

Mar 02, 2026 | 03:10 PM
Iran Israel War : इस्रायलला इराणचं खुलं आव्हान! सीक्रेट बंकरचा जारी केला व्हिडिओ; अमेरिकाही हादरली 

Iran Israel War : इस्रायलला इराणचं खुलं आव्हान! सीक्रेट बंकरचा जारी केला व्हिडिओ; अमेरिकाही हादरली 

Mar 02, 2026 | 03:09 PM
“कायम दादागिरी करायचा म्हणून इंगा…” , इयत्ता आठवीतील विद्यार्थ्याची शाळकरी मित्रांकडून हत्या; तीन अल्पवयीन ताब्यात

“कायम दादागिरी करायचा म्हणून इंगा…” , इयत्ता आठवीतील विद्यार्थ्याची शाळकरी मित्रांकडून हत्या; तीन अल्पवयीन ताब्यात

Mar 02, 2026 | 03:07 PM
Chhatrapati Sambhajinagar News: नगरसेवकांना अतिक्रमण हटावचा विरोध ‘अंगलट’! एमआयएमच्या लोकप्रतिनिधींवर अपात्रतेची टांगती तलवार

Chhatrapati Sambhajinagar News: नगरसेवकांना अतिक्रमण हटावचा विरोध ‘अंगलट’! एमआयएमच्या लोकप्रतिनिधींवर अपात्रतेची टांगती तलवार

Mar 02, 2026 | 03:07 PM
‘चुना लगा दिया…’ म्हणत चाहत्यांनी व्यक्त केली नाराजी; TOXIC चे पहिले गाणं ‘तबाही’ रिलीजआधीच ट्रोल

‘चुना लगा दिया…’ म्हणत चाहत्यांनी व्यक्त केली नाराजी; TOXIC चे पहिले गाणं ‘तबाही’ रिलीजआधीच ट्रोल

Mar 02, 2026 | 03:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM