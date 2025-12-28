Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

धुरंधर चित्रपटावर प्रतिक्रिया देताना रहमान डकैतच्या मित्राने खोलली पाकिस्तानची पोल, बॉलिवूडचे मानले आभार अन् म्हणाला…

Rehman Dakait Friend Reaction To Dhurandhar : "पाकिस्तान जे सत्य दाखवू शकले नाही, ते भारताने दाखवले..." खऱ्या आयुष्यातील रहमान डकैतच्या जवळच्या मित्राने धुरंधर चित्रपटावर दिलेली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

Updated On: Dec 28, 2025 | 09:05 AM
धुरंधर चित्रपटावर प्रतिक्रिया देताना रहमान डकैतच्या मित्राने खोलली पाकिस्तानची पोल, बॉलिवूडचे मानले आभार अन् म्हणाला...

(फोटो सौजन्य – Instagram)

  • रहमान डकैतचा जवळचा मित्र हबीब जान बलोच यांनी चित्रपट दोनदा पाहून त्याचे खुलेपणाने कौतुक केले.
  • अक्षय खन्नाच्या अभिनयामुळे रहमान डकैतचा खलनायक नसलेला मानवी चेहरा दाखवला गेल्याचे त्यांनी सांगितले.
  • प्रतिक्रिया व्यक्त करताना त्याने भारताचे आणि बॉलिवूडचे आभारही मानले.
चित्रपट फक्त लोकांचे मनोरंजन करण्याचे साधन नाही तर यामुळे अनेकदा लोकांपासून दडून राहिलेले सत्यही बाहेर आणले जाते. धुरंधर एक असाच चित्रपट आहे ज्यात पाकिस्तानात जाऊन राहिलेल्या भारतीय गुप्तहेराची कथा दाखवण्यात आली आहे. चित्रपटात हिरो रणवीर सिंग आणि बहुचर्चित ठरलेले पात्र खलनायक रहमान डकैत यांची प्रतिमा लक्षणीय ठरली. अभिनेता अक्षय खन्ना याने प्रभावीरित्या हे पात्र निभावले ज्यामुळे जगभरातील लोकांचे हृदय त्याने जिंकले. चित्रपटावर पाकिस्तान प्रेक्षकांच्याही अनेक प्रतिक्रिया समोर आल्या आणि अशातच आता खऱ्या आयुष्यातील रहमान डकैतच्या मित्राची चित्रपटावर केलेली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. यात त्याने काय म्हटलं ते जाणून घेऊया.

धुरंधरच्या नशेत पाकिस्तान झालं वेडं, व्हायरल गाण्यावर लाहोरच्या पोलीस अधिकाऱ्याने केला डान्स; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, रिपोर्टर एका व्यक्तीला चित्रपटाबाबत प्रश्न विचारताना दिसतो. व्यक्ताचे नाव हबीब जान बलोच असे आहे, व्हिडिओतील दाव्यानुसार हा व्यक्ती रेहमान डकैतचा खूप जवळचा मित्र मानला जात होता. रिपोर्टर त्याला विचारतो की, तुमच्या मित्रावर भारताने एक चित्रपट बनवला आहे तुम्ही तो पाहिला का? यातील रहमानच्या भूमिकेविषयी तुम्ही काय सांगाल. प्रश्नाला उत्तर देताना तेसांगतात की त्यांनी दोन वेळा चित्रपट पाहिला आहे आणि त्यांना चित्रपट फार आवडला. त्यांनी रहमान डकैतवर इतका चांगला चित्रपट बनवल्याबद्दल भारताचे, बॉलिवूडचे आभार मानले.

ते चित्रपटाच्या तंत्राचे, कथेचे आणि सादरीकरणाचे कौतुक करतात. तथापि, ते असेही म्हणतात की जर चित्रपटात एक-दोन चांगली गाणी असती तर तो अधिक आनंददायी झाला असता. हबीब जान बलोच यांनी त्यांच्या विधानात डकैत रहमान यांचे वर्णन एक हिरो म्हणून केले. ते म्हणतात की चित्रपटात त्यांना खलनायक म्हणून दाखवण्यात आले असले तरी, प्रत्यक्ष जीवनात ते तसे नव्हते. “पाकिस्तान जे सत्य दाखवू शकले नाही, ते भारताने दाखवून दिले आहे”. हबीब जान बलोच म्हणतात की “धुरंधर” चित्रपटात रेहमान डकैतच्या जीवनातील असे पैलू दाखवले आहेत जे पाकिस्तान कधीही पुरेसे दाखवू शकले नाही. त्यांचा असा विश्वास आहे की भारतीय चित्रपटांनी अधिकृत कथा आणि स्थानिक कथा अनेकदा लपवलेले सत्य उघड केले आहे.

अरे भावा जरा एक राईड दे रे! व्यक्तीच्या स्कुटरवर दिसली कुत्र्यांची रेलचेल,1 नाही 2 नाही तर तब्बल चार श्वान झाले स्वार;Video Viral

हा व्हिडिओ @the_verifiedsource नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे.व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “अक्षय खन्नाला सलाम, त्याच्या अभिनयाने आम्हाला विसरायला लावले की रेहमान डकैत खलनायक आहे ” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “या माणसावर पॉडकास्ट ठेवायला हवा, त्याच्याकडे फार रंजक माहिती आहे जी ऐकायला नक्कीच आवडेल” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “हा माणूस धुरंधरमध्ये दाखवल्या जाणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला मान्यता देत आहे… पाकिस्तान आणि अनेक इस्लामिक देशांमध्ये या चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली आहे हे दुःखद आहे, पण शेवटी सर्वांना तो सर्वत्र दिसेल”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Published On: Dec 28, 2025 | 09:05 AM

