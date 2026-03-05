Nepal Elections 2026 : नेपाळमध्ये निवडणुकीचा बिगुल वाजला! मतदानाला सुरुवात; Gen Z ची भूमिका ठरणार निर्णयाक

Nepal Election 2026 : Gen Z विद्रोहानंतर नेपाळमध्ये पहिल्यांदाच मतदान; ‘या’ तीन नेत्यांमध्ये चुरशीची लढत
नेपाळच्या निवडणुक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेत एकूण 275 जागा असून त्यापैकी 165 जागासांठी मतदान होत आहे. तर उर्वरित 110 जागा आनुपातिक प्रतिनिधीत्व (Proportional Representation) प्राणीलीद्वारे निवडले जाणार आहेत. मतदान झाल्यानंतर 24 तासांतच निकाल जाहीर होणार असल्याचे नेपाळ निवडणुक आयोगाने म्हटले आहे. सध्या नेपाळच्या कोशी, मधेश, बागमनती, गंडकी, लुंबिनी, कर्णाली आणि सुदूरपश्चिम या प्रांतात मतदान होत आहे. यंदाच्या निवडणुका पारंपारिक राजकीय पक्ष आणि नव्या राजकीय पक्षांमध्ये पार पडत आहेत.
या निवडणुकीत पंतप्रधान पदासाठी तीन नेत्यांमध्ये चुरशीची लढत सुरु आहे. नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) पुन्हा सत्तेत परतण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर नेपाळी काँग्रेसचे नेकते गगन थापा भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर कारवाई आणि रोजगार निर्मितीच्या आश्वासनावर निवडणुक लढवत आहे. या दोघांना चुरशीची टक्कर देण्यात नेपाळच्या काठमांडूचे माजी महापौर आणि युवांमध्ये लोकप्रिय असलेले नेते बालेंद्र शाह उर्फ बालेन शाह देखील पंतप्रधान पदासाठी निवडणुक लढवत आहेत.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये माजी ओली सरकारच्या सोशल मीडिया बंदीच्या निर्णयामुळे तीव्र आंदोलन छेडले होते. नेपाळच्या जनरेशन झेडच्या तरुणांनी हे आंदोलन पुकारले होते. सरकारच्या भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि राजकीय व्यवस्थेविरोधात आणि नेपोटिझम विरोधात तीव्र आंदोलने झाली. यावेळी ओली सरकार यांचे सरकार पाडण्यात आले. मोठ्या प्रमाणात हिंसाचारही या आंदोलनात झाला होता. ज्यामुळे ओली शर्मा यांना राजीनामा द्यावा लागला.
सध्या या तरुणांच्या हाती नेपाळचे भविष्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मते आहे. जनरेशन झेडची भूमिका नेपाळच्या भविष्यासाठी अत्यंत निर्णयाक मानली जात आहे. नेपाळची सत्ता कोणाकडे येईल, राजकीय स्थिरता निर्माण होईल का याकडे देशातील जनतेसह आंतरराष्ट्रीय समुदायही बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
