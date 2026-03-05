Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Reel Film Day 2026: 'सत्यजित रे ते राज कपूर…'आजच्या खास दिवशी फिल्म रीलच्या 'त्या' सुवर्णकाळाला मिळाला पुन्हा उजाळा

Reel Film Day 2026 : रील फिल्म डे दरवर्षी 5 मार्च रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस पारंपारिक चित्रपट निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या फिल्म रीलचे महत्त्व दर्शविण्यासाठी साजरा केला जातो.

Updated On: Mar 05, 2026 | 09:09 AM
reel film day 2026 history significance indian cinema legacy

Reel Film Day 2026: विस्मरणात गेलेला तो 'रील'चा काळ! ५ मार्च रोजी साजरा होतोय रील फिल्म डे; जाणून घ्या ब्लॅक अँड व्हाईट ते रंगीत प्रवासाचा थरार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • सिनेमाचा वारसा
  • अभिजात निर्मिती
  • कलेचे अमरत्व

Reel Film Day 2026 : आज आपण एका क्लिकवर हाय-डेफिनिशन चित्रपट पाहतो, पण एका काळी चित्रपटाची जादू ही प्लास्टिकच्या पातळ पट्टीवर म्हणजेच ‘फिल्म रील’ (Film Reel) वर अवलंबून होती. आज ५ मार्च, हा दिवस जगभरातील चित्रपटसृष्टीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण आज ‘रील फिल्म डे’ साजरा केला जात आहे. हा दिवस म्हणजे केवळ एका तंत्रज्ञानाचा उत्सव नाही, तर त्या हजारो कलाकारांच्या आणि तंत्रज्ञांच्या कष्टाचा सन्मान आहे, ज्यांनी फिल्म रीलच्या मर्यादित संसाधनांमध्ये अजरामर कलाकृती घडवल्या.

फिल्म रीलची जादू: १९ व्या शतकातील ती क्रांती

चित्रपट रीलची उत्पत्ती १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात झाली. ती एक पातळ सेल्युलॉइड पट्टी असायची, ज्यावर प्रकाशसंवेदनशील रसायनांचा वापर करून प्रतिमा टिपल्या जायच्या. एका रीलमध्ये हजारो छोट्या फ्रेम्स असायच्या. जेव्हा हे रील ‘प्रोजेक्टर’मधून वेगाने फिरवले जायचे, तेव्हा पडद्यावर आपल्याला हालचाल दिसू लागायची. सुरुवातीला चित्रपट केवळ काळ्या-पांढऱ्या रंगात असायचे, पण हळूहळू तंत्रज्ञान विकसित झाले आणि रंगीत चित्रपटांनी प्रेक्षकांना थक्क केले. ५ मार्च हा दिवस आपल्याला त्याच काळात घेऊन जातो जिथे एका चुकीच्या कटमुळे अख्खी मेहनत वाया जाऊ शकत होती.

भारतीय सिनेमाचे दिग्गज आणि रीलचा सुवर्णकाळ

भारतीय चित्रपटसृष्टीला आकार देण्यात फिल्म रीलचा वाटा सिंहाचा आहे. चार्ली चॅप्लिन यांच्या जागतिक विनोदी चित्रपटांपासून ते भारतातील सत्यजित रे यांच्या ‘पथेर पांचाली’पर्यंत आणि राज कपूर यांच्या ‘मेरा नाम जोकर’पर्यंत, सर्व महान कलाकृती या रीलवरच चित्रीत झाल्या. त्याकाळी आजच्यासारखे ‘डिजिटल एडिटिंग’ सोपे नव्हते. प्रत्येक फ्रेम, प्रत्येक संवाद आणि प्रत्येक प्रकाशाची योजना मोठ्या संयमाने करावी लागायची. गुरु दत्त यांच्या चित्रपटांमधील ती प्रकाशाची खोली (Depth) आजही रील फिल्मच्या ताकदीचे उत्तम उदाहरण मानली जाते.

डिजिटल युगातील रीलचे महत्त्व

आजचे युग हे मेमरी कार्ड आणि क्लाउड स्टोरेजचे आहे. डिजिटल कॅमेऱ्यांमुळे चित्रपट निर्मिती स्वस्त आणि सोपी झाली असली, तरी अनेक दिग्गज दिग्दर्शक आजही रीलचा आग्रह धरतात. रीलवर टिपलेले रंग अधिक नैसर्गिक आणि ‘टेक्स्चर्ड’ असतात, जे डिजिटलमध्ये मिळवणे कठीण असते. ख्रिस्तोफर नोलन आणि क्वेन्टिन टॅरँटिनो सारखे जागतिक कीर्तीचे दिग्दर्शक आजही मोठ्या बजेटचे चित्रपट रीलवरच चित्रित करतात. रील फिल्म डे निमित्त आपल्याला हे समजते की तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरी कलेची मूळ आणि सात्त्विकता ही त्या जुन्या माध्यमातच दडलेली आहे.

हा दिवस कसा साजरा करावा?

रील फिल्म डे साजरा करण्याचा सर्वात चांगला मार्ग म्हणजे एखादा जुना ‘क्लासिक’ चित्रपट पाहणे. मग तो ‘मुघल-ए-आझम’ असो किंवा ‘शोले’. या चित्रपटांच्या प्रत्येक शॉटमागे फिल्म रील जपण्याची आणि ती प्रकटीत करण्याची जी धडपड होती, ती अनुभवणे म्हणजे या दिवसाला दिलेली खरी आदरांजली ठरेल. आजच्या पिढीला हे सांगणे गरजेचे आहे की, सिनेमाचा पडदा रंगवण्यापूर्वी हजारो फुटांच्या रीलचा प्रवास मोठ्या कष्टाने पार करावा लागला होता.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: रील फिल्म डे दरवर्षी कधी साजरा केला जातो?

    Ans: रील फिल्म डे दरवर्षी ५ मार्च रोजी साजरा केला जातो.

  • Que: फिल्म रील म्हणजे नक्की काय असते?

    Ans: ही एक प्लास्टिकची पट्टी असते ज्यावर हजारो स्थिर छायाचित्रे (Frames) टिपलेली असतात, जी वेगाने फिरवल्यास पडद्यावर चित्रपट दिसतो.

  • Que: डिजिटल युगात रीलचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: रीलमध्ये प्रतिमांची गुणवत्ता आणि रंग अधिक नैसर्गिक असतात, त्यामुळे अनेक नामांकित दिग्दर्शक आजही कलात्मकतेसाठी रीलचा वापर करतात.

Web Title: Reel film day 2026 history significance indian cinema legacy

Published On: Mar 05, 2026 | 09:09 AM

Topics:  

Mar 05, 2026 | 09:09 AM
