Hantavirus Update : जगावर दुसऱ्या महामारीचे संकट? अटलांटिकमध्ये क्रूझवर Hantavirus चा उद्रेक, ३ जणांच्या मृत्यूनंतर WHO चा ‘अलर्ट’

मिळालेल्या माहितीनुसार, एमव्ही होंडियस हे जहाजा अर्जेंटिनाहून प्रवाशांना घेऊन निघाले होते. ०६ एप्रिल रोजी या जहाजावरील एका पुरुष प्रवाशामध्ये या हंताव्हायरसची लक्षणे दिसून आली आणि नंतर ११ एप्रिल रोजी त्याचा मृत्यू झाला. यानंतर इतर प्रवाशांना या विषाणूची लागण झाली. आतापर्यंत ८ प्रवासी या व्हायरसने बाधित झाले असून त्यापैकी ५ जणांना अधिकृतपणे लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यामध्ये तीन प्रवाशांचा मृत्यू झाला असून यात एका दक्षिण आफ्रिकेच्या जोहान्सबर्ग येथे पोहोचलेल्या एका प्रवाशाचाही समावेश आहे. अटलांटिक महासागरातील क्रूझ जहाजावर झालेल्या उद्रेकामुळे या व्हायरसने पुन्हा जगाचे लक्ष वेधले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जे नागरिक सेंट हेलेना बेटावर जहाजातून उतरले होते, अशा १२ देशांना WHO ने हाय अर्लट दिला आहे. यामध्ये ब्रिटन, अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी, नेदरलँड, स्वित्झर्लंड आणि तुर्की या देशांचा मुख्यत्वे समावेश आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जहाज एक वैद्यकीय पथक तैनात करण्यात आले असून लोकांची तपासणी सुरु आहे.
वाढती रुग्णसंख्या पाहता जगभरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. WHO चे प्रमुख डॉ. ट्रेड्रोस यांनी ही भीती फेटाळली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, हंताव्हायरस नवा विषाणू नाही, हा व्हायरल कोव्हिड-१९ सारखा घातक नाही. यामुळे जागतिक स्तरावर याचा धोका अत्यंत कमी आहे.
परंतु तज्ज्ञांच्या मते, या विषाणूचा इनक्यूबेशन पिरियड ६ आठवड्यांपर्यंत असून शकतो. यामुळे पुढील काही दिवस खबरदारी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
Ans: हंताव्हायरस एक दुर्मिळ विषाणू आहे. हा व्हायरस उंदाराच्या संपर्कात आल्याने, त्याच्या विष्ठेतून किंवा लाळेच्या थेट संपर्कात आल्याने हवेती दूषित कणांमध्ये पसरुन याचा संसर्ग होऊ शकतो. काही परिस्थिती हा मानवाकडून मानवाकडेही पसरु शकतो.
Ans: हंताव्हायरसची लागण झाल्यास सुरुवातील ताप, डोकेदुखी, अंगदुखी आणि थकवा जावणे, थंडी वाजणे अशी लक्षणे दिसतात. पण संसर्ग वाढल्यास श्वास घेण्यास प्रचंड त्रास होणे(HPS)फुफ्फुसांमध्ये पाणी साचणे आणि रक्तदाब कमी होणे ही लक्षणे दिसतात.
Ans: अटंलांटिक महासागरात एका क्रूझ शिपवर या विषाणूमुळे ३ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
Ans: WHO क्रूझ शिपवर हंताव्हायरसमुळे झालेल्या ३ जणांच्या मृत्यूनंतर १२ देशांना हाय अलर्ट जारी केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ब्रिटन, अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी, नेदरलँड, स्वित्झर्लंड आणि तुर्की या देशांचा समावेश आहे.
Ans: WHO दिलेल्या माहितीनुसार, हा विषाणू काही नवीन नाही, यामुळे कोरोनासारखा घातक नाही. याचा जागतिक स्तरावर कोणताही धोका नाही. नागरिकांनी घाबरुन न जाता खबरादारी घेणे आवश्यक आहे.