काय म्हणावं याला? उसाच्या रसासोबत विक्रेत्याचा अजब प्रयोग; पाहून डोकं चक्रावेल, Video Viral

आजकाल खाद्यपदार्थांसोबत कोणी काय अतरंगी प्रयोग करेल सांगता येत नाही. सध्या असाच एक अतरंगी प्रयोगाचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्याची नेटकऱ्यांनी चांगली फिरकी घेतली आहे.

Updated On: May 07, 2026 | 04:17 PM
Man Mixes Icecrem With Sugarcaen Juice

काय म्हणावं याला? उसाच्या रसासोबत विक्रेत्याचा अजब प्रयोग; पाहून डोकं चक्रावेल, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • उसाच्या रसाचा केला चिखल
  • रसासोबत मशीनमध्ये टाकले आयस्क्रिम
  • व्हिडिओ पाहून तुमचेही रक्त सळसळेल
Viral Video : सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. यामध्ये खाद्यपदार्थांचे अनेक व्हिडिओ पाहिले असतील. लोक अलीकडे खाद्यपदार्थांसोबत काय प्रयोग करतील याचा नेम राहिला नाही. कोणी मॅगीमध्ये व्हॅनिला आयस्क्रिम टाकेल, तर कोणी गुलाबाचे पकोडे तयार करेल. फूड फ्यूजनच्या नावाखाली काहीही करतील लोक. सध्या असाच एक अतरंगी प्रयगोचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. एका गुऱ्हाळ विक्रेत्याने रसासोबत असा काही एक्सपिरिमेंट केला आहे की पाहून सर्वच संतापले आहेत.

नेमकं काय केलं विक्रेत्याने?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक ज्यूस विक्रेता उसाच्या रसासोबत चक्क आईस्क्रिम कोन टाकताना दिसत आहे. हा विक्रेता दोन आईस्क्रिमचे कोन काढून उसाच्या गुऱ्हाळ्यात टाकतो. यानंतर मशीनमधून उसाचा रस आणि विरघळलेली आईस्क्रिम बाहेर येते. धक्कादायक बाब म्हणजे या विक्रेत्याने आईस्क्रिम रॅपर सकट तसेच टाकले आहे. हा अतरंगी प्रकार पाहून नेचकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. तसेच तिथे उपस्थित लोकही चक्रावले आहेत.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @rareindianclips या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. कमेंट सेक्शनमध्ये नेटकऱ्यांनी या अतरंगी एक्सपिरिमेंटची चांगलीच फिरकी घेतली आहे. भारतात टॅलेट आणि मुर्खपणा या दोन्ही गोष्टींची कमतरता आहे अशी कमेंट एका नेटकऱ्याने केली आहे. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने अरे उसाचा रस तरी सोडा असे म्हटले आहे. तर तिसऱ्या एकाने हे पाहण्या आधी माझे डोळे का गेले नाहीत असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 07, 2026 | 04:17 PM

Todays Gold-Silver Price: आनंदवर्ता! गेल्या 24 तासांत सोन्या – चांदीच्या दरात मोठी घसरण, 22 कॅरेटचा नवा दर पाहून ग्राहक खुश

May 16, 2026 | 07:35 AM
May 16, 2026 | 07:30 AM
May 16, 2026 | 07:05 AM
May 16, 2026 | 04:15 AM
May 16, 2026 | 02:35 AM
May 16, 2026 | 12:30 AM
May 15, 2026 | 11:16 PM

May 15, 2026 | 07:59 PM
May 15, 2026 | 07:53 PM
May 15, 2026 | 07:47 PM
May 15, 2026 | 07:41 PM
May 14, 2026 | 11:02 PM
May 14, 2026 | 10:56 PM
May 14, 2026 | 08:28 PM