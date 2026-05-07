घराच्या अंगणात खेळ होता चिमुकला; अचानक कुत्र्याने जबड्यात पडकलं अन्…, पाहून तुमच्याही काळजाचा ठोका चुकेल, Video Viral

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, तीन लहान मुले घराच्या अंगाणात खेळताना दिसत आहे. इतरत्र धावत आहे. याच वेळी दोन भटकी कुत्री तिळे येतात आणि मुलांच्या मागे धावू लागतात. इतर दोन मुले घाबरुन घरात पळून जातात. परंतु एक छोटा ३ वर्षाचा चिमुकला कुत्र्याच्या जबड्यात सापडतो. व्हिडिओत पाहून शकता की कुत्र्याने चिमुरड्याला फरपटत नेले आहे.
कार चालकाच्या सतर्कतेमुळे वाचला जीव
याच वेळी तिथून एक कार जात असते. काचर चालकाचा मुलाला फरपटत नेत असल्याचे दिसताच तो मदतीसाठी धावला आहे. मुलाचा आरडाओरडा ऐकून परिसराती नागरिकही काठ्या घेऊन जमा होता. यामुळे कुत्रा मुलाला तिथेच सोडून पळून जातो.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विराज असे या चिमुकल्याचे नाव असून त्याला पाठीला आणि मांडली गभीर जखमी झाल्या आहेत. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याची प्रकृती स्थिर आहे. परंतु या घटनेनुळे परिसरता भितीची वातावरण पसरले आहे.
कर्नाटक के विजयपुरा में आवारा कुत्ते ने किया मासूम पर हमला, 30 मीटर तक बेरहमी से घसीटा pic.twitter.com/Xjlghf2MMG — आजाद भारत का आजाद नागरिक (@AnathNagrik) May 6, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @AnathNagrik या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लोकांनी पाहिले असून घटनेवर संताप व्यक्त केला आहे. स्थानिकांनी देखील सरकारवर टिका केली आहे. निष्पाप जीवांचा बळी गेल्यावरच जाग येणार का असा प्रश्न केला आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.