घराच्या अंगणात खेळ होता चिमुकला; अचानक कुत्र्याने जबड्यात पडकलं अन्…, पाहून तुमच्याही काळजाचा ठोका चुकेल, Video Viral

सोशल मीडियावर एक अत्यंत थरारक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका ३ वर्षाच्या चिमुरड्यावर कुत्र्याने हल्ला चढवला ३० मीटरपर्यंत फरपटत नेले आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांच्या काळजाचा थरकाप उडाला आहे.

Updated On: May 07, 2026 | 05:45 PM
Dog attack on Child

घराच्या अंगणात खेळ होता चिमुकला; अचानक कुत्र्याने जबड्यात पडकलं अन्..., पाहून तुमच्याही काळजाचा ठोका चुकेल, Video Viral

Dog Attack on 3 year old Child Video : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही व्हिडिओ अत्यंत मजेशीर असतात. तर काही व्हिडिओ पाहून अंगावर शहारे येतात. सध्या सोशल मीडियावर असाच एक थरारक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. कर्नाटकच्या विजयपुरा जिल्ह्यात एक अत्यंत भयंकर घटना घडली आहे. एका ३ वर्षाटच्या चिमुकल्यावर भटक्या कुत्र्याने हल्ला केला होता. ३० मीटरपर्यंत त्याला फरपटतं नेते होते. याचा सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

नेमकी काय घटना आहे?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, तीन लहान मुले घराच्या अंगाणात खेळताना दिसत आहे. इतरत्र धावत आहे. याच वेळी दोन भटकी कुत्री तिळे येतात आणि मुलांच्या मागे धावू लागतात. इतर दोन मुले घाबरुन घरात पळून जातात. परंतु एक छोटा ३ वर्षाचा चिमुकला कुत्र्याच्या जबड्यात सापडतो. व्हिडिओत पाहून शकता की कुत्र्याने चिमुरड्याला फरपटत नेले आहे.

याच वेळी तिथून एक कार जात असते.  काचर चालकाचा मुलाला फरपटत नेत असल्याचे दिसताच तो मदतीसाठी धावला आहे. मुलाचा आरडाओरडा ऐकून परिसराती नागरिकही काठ्या घेऊन जमा होता. यामुळे कुत्रा मुलाला तिथेच सोडून पळून जातो.

मिळालेल्या माहितीनुसार, विराज असे या चिमुकल्याचे नाव असून त्याला पाठीला आणि मांडली गभीर जखमी झाल्या आहेत. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याची प्रकृती स्थिर आहे. परंतु या घटनेनुळे परिसरता भितीची वातावरण पसरले आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @AnathNagrik  या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लोकांनी पाहिले असून घटनेवर संताप व्यक्त केला आहे. स्थानिकांनी देखील  सरकारवर टिका केली आहे. निष्पाप जीवांचा बळी गेल्यावरच जाग येणार का असा प्रश्न केला आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 07, 2026 | 05:45 PM

