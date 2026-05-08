Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ashok Kharat Sex Scandal: अशोक खरातकडे मिळालं घबाड ! तिसऱ्यांच्या नावावर खाती उघडून मिळवली कोट्यवधींची माया

ईडी सध्या अशोक खरातच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचा तपशील गोळा करत आहे. बँक व्यवहारांच्या सखोल तपासाद्वारे, हा बेकायदेशीरपणे मिळवलेला पैसा कुठे गुंतवला गेला आहे, हे निश्चित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

Updated On: May 08, 2026 | 10:03 AM
Ashok Kharat, ED Action, Nashik News, Money Laundering, Sex Scandal

Ashok Kharat Sex Scandal: अशोक खरातकडे मिळालं घबाड ! तिसऱ्यांच्या नावावर खाती उघडून मिळवली कोट्यवधींची माया

Follow Us:
Follow Us:
  • लॉकरमधून १.१० कोटींचे सोने, १.८९ लाखांची चांदी आणि ५,५०० अमेरिकन डॉलर्स जप्त
  • पुणे, नाशिक, शिर्डी आणि सोलापूर येथील बंगले, लॉन आणि शेतजमिनीची तब्बल ९० कागदपत्रे तपास यंत्रणेच्या हाती
  • गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशातून खरेदी केलेली एक मर्सिडीज कार देखील जप्त
Nashik Ashok Kharat Case Update: एका मोठ्या कारवाईत ईडीने नाशिक सेक्स स्कँडलमध्ये अटक करण्यात आलेल्या अशोक खरात या भोंदू तांत्रिकाची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. तपास यंत्रणेने नाशिकमधील एका सहकारी बँकेतील अशोक खरात आणि त्याची पत्नी कल्पना खरात यांच्या संयुक्त खात्यातील लॉकरमधून रोख रकमेसह सोन्या-चांदीचे दागिने जप्त केले. खरात दाम्पत्याच्या मुलीच्या उपस्थितीत, इंडीच्या अधिकाऱ्यांनी मनी लॉडिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मौल्यवान वस्तू जप्त केल्या.

कथित गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नापोटी १.१० कोटींचे सोन्याचे दागिने, ५,५०० डॉलर्स (सध्याच्या दरानुसार ५.१९ लाख) रोख रक्कम आणि १.८९ लाख रुपयांचे चांदीचे दागिने यांचा समावेश आहे. यापूर्वी एप्रिलमध्ये नाशिकमधील विश्वास सहकारी बँकेच्या मुंबई नाका शाखेत खरातचा लॉकर सील करण्यात आला होता. या कालावधीत तपास यंत्रणेने नाशिक, पुणे आणि शिर्डी येथील खरात, त्याचे नातेवाईक आणि साथीदारांशी संबंधित अनेक ठिकाणी शोध घेतला. खरातच्या बँकेतील अंदाजे २.४ कोटी गोठवण्यात आले आणि ४२ लाखांची रोख जप्त करण्यात आली.

Ashok Kharat Case : ‘अशोक खरात तू तो गियो’ ED च्या एन्ट्रीनंतर आता मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल

९० मालमत्तांची कागदपत्रे जप्त

याव्यतिरिक्त, अंदाजे ९० मालमत्तांची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली, ज्याची किंमत कोट्यवधी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.

जप्त केलेल्या वस्तूमध्ये सोन्याचे नेकलेस सेंट, चेन, मंगळसूत्र, बांगड्या, कानातले, गणेश मूर्ती, चांदीचे पैजण आणि इतर मौल्यवान वस्तूंचा समावेश आहे.

ईडीने खरातची एक मर्सिडीज लक्झरी कारही जप्त केली. तपासादरम्यान, पुणे, नाशिक, शिडीं आणि सोलापूर येथील खरातच्या नावावरील मालमत्ताशी संबंधित ७० ते ८० कागदपत्रेही सापडली.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कागदपत्रांमध्ये बंगले, वेडिंग लॉन्स, शेतजमीन आणि व्यावसायिक मालमत्तांचा समावेश होता.

Ashok Kharat Case : अशोक खरातला आज पुन्हा न्यायालयात हजर केले …

वेगवेगळ्या लोकांच्या नावावर उघडलेली खाती

ईडीच्या तपासात अशोक खरातने केलेल्या एका मोठ्या फसवणुकीचाही खुलासा झाला आहे. सूत्रांनुसार, खरातने नाशिकमधील दोन सहकारी पतसंस्थांमध्ये डझनभर बँक खाती उघडली होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ही सर्व खाती त्याच्या नावावर नसून विविध तिसऱ्या व्यक्तींच्या नावावर होती. मात्र, अशोक खरातने या सर्व बेनामी खात्यांमध्ये स्वतःला नॉमिनी म्हणून नियुक्त केले होते, ज्यामुळे बँकेत जमा झालेल्या निधीवर त्याचे पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित झाले होते. एजन्सीला संशय आहे की, फसवणुकीतून कमावलेले कोट्यवधी रुपये अशा प्रकारे विविध खात्यांमध्ये खर्च करण्यात आले आहेत.

ईडी सध्या अशोक खरातच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचा तपशील गोळा करत आहे. बँक व्यवहारांच्या सखोल तपासाद्वारे, हा बेकायदेशीरपणे मिळवलेला पैसा कुठे गुंतवला गेला आहे, हे निश्चित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, खरातचे काही इतर जवळचे सहकारी आणि त्याला बेनामी खाती उघडण्यास मदत करणारे इतर उच्चभ्रू व्यक्ती देखील या प्रकरणात सामील असू शकतात. येत्या काही दिवसांत या प्रकरणात आणखी मोठे खुलासे आणि अटक होण्याची शक्यता आहे.

 

 

Web Title: Eds massive crackdown on ashok kharats illegal wealth

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 10:03 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रुपाली चाकणकरांच्या अशोक खरातसोबतच्या फोटोवरून अंजली दमानिया भडकल्या, SIT कडून चौकशीची मागणी
1

रुपाली चाकणकरांच्या अशोक खरातसोबतच्या फोटोवरून अंजली दमानिया भडकल्या, SIT कडून चौकशीची मागणी

“माझ्याबाबत अनेक चुकीच्या बातम्या पसरवल्या,” ED चौकशीनंतर रुपाली चाकणकरांचे मोठे वक्तव्य
2

“माझ्याबाबत अनेक चुकीच्या बातम्या पसरवल्या,” ED चौकशीनंतर रुपाली चाकणकरांचे मोठे वक्तव्य

सिंहस्थ कुंभमेळ्यात दररोज मिळणार 940 दशलक्ष लिटर पाणी; साधूग्राममध्ये दहा लाख साधू-महंत राहणार?
3

सिंहस्थ कुंभमेळ्यात दररोज मिळणार 940 दशलक्ष लिटर पाणी; साधूग्राममध्ये दहा लाख साधू-महंत राहणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM
“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM