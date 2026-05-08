Ashok Kharat Sex Scandal: अशोक खरातकडे मिळालं घबाड ! तिसऱ्यांच्या नावावर खाती उघडून मिळवली कोट्यवधींची माया

कथित गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नापोटी १.१० कोटींचे सोन्याचे दागिने, ५,५०० डॉलर्स (सध्याच्या दरानुसार ५.१९ लाख) रोख रक्कम आणि १.८९ लाख रुपयांचे चांदीचे दागिने यांचा समावेश आहे. यापूर्वी एप्रिलमध्ये नाशिकमधील विश्वास सहकारी बँकेच्या मुंबई नाका शाखेत खरातचा लॉकर सील करण्यात आला होता. या कालावधीत तपास यंत्रणेने नाशिक, पुणे आणि शिर्डी येथील खरात, त्याचे नातेवाईक आणि साथीदारांशी संबंधित अनेक ठिकाणी शोध घेतला. खरातच्या बँकेतील अंदाजे २.४ कोटी गोठवण्यात आले आणि ४२ लाखांची रोख जप्त करण्यात आली.
याव्यतिरिक्त, अंदाजे ९० मालमत्तांची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली, ज्याची किंमत कोट्यवधी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.
जप्त केलेल्या वस्तूमध्ये सोन्याचे नेकलेस सेंट, चेन, मंगळसूत्र, बांगड्या, कानातले, गणेश मूर्ती, चांदीचे पैजण आणि इतर मौल्यवान वस्तूंचा समावेश आहे.
ईडीने खरातची एक मर्सिडीज लक्झरी कारही जप्त केली. तपासादरम्यान, पुणे, नाशिक, शिडीं आणि सोलापूर येथील खरातच्या नावावरील मालमत्ताशी संबंधित ७० ते ८० कागदपत्रेही सापडली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कागदपत्रांमध्ये बंगले, वेडिंग लॉन्स, शेतजमीन आणि व्यावसायिक मालमत्तांचा समावेश होता.
Ashok Kharat Case : अशोक खरातला आज पुन्हा न्यायालयात हजर केले …
ईडीच्या तपासात अशोक खरातने केलेल्या एका मोठ्या फसवणुकीचाही खुलासा झाला आहे. सूत्रांनुसार, खरातने नाशिकमधील दोन सहकारी पतसंस्थांमध्ये डझनभर बँक खाती उघडली होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ही सर्व खाती त्याच्या नावावर नसून विविध तिसऱ्या व्यक्तींच्या नावावर होती. मात्र, अशोक खरातने या सर्व बेनामी खात्यांमध्ये स्वतःला नॉमिनी म्हणून नियुक्त केले होते, ज्यामुळे बँकेत जमा झालेल्या निधीवर त्याचे पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित झाले होते. एजन्सीला संशय आहे की, फसवणुकीतून कमावलेले कोट्यवधी रुपये अशा प्रकारे विविध खात्यांमध्ये खर्च करण्यात आले आहेत.
ईडी सध्या अशोक खरातच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचा तपशील गोळा करत आहे. बँक व्यवहारांच्या सखोल तपासाद्वारे, हा बेकायदेशीरपणे मिळवलेला पैसा कुठे गुंतवला गेला आहे, हे निश्चित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, खरातचे काही इतर जवळचे सहकारी आणि त्याला बेनामी खाती उघडण्यास मदत करणारे इतर उच्चभ्रू व्यक्ती देखील या प्रकरणात सामील असू शकतात. येत्या काही दिवसांत या प्रकरणात आणखी मोठे खुलासे आणि अटक होण्याची शक्यता आहे.