जणू यमराजांनाच दिलं खुलं आव्हान! लाटांच्या खवळलेल्या प्रवाहात तरुण करु लागला मस्ती, पाहून यूजर्सना भरली धडकी; Video Viral

Man Stunt Video : जगातील सर्वात लांब नदीत तरुणाचा जीवघेणा स्टंट, खवळत्या पाण्याच्या प्रवाहात पुढे वाहत गेला अन् पुढे जे घडलं. व्हिडिओतील दृष्यांनी यूजर्सचा रोखून धरला श्वास.

Updated On: May 07, 2026 | 02:30 PM
(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • खवळलेल्या नदीत तरुणाचा थरारक स्टंट पाहून सोशल मीडियावर खळबळ उडाली.
  • पाण्याचा प्रचंड वेग असूनही तरुणाची धाडसी कृती पाहून नेटकरी थक्क झाले.
  • व्हिडिओ व्हायरल होताच अनेकांनी सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करत प्रतिक्रिया दिल्या.
सोशल मिडिया एक असे प्लॅटफाॅर्म आहे जिथे दररोज अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. इथे कधी थक्क करणारे तर कधी स्टंटबाजीचे दृष्य शेअर केले जाते. आताही एक असाच व्हिडिओ इंटरनेटवर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात तरुण नाईल नदीच्या खवळलेल्या लाटांमध्ये जीवघेणा स्टंट करताना दिसला. जगातील सर्वात लांब नदी म्हणून नाईल नदीचे नाव फार प्रख्यात आहे. नदीचे पाणी ओसंडून वेगाने वाहत होते पण तरुण मात्र अजिबात डगमगला नाही आणि जणू काही मोठं घडलंच नाही असं भासवत तो पाण्याच्या प्रवाहासह पुढे घसरताना दिसला. पाणी इतकं जास्त ढवळलं जातं होतं की त्यात फेस तयार झाल्याचेही दिसते. तरुणीच्या या जीवघेण्या स्टंटबाजीत पुढे त्याच्यासोबत काय घडून आलं ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

अंगावर काटा आणणारा हा व्हिडिओ युगांडामध्ये शूट करण्यात आला आहे. व्हिडिओला कोट्यवधींहून अधिकचे व्यूज मिळाले असून इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणात त्याला शेअर देखील केले जात आहे. व्हिडिओत स्टंट करणारा हा तरुण एक ट्रव्हल एजंट असून त्याचे मत आहे की, ही केवळ एक दिखाव्याची गोष्ट नसून स्थानिकांसाठी जगण्याची एक पद्धत आहे. व्हिडिओमध्ये त्याच्या चेहऱ्यावर भितीचा एक लवलेशही न बाळगता आपण त्याला बेधुंद होऊन पाण्यात पोहताना पाहू शकता. उसळत असलेले ते पाणी आपल्याला घाबरवते पण तरुणाची हिम्मत त्याला पाण्यात टिकून राहण्यास मदत करते. सुरक्षेच्या कारणास्तव, पर्यटकांना इथे पोहता येत असले तरीही हा उपक्रम करण्याची परवानगी नाही. सर्वसामान्य लोकांना कडक सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये फक्त व्हाईटवॉटर राफ्टिंग करण्याची परवानगी आहे.

हा व्हिडिओ @travel_sentas नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. सोशल मिडियावर व्हिडिओला चांगलंच पसंत करण्यात आलं असून व्हिडिओमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘युगांडामधील नाईल नदीत पोहण्याचा एक अगदीच सामान्य दिवस’. तरुणाचा जीवघेणा स्टंट पाहून अनेक यूजर्सने या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “हे सामान्य वर्तन नाही”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “त्याला पोहताना पाहून मला डुबायला गेल्यासारखं वाटतंय” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “हे भितीदायक आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 07, 2026 | 02:30 PM

