प्रेम कधीही म्हतारं होत नाही! आजोबांनी आजीच्या वाढदिवसाला दिलं खास सरप्राइज; VIDEO पाहून नेटकरी फिदा

सोशल मीडियावर एक वृद्ध जोडप्याचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. एका आजोबांनी आजीच्या वाढदिवसासाठी खास सरप्राइज दिले आहे. जे पाहून आजीच्या गालावरी गुलाबी लाली आली आहे. सध्या हा व्हिडिओ नेटकऱ्यांच्या पसंतीस पडत आहे.

Jan 12, 2026 | 11:49 AM
Viral Video

प्रेम कधीही म्हतारं होत नाही! आजोबांनी आजीच्या वाढदिवसाला दिलं खास सरप्राइज; VIDEO पाहून नेटकरी फिदा ( फोटो सौजन्य: व्हिडिओ स्क्रीनशॉट)

  • आजोबांनी आजीच्या वाढदिवसाला दिलं खास सरप्राइज
  • पाहून आजीच्या चेहऱ्यावरही खुलले हसू
  • व्हिडिओ पाहून नेटकरीही फिदा
Cute Video : सोशल मीडियावर तसे तर हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ पाहायला मिळतात. काही व्हिडिओ हे संतापजनक असतात. तर काही व्हिडिओ थेट मनाला भिडतात. सध्या असाच एक गोंडस असा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. अलीकडच्या काळात नात्यांमधील प्रेम, विश्वास आणि आपुलकी मिटत चालली आहे. प्रेम हे केवळ लाईक्स, स्टेटस आणि रिलपर्यंतच मर्यादित राहिले आहे.

अशा वेळी व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ लोकांना खऱ्या प्रेमाची जाणीव करुन देणार आहे. प्रेमाला वयाचे बंधन नसते याचा प्रत्यय या नात्यातून आला आहे. तसेच प्रेम असून चालत नाही तर व्यक्तही करता आले पाहिजे. यासाठी महागड्या-मोठ मोठ्या गिफ्टची गरज नसते. तर एकमेकांचा आदर, छोटे सरप्राइज, फुल देणं किंवा जोडीदारासोबत वेळ घालवणेही पुरसे आहे. सध्या असेच काही या आजोबांनी केले आहे. आजोबांनी आजीच्या वाढदिवसाला खास सरप्राइज दिले आहे. त्यांनी वाढदिवस साजरा करण्यासाठी केक आणला आहे. दोघांनी केक कट करुन एकमेकांना भरवल्यानंतर आजोबांनी आणखी एक खास सरप्राइज दिले आहे. आजोबांनी आजीला त्यांच्या आवडची लिपस्टीक दिली आहे. जी पाहून आजींच्या गालावर गुलाबी लाली चढली आहे. आजी खूप आनंदात आहे. एवढेच नाही तर आजी ती लिपस्टिक लावत असताना त्यांच्यासाठी आजोबा आरसा घेऊनही उभे आहेत.

साठ-सत्तर वर्षांची वाट पाहिली… आज्जी-आजोबांनी पहिल्यांदाच पाहिला समुद्र, रिॲक्शन पाहून युजर्स भारावले; Video Viral

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @rareindianclips या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहे. अनेकांनी हेच खरे प्रेम असतं असे म्हटले आहे. तर काहींनी हार्टचे इमोजी शेअर केले आहे. एका नेटकऱ्याने किती क्युट अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. तर आणखी एकाने प्रेम आयुष्याच्या शेवटापर्यंत जपता आलं पाहिजे असे म्हटले आहे. हा व्हिडिओ नेटकऱ्यांच्या प्रचंड पसंतीस पडत आहे.

फक्त इथपर्यंत साथ हवी! आजीच्या नखांना नेलपेंट लावताना दिसले आजोबा; हृदयस्पर्शी VIDEO व्हायरल

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत योग्य नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Jan 12, 2026 | 11:48 AM

