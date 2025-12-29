Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

रीलचा नाद लय बेक्कार! गॅस सुरु असताना किचन ओट्यावर चढली तरुणी ; पुढं जे घडलं भयकंर, Video Viral

लोकांनी सोशल मीडियावर व्हायरल होण्याचं प्रचंड वेडं लागले आहे. यासाठी लोक आपला जीव धोक्याता घालायला देखील मागे-पुढे पाहत नाहीत. सध्या असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 10:07 AM
viral video

रीलचा नाद लय बेक्कार! गॅस सुरु असताना किचन ओट्यावर चढली तरुणी ; पुढं जे घडलं भयकंर, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • रील बनवण्याची हौस पडली महागात
  • तरुणी गॅस सुरु असताना व्हिडिओसाठी किचन ओट्यावर चढली
  • डान्स करु लागली इतक्यात तोल गेला अन्…
  • भयावह अपघाताचा व्हिडिओ व्हायरल
Viral Stunt Video : सध्या लोकांना सोशल मीडियावर व्हायरल होण्याचे, प्रसिद्धी मिळवण्याचे वेडं लागले आहे. यासाठी लोक धोकादायक स्टंट करत आहे, आपला जीव धोक्यात घालत आहे. यामध्ये तरुणाईचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. लोक धोकादायक स्टंट करत आहे, आपल्यासोबत इतरांचाही जीव धोक्यात घालत आहे. काही लाईक्स, व्ह्यूज आणि फॉलोवर्ससाठी असे स्टंट करत आहेत ज्यामुळे त्यांना गंभीर दुखापत होऊ शकते किंवा त्यांचा जीव जाऊ शकतो. सध्या एक असाचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एका तरुणीला रिल बनवण्याचे वेडं चांगलेच महागात पडले आहे.

या तरुणीवर व्हिडिओ बनवण्याचे भूत सवार झाले असून तिने थेट किचन मध्ये ओट्यावर चढून रिल बनवली आहे. धक्कादायक बाबा म्हणजे एककीडे गॅसवर काम सुरु आहे आणि ही तरुणी किचन ओट्यावर चढून नाचत आहे. किचन अगदी छोट्या जागेत आहे. अशातच तरुणीसोबत गंभीर दुर्घटना घडली आहे. सुदैवाने जास्त मोठी हानी झाली नाही, परंतु थोडा जरी चुक झाली असतील तर किचनमध्ये मोठा स्फोट झाला असतात. यामुळे तरुणीचा जीव गेला असता.

व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता की, तरुणी कॅमेरा सेट करुन किचन ओट्यावर चढते आणि डान्स करु लागते. डान्स करताना तिचा पाय घसरतो आणि तरुणी खाली पडते. यावेळी गॅसवर ठेवलेल्या भाजीच्या पातेल्याला तिचा हात लागतो आणि भांडे खाली पडते. भाजी तिच्या अंगावर पडते, ज्यामुळे तिला चांगलेच भाजते. उकळतं अन्न तिच्या अंगावर सांडते. सध्या या घटनेचा भयावह व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.

रेल्वे आहे की रॉकेट? चीनच्या ट्रेनने अवघ्या दोन सेंकदात गाठला ७०० किमीचा वेग, Video Viral

व्हायरल व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Neha Shakya (@nehashakya706)

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @nehashakya706 या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ पाहून लोकांनी मजेशीर कमेंट्स केल्या आहे. या व्हिडिओला लाखो लाईक्स मिळाले आहेत. एका नेटकऱ्याने, स्वत:च पडायचं नाटक केलेय असे कोणाला वाटतेय असा प्रश्न केला आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने ओव्हर अॅक्टिंग असे म्हणत हसण्याचा इमोजी शेअर केला आहे.

अरे ताऊ तेरी छोरी की उम्र की हूं मैं…! लाइव्ह कॉन्सर्टमध्ये गैरवर्तन करणाऱ्या दर्शकांवर भडकली हरियाणवी डान्सर; Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Dec 29, 2025 | 10:07 AM

