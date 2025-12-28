Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • China Sets New World Record Military Maglev Train Achieve 700 Kmph In 2 Seconds Video Viral

रेल्वे आहे की रॉकेट? चीनच्या ट्रेनने अवघ्या दोन सेंकदात गाठला ७०० किमीचा वेग, Video Viral

China Maglev Train : चीनने एक नवा जागतिक विक्रम रचला आहे. चीनच्या सुपरकंडक्टिंग मॅग्लेव ट्रेनन अवघ्या २ सेकंदात ७०० किमी प्रतितास वेग गाठला आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून नेटकरी थक्क झाले आहेत.

Updated On: Dec 28, 2025 | 05:06 PM
China Maglev Train

रेल्वे आहे की रॉकेट? चीनच्या ट्रेनने अवघ्या दोन सेंकदात गाठला ७०० किमीचा वेग, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • चीनच्या ट्रेनने अवघ्या दोन सेंकदात गाठला ७०० किमीचा वेग
  • चीनने रचला जागतिक विक्रम
  • व्हिडिओ पाहून नेटकरी थक्क
China Maglev Train Video : चीनने तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठा जागतिक विक्रम रचला आहे.चीनच्या सुपरकंडक्टिंग मॅग्लेव ट्रेनने अवघ्या २ सेकंदात ७०० किमी प्रतितास वेग गाठत हा विक्रम केला आहे. या ट्रेनचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून लोक हा व्हिडिओ पाहून थक्क झाले आहेत. या ट्रेनचा वेग इतका प्रचंड आहे की, ट्रेन डोळ्यांनी पाहण्याआधीच नजरेआड झाली आहे. हा प्रयोग चीनच्या नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ डिफेन्स टेक्नॉलॉजीच्या संशोधकांनी केला आङे. सुमारे १ टन वजनाच्या मॅग्लेव ट्रेनला केवळ ४०० मीटर लांबीच्या ट्रॅकवर वेगाने धाववण्यात आले आहे.

ही ट्रेन सुरक्षितपणे थांबण्यातही यशस्वी झाली आहे. ही आतापर्यंतची जगातील सर्वात वेगवान सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मॅग्लेव ट्रेन मानली जात आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, ट्रेन वाऱ्याच्या वेगाने झपतन गेली आहे. मागे केवळ हलका धूर दिसत आहे. एखाद्या चित्रपटातील क्षणासारखा दिसत आहे. ही ट्रेन सुपकंडक्टिंग मॅग्नेट्सच्या मदतीने ट्रॅकवर तंरगते. यामुळे ट्रेनचे घर्षण शून्य होते. यामुळे ट्रेन प्रचंड वेगाने प्रवास करते. तज्ज्ञांच्या मते, ही गती एवढी जबरदस्त आहे की याचा वापर रॉकेट लॉन्च करण्यासाठी देखील करता येतो.

धुरंधर चित्रपटाची क्रेझ! FA9LA गाण्यावर चक्क थिरकला रोबोट; VIDEO पाहून नेटकरीही थक्क

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

सध्या या ट्रेनचा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर वेगाने व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण थक्क झाले आहे. चीनच्या या प्रयोगाने जपानला मागे टाकले आहे. जपानकडे ६०० किमीच्या वेगाने धावणारी मॅग्लेव ट्रेन आहे. परंतु चीनने हा विक्रम मोडला असून सर्वजण आश्चर्यात पडले आहेत. गेल्या काही काळात चीन अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रगती करत आहे. यातील तंत्रज्ञान क्षेत्रात चीन अग्रगण्य होत चालला आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण थक्क झाले आहेत. ट्रेन क्षणात नजरेआड झाली आहे.

अरे ताऊ तेरी छोरी की उम्र की हूं मैं…! लाइव्ह कॉन्सर्टमध्ये गैरवर्तन करणाऱ्या दर्शकांवर भडकली हरियाणवी डान्सर; Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: China sets new world record military maglev train achieve 700 kmph in 2 seconds video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 05:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप
1

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?
2

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

अनोखी परंपरा: नातेवाईकांचा मृतदेह कबरीतून बाहेर काढून त्यांच्यासोबत खेळाला जातो हा भयानक खेळ; अंगाचा थरकाप उडवणारा Video Viral
3

अनोखी परंपरा: नातेवाईकांचा मृतदेह कबरीतून बाहेर काढून त्यांच्यासोबत खेळाला जातो हा भयानक खेळ; अंगाचा थरकाप उडवणारा Video Viral

‘अप्सरा आली…’, गाण्यावर प्रोफेसरचा कडक डान्स; विद्यार्थीनींसोबत धरला ताल, VIDEO VIRAL
4

‘अप्सरा आली…’, गाण्यावर प्रोफेसरचा कडक डान्स; विद्यार्थीनींसोबत धरला ताल, VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM