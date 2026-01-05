Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

वाह क्या जुगाड है! भाजी घुटण्यासाठी पठ्ठ्याने थेट वापरली ड्रिल मशिन; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले…,

सोशल मीडियावर एक भन्नाट जुगाडाचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका पठ्ठ्याने आईच्या मदतीसाठी भाजी घुटण्यासाठी थेट ड्रिलिंग मशिनचा वापर केला आहे. हे पाहून पठ्ठ्याची आई देखील हैराण झाली आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 11:56 AM
वाह क्या जुगाड है! भाजी घुटण्यासाठी पठ्ठ्याने थेट वापरली ड्रिल मशिन; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले..., (फोटो सौजन्य: व्हिडिओ स्क्रीनशॉट)

Jugad Viral Video : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. यामध्ये काही मजेशीर, तर काही चित्र-विचित्र व्हिडिओ पाहायला मिळतात. जुगाडाचे तर अनेक व्हिडिओ तुम्ही पाहिले असतील. यामध्ये काही जुगाड असे असतात की पाहून त्याचे कौतुक केल्याशिवाय आपण राहत नाही, तर काही जुगाड पाहून हसू आवरणे कठीण होऊन जातात. जुगाड करणाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे त्यांचा वेळही वाचतो आणि पैसाही वाचतो. शिवाय जुगाड करणाऱ्यांमध्ये भारतातील लोक सगळ्यात पुढे असतात. सध्या असाच एक भन्नाट जुगाडाचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये भाजी घुटण्यासाठी एका तरुणाने आईला भन्नाट मदत केली आहे.

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, एक स्वयंपाक घरात आपल्या आईची मदत करत आहे. या तरुणाने ड्रील मशिन घेतली असून त्याने तो भाजी घुटताना दिसत आहे. सहसा भाजी घुटण्यासाठी त्याची मशिन वापरली जाते. परंतु या तरुणाने भलताच जुगाड केला आहे. ड्रिलिंग मशिनला भाजी घुटण्याचे यंत्र जोडले आहे. तरुणा या मशिनने पालकची भाजी घुटताना दिसत आहे. तुम्ही पाहू शकता की, त्याने थेट कुकरमध्ये ड्रिलिंग मशिन फिरवली आहे. त्याची आई देखील हे पाहून हैराण झाली आहे. तरुणाची आई त्याला असे न करण्यास सांगत आहे, पण तरुण तिचे ऐकता थेट ड्रिलिंग मशिनने भाजी घुटत आहे.

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @kajalvaishnav या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर मजेशीर कमेंट्स केला आहेत. एका नेटकऱ्याने हा जुगाड भारताबाहेर गेला नाही पाहिजे असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने पाज्जी हे फक्त तुम्हीच करु शकता असे म्हटले आहे. आणखी एका नेटकऱ्याने वाह, काय जुगा आहे असे म्हटले आहे. तर काहींनी हसण्याचे इमोजी शेअर केले आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

