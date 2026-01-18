Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ना पोलिसांचा धाक, ना मरणाची भिती! रहदारीच्या रस्त्यावर बाईक पळवत तरुणांची स्टंटबाजी, VIDEO पाहून येईल संताप

Stunt Video : रहदारीच्या रस्त्यावर हिरोगिरी तरुणांना चागंलीच नडली आहे. काही तरुण रस्त्यावर वेगाने बाईक्स पळवत असून कट मारताना एकामुळे दुसऱ्याचा जीव धोक्यात आला आहे. याचा भयावह व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 05:03 PM
stunt video

ना पोलिसांचा धाक, ना मरणाची भिती! रहदारीच्या रस्त्यावर बाईक पळवत तरुणांची स्टंटबाजी, VIDEO पाहून येईल संताप (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • तरुणाईचे स्टंटबाजीचे भूत काही उतरेना
  • रहदारीच्या रस्त्यावर बाईक वेगाने पळवत तरुणांचा हुल्ल्डबाजी
  • भयावह व्हिडिओ व्हायरल
Viral Stunt Video : सोशल मीडियावर सध्या स्टंटबाजीचे अनेक व्हिडिओ पाहायला मिळत आहेत. यामध्ये मुख्य करुन तरुणाईचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. लाईक्स आणि व्ह्यूजसाठी तरुणाई कोणत्या थराला जाईल सांगणे आता कठीण झाले आहे.सध्या असाच एक थरकाप उडवणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यामध्ये काही तरुण भर रहदारीच्या रस्त्यावर स्टंटबाजी करताना दिसत आहे.  हे तरुण सुसाट वेगाने बाईक चालवत आहेत. यातील एका तरुणाच्या मस्तीमुळे त्याच्याच मित्राला स्टंटबाजी भोवली आहे.

नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, रस्त्यावर अनेक तरुण वाऱ्याच्या वेगाने बाईक पळवत आहेत. रस्त्यावर ट्रक, चारचाकीगाड्या आणि काही इतर दुचाकीस्वारही आहेत. हे तरुण वेड्यावाकड्या पद्धतीने बाईक चालवत आहे. यातील एक तरुण बाईक चालवत असताना कट मारलायला जातो. परंतु यामुळे त्याच्या मागाच्या बाईक वाल्याला धडक बसते. धडक बसल्याने त्याचा तोल जातो आणि हवेत उडून जमिनीवर आदळतो. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, जमिनीवर आदळल्यानंतर तरुण गोलगोल फिरत झुडपांमध्ये जाऊन पडला आहे. तसेच बाईक देखील फरपटत गेली आहे. मातीचा सर्वत्र धुरळा उडत आहे. सुदैवाने कोणताही मोठा भीषण अपघात झालेला नाही. परंतु दुचाकीस्वाराचे नुकसान झाले आहे. शिवाय स्टंटबाजीमुळे रस्त्यावर जाणाऱ्या इतर प्रवाशांचाही जीव धोक्यात आला आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ पाहून अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. काही तासांपूर्वी देखील असाच एक तरुणाचा स्टंटबाजीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत होता. लोकांनी आपल्या प्रतिक्रिया देताना आताच्या पिढीला काय झाले आहे असे म्हटले आहे. तसेच अशा पोरांना पालक बाईक देताच कसे असे म्हटले आहे. काहींनी रिलसाठी हा सर्व प्रकार सुरु असून यांच्यामुळे बाकिचे देखील धोक्यात येतात असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 18, 2026 | 05:03 PM

