स्टंटबाजी नडली! बाईक हवेत उचलून स्टंट करायला गेला अन् थेट जमिनीवर आदळला, एका झटक्यात हिरोगिरी बाहेर , VIDEO VIRAL

Stunt Viral Video : सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. यामध्ये स्टंटबाजीचे व्हिडिओतर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असतात. लोक थोड्याशा लाईक्स आणि व्ह्यूजसाठी आपला जीव आपला जीव धोक्यात घालतात.

Updated On: Jan 18, 2026 | 01:53 PM
Viral Stunt Video : सोशल मीडियावर रोज असंख्य व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. यामध्ये स्टंट, जुगाड, भांडण, खाद्यपदार्थांवर आधारित, तसेच लग्नसमारंभातील असे वेगवेगळ्या प्रकारचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. यामध्ये स्टंटचे व्हिडिओ तर मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतात. काही लाईक्स आणि व्ह्यूजसाठी लोक आपला जीव धोक्यात घालत असतात. लोकांना स्वत:चा सोडा इतरांच्या जीवाची देखील पर्वा नसते. सध्या असाच एक धोकादायक स्टंटचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. यामध्ये एका तरुणाने बाईकवर इतका धोकादायक स्टंट केला आहे की, तो त्याला चांगला महागात पडला आहे.

नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक तरुण वाऱ्याच्या वेगाने हायवेवर बाईक चालवत आहे. तरुण बाईक चालवत असताना त्याचाच एक मित्र याचे रेकॉर्डिंगही करत आहे. तुम्ही पाहू शकता की, तरुणाने बाईक वेगाने पळवत अचानाक हवेत उचलून घेतली आहे. काही वेळ बाईक एका चाकावर हवेत धावत आहे. परंतु याच वेळी तरुणाचा बाईकवरुन अचानक तोल जातो आणि थेट जमिनीवर आदळतो. तसेच बाईक देखील तशीच फरपटत पुढे जाते. तरुण मागे जमिनीवरु आदळून दोन वेळा गोल फिरुन पडतो. सुदैवाने तरुणासोबत कोणतीही दुर्वैवी घटना घडलेली नाही. परंतु तरुण चुकूनही डोक्यावर आदळला असता, बाईकचा स्फोट झाला असतात तर गंभीर दुर्घटना होण्याची शक्यता होती.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ हा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @mdtanveer87 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो लोकांनी पाहिले आणि लाईक केले आहे. परंतु यावर अनेकांनी मजेशीर कमेंट्सही केल्या आहेत. एकाने रिलसाठी असा जीव धोक्यात घालणे योग्य नाही असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने यमराज चाचा सुट्टीवर आहेत वाटतं असे म्हटले आहे. तर एकाने अशा लोकांना हाणला पाहिजे असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तीव्र व्हायरल होत आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 18, 2026 | 01:46 PM

