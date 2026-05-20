प्रेम की वेडेपणा? ग्रॅज्यूएशनचा आनंद साजरा करत महिलेने 14 फूट मगरीसोबत केले अनोखे फोटोशूट, पाण्याच्या राक्षसाचे घेतले चुंबन

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • पदवी पूर्ण झाल्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी तरुणीने अनोखे फोटोशूट केले.
  • धाडसी स्टाईल आणि हटके कल्पनेमुळे नेटिझन्स या फोटोशूटची जोरदार चर्चा करत आहेत.
  • काहींनी तरुणीच्या हिमतीचे कौतुक केले, तर काहींनी हा प्रकार अतिशय धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे.
पदवीधर होण्याचा आनंद फार मोठा असतो. यानंतर आपले नव्या आयुष्याला सुरुवात होणार असते. अधिकतर लोक आपल्या ग्रॅज्यूएशनचा आनंद मित्रमैत्रिणींसोबत किंवा कुटुंबासोबत साजरा करतात पण अलिकडे मात्र एका तरुणीने काहीतरी अजबच करुन दाखवले आहे. आपल्याला डिग्री मिळाल्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी तरुणीने एक सुंदर फोटोशूट केले खरे पण कुणासोबत तर धोकादायक पाण्याच्या राक्षसासोबत… होय, हे खरे आहे. माहितीनुसार, तरुणीने पाण्याचा राक्षस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मगरीसोबत आपला फोटोशूट केला आहे. याचे छायाचित्र तिने सोशल मिडियावर शेअर केले असून यातील दृष्ये पाहून लोक थक्क झाली आहेत. चला सविस्तर जाणून घेऊया.

मगरीसोबत फोटोशूट

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही मगर तब्बल १४ फूट लांब होती. मॅकनीस स्टेट युनिव्हर्सिटीची विद्यार्थीनी कॅट डेलीने हे अनोखे फोटोशूट केले ज्याची चर्चा आता इंटरनेटवर रंगत आहे. आपला नेव्ही ब्लू गाऊन घालून, तिने थेट पाण्यात उडी मारली आणि आपली पदवीची टोपी ‘बिग अल’ नावाच्या १४ फूट लांब मगरीच्या नाकावर ठेवली. यातही सर्वात धक्कादायक प्रकार तेव्हा घडला जेव्हा तिने त्या मगरीचे चुंबण घेऊ पाहिले. तरुणीच्या हिमतीची जितकी प्रशंसा करावी तितकी कमी आहे. तर हे देखील लक्षात घ्यायला हवे की, कॅटने शेअर केलेल्या सर्वच फोटोजमध्ये मगर चांगलीच खुश दिसत आहे. मगरीने कॅटवर हल्ला न करत तिच्या या शूटमध्ये तिची साथ दिली जे खरंच अविश्वसनीय आहे.

 

खरंतर कॅट कुणी नवखी नाही, ती आपल्या होणाऱ्या नवऱ्यासोबत ‘गेटर कंट्री’ नावाचा रेस्क्यू पार्क चालवते. कॅटला ७ वर्षांपासूनच जंगली जनावरांसोबत राहण्याची सवय आहे. तिचे ध्येय फक्त हे सांगणे होते की, आपण मगरीला जितकी धोकादायक समजतो तितकी धोकादायक ती नाहीये. दरम्यान हे सर्व फोटोज @katdaley919 नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आले आहेत. अनेकांनी यावर कमेंट्स करत या फोटोशूटवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “खोटं बोलणार नाही, हे जबरदस्त आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “नाही, पण तो मगर खूपच गोड वाटतोय, अभिनंदन” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “हे खरंच धोकादायक आहे, कृपया असे काहीही करू नका, जेणेकरून तुमचा जीव धोक्यात येण्याची शक्यता कधीही राहणार नाही”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 20, 2026 | 12:07 PM

