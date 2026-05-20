भारतातील एकमेव ठिकाण जिथे आहे पाण्यात तरंगणारी भगवान विष्णूंची मूर्ती, अद्भूत आहे दृष्य अन् पाहाच हा Viral Video

Lord Vishnu Temple : भारतात एकमेव असे ठिकाण आहे जिथे तुम्हाला भगवान विष्णूंची भव्य आणि पाण्यात तरंगणारी मूर्ती पाहायला मिळते. सांगितले जाते की, तब्बल ५०० कोटी रुपये खर्च करुन या मंदिराला बांधण्यात आले आहे.

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • देशातील एका प्रसिद्ध मंदिरातील अनोखे दृश्य पाहून सोशल मिडियावर लोक आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.
  • या ठिकाणची खास वास्तुकला आणि धार्मिक श्रद्धा भाविकांना वेगळाच अनुभव देतात.
  • मंदिराशी जोडलेली रंजक कथा आणि अनोखी रचना यामुळे हे ठिकाण पर्यटकांचे आकर्षण ठरत आहे.
भारतात अशी अनेक ठिकाणे आहेत जिथली वास्तूकला आपली डोळे दिपवून टाकते. बहुतेकवेळा प्राचीन मंदरांमध्ये ही वास्तुकला दिसून येते. देशात कैलाश मंदिरापासून ताजमहाल आणि एलोरा लेण्यांपर्यंत अनेक ठिकाणी तुम्हाला वास्तुकलेचे सुंदर दर्शन घडेल. अलिकडे मात्र सोशल मिडियावर भगवान विष्णु मंदिरातील एक अद्भूत दृष्य शेअर करण्यात आलं आहे ज्याला पाहून सर्वांचेच डोळे विस्फारुन गेले. व्हिडिओची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे यात भगवान विष्णु यांची मूर्ती विरजमान नसून पाण्यात तरंगत असताना दिसली. विष्णु देवाची अशी अनोखी मूर्ती देशात फक्त याच ठिकाणी पाहायला मिळते, तर चला मग हा व्हिडिओ नक्की कोणत्या मंदिराचा आहे ते जाणून घेऊया.

कुठे आहे पाण्यात तंरगणारी भगवान विष्णूंची मूर्ती?

व्हिडिओत दिसून आलेले हे मंदिर तेलंगणातील ‘स्वर्णगिरी व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिर’ आहे जे भुवनगिरी येथे वसलेले अत्यंत भव्य मंदिर मानले जाते. हे भारतातील एकमेव असे मंदिर आहे जिथे पाण्यात तरंगत असलेली भगवान विष्णू यांची सुबक मूर्ती पाहायला मिळते. मूर्ती जवळपास १२ फिट लांब असून याला काळ्या रंगाच्या ग्रेनाईट दगडापासून तयार करण्यात आले आहे. या मूर्तीची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे, मूर्तीचे बरेच वजन असले तरी ती पाण्याच्या तळाशी डुबत नाही तर पाण्याच्या वर तरंगत राहते. मंदिराची आणखी एक खासियत म्हणजे सोन्याचा मुलामा दिलेले भव्य गोपुरम म्हणजेच मंदिराचे शिखर. मंदिराचे संपूर्ण काम फार आकर्षक आणि कोरीव आहे.

मंदिरात वसलेली विष्णूंची अनोखी मूर्ती पाहून एक वेगळाच अनुभव येतो. मंदिराचा इतिहास देखील तितकाच रंजक असून म्हटले जाते की, दिलेल्या वचनपूर्तीसाठी या मंदिराची बांधणी करण्यात आली आहे. २०१६ मध्ये रामा राव यांच्या पत्नी ‘विजयलक्ष्मी’ एका भीषण अपघातातून आश्चर्यकारकरीत्या वाचल्या, मुख्य म्हणजे यावेळी त्यांच्या सोबत पवित्र पाणी (तीर्थ) सोबत होते. आपला बचाव हा देवाच्या कृपेने झाला आहे अशी भावना ठेवत मानेपल्ली कुटुंबाने स्वतःच्याच जमिनीवर देवाचे भव्य मंदिर उभारण्याचा निर्धार केला. सांगितले जाते की, हे मंदिर तब्बल ५०० कोटी रुपये खर्च करुन तयार करण्यात आले आहे.

 

मंदिराला भेट कशी द्यायची? 

तुम्हाला या मंदिराला भेट द्यायची असेल तर सर्वप्रथम तुम्हाला हैदराबादला पोहचावे लागेल. तिथून तुम्ही रस्ते मार्गाने स्वर्णगिरी व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरापर्यंत पोहचू शकता.

May 20, 2026 | 09:06 AM

