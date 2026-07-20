सोमवार, 20 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Viral Video Drunk Youth Chaos In Police Outpost Video Goes Viral

साला मैं तो साहब बन गया!पोलीस चौकी रिकामी पाहून मद्यपी बनला ठाणेदार; इन्स्पेक्टरच्या खुर्चीवर बसला अन्.., Video Viral

Updated On: Jul 20, 2026 | 10:49 AM IST
जाहिरात
सारांश

Drunk Man Viral Video : सोशल मीडियावर अत्यंत मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून सोशल मीडियावर हास्याचा कल्लोळ उडाला आहे. नशेत धुत तरुणाने असे काही केलं आहे की पाहून तुम्हीही हसून लोट पोट व्हाल.

Drunk Man Viral Video

साला मैं तो साहब बन गया!पोलीस चौकी रिकामी पाहून मद्यपी बनला ठाणेदार; इन्स्पेक्टरच्या खुर्चीवर बसला अन्.., Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पोलीस चौकी रिकामी पाहून मद्यपी बनला ठाणेदार
  • इन्स्पेक्टरच्या खुर्चीवर बसला अन्..,
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
Drunk Man Viral Video : सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. तुम्ही दारु पिऊन गोंधळ घालणाऱ्यांचे तर अनेक व्हिडिओ पाहिले असतील दारुच्या नशेत लोक कधी काय करतील सांगता येत नाही. सध्या असाच एक मद्यपीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. या पठ्ठ्यानं दारुच्या नशेत असे काही केले आहे पाहून तुम्हालाही हसू आवरण नाही. नेमकं काय केलंय पठ्ठ्यानं? जाणून घेऊयात.

दूध चोरणं पडलं महागात! माजाराचं डोकं लोट्यात अडकलं अन्…; पुढं जे घडलं पाहून हसून आवरणार नाही, Video Viral

नेमकं काय केलं दारुड्यानं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना उत्तर प्रदेशाच्या हापूडमध्ये घडली आहे. एक मद्यधुंद तरुणाने रिकामी पोलिस चौकी पाहून थेट स्वत:लाच तिथला ठाणेदार बनवले आहे. इन्स्पेक्टरची टोपी घालून खुर्चीवर बसला आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक व्यक्ती पोलिस ठाण्यात बसला आहे. त्याने डोक्यावर इन्स्पेक्टरची टोपी घातली असून समोर असलेल्या फाइल्स तपासण्याचा रुबाब झाडत आहे. तरुण पूर्णपणे नशेत धूत होऊन चौकीत बसला आहे. सिंघम स्टाइलमध्ये सरकारी कागदपत्रे चाळत आहेत. हा सगळा प्रकार एका स्थानिक नागरिकाने मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड करुन सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. काही क्षणातच हा व्हिडिओ तुफान वेगाने व्हायरल झाला.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांनी घेतली फिरकी

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @gaurav1307kumar या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला असून नेटकऱ्यांनी याची फिरकी घेतली आहे. एका नेटकऱ्याने कमेंट केली आहे की,  साहेब आमची पण तक्रार घ्या अशी मजेत कमेंट केली आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्या पोलिस चौकी सोडून कुठे गेले असा प्रश्न केला आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांनी मज्जा लुटली आहे.

पोलिसांची कारवाई

मिळालेल्या माहितीनुसार, तरुणाने पोलिस चौकीच्या आत चांगलाच राडा घातला होता. त्याने स्वत:ला आत कोंडून घेतले होते. अनेक महत्त्वाचे सरकारी कागरपत्रे फाडली, खिडकीच्या काचा तोडल्या. यावेळी पोलिस कर्मचारी बुंदेलशहर येथे एका व्हीव्हीआयपी ड्युटीसाठी तैनात करण्यात आले होते. यामुळे चौकीत कोणी नसल्याचा फायद्या या नशेत धुत तरुणाने घेतला. व्हिडिओ व्हायरल होताच संबंधित तरुणाला ताब्यात घेण्यात आले आहे.

माणूस आहे की हैवान? निष्पाप मुलाला लिफ्टमधून दिलं ढकलून; पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल, Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video drunk youth chaos in police outpost video goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 20, 2026 | 10:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दूध चोरणं पडलं महागात! माजाराचं डोकं लोट्यात अडकलं अन्…; पुढं जे घडलं पाहून हसून आवरणार नाही, Video Viral
1

दूध चोरणं पडलं महागात! माजाराचं डोकं लोट्यात अडकलं अन्…; पुढं जे घडलं पाहून हसून आवरणार नाही, Video Viral

‘घर वाचलं पाहिजे’… मुसळधार पावसात दोन्ही हातांनी छप्पर सावरत उभा राहिला चिमुकला, हृदयस्पर्शी झुंज अन् Video Viral
2

‘घर वाचलं पाहिजे’… मुसळधार पावसात दोन्ही हातांनी छप्पर सावरत उभा राहिला चिमुकला, हृदयस्पर्शी झुंज अन् Video Viral

माणूस आहे की हैवान? निष्पाप मुलाला लिफ्टमधून दिलं ढकलून; पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल, Video Viral
3

माणूस आहे की हैवान? निष्पाप मुलाला लिफ्टमधून दिलं ढकलून; पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल, Video Viral

तुम्हाला सांगतो साहेब, ‘आमच्या काकांनी…’, १३ वर्षांच्या चिमुकल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली काैंटुंबिक तक्रार; Video Viral
4

तुम्हाला सांगतो साहेब, ‘आमच्या काकांनी…’, १३ वर्षांच्या चिमुकल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली काैंटुंबिक तक्रार; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
साला मैं तो साहब बन गया!पोलीस चौकी रिकामी पाहून मद्यपी बनला ठाणेदार; इन्स्पेक्टरच्या खुर्चीवर बसला अन्.., Video Viral

साला मैं तो साहब बन गया!पोलीस चौकी रिकामी पाहून मद्यपी बनला ठाणेदार; इन्स्पेक्टरच्या खुर्चीवर बसला अन्.., Video Viral

Jul 20, 2026 | 10:49 AM
GTA Online प्लेअर्ससाठी खुशखबर! मोफत मिळवा नवीन GT सुपरकार… आत्ताच फॉलो करा या सोप्या स्टेप्स

GTA Online प्लेअर्ससाठी खुशखबर! मोफत मिळवा नवीन GT सुपरकार… आत्ताच फॉलो करा या सोप्या स्टेप्स

Jul 20, 2026 | 10:36 AM
NMC चा मोठा निर्णय! आता मेडिकल कॉलेज स्वतःच करणार Faculty ची नियुक्ती आणि पदोन्नती

NMC चा मोठा निर्णय! आता मेडिकल कॉलेज स्वतःच करणार Faculty ची नियुक्ती आणि पदोन्नती

Jul 20, 2026 | 10:29 AM
Zee 5 ची मोठी घोषणा! मराठीसह ७ भाषांमध्ये मनोरंजनाचा मेगा धमाका; जाहीर केली नवी कंटेंट लाइनअप

Zee 5 ची मोठी घोषणा! मराठीसह ७ भाषांमध्ये मनोरंजनाचा मेगा धमाका; जाहीर केली नवी कंटेंट लाइनअप

Jul 20, 2026 | 10:27 AM
पावसाळ्यात आवर्जून खायला हवेत ‘हे’ मराठमोळे पारंपरिक पदार्थ, जेवणाची वाढेल रंगतदार चव

पावसाळ्यात आवर्जून खायला हवेत ‘हे’ मराठमोळे पारंपरिक पदार्थ, जेवणाची वाढेल रंगतदार चव

Jul 20, 2026 | 10:22 AM
Vastu tips For Shukra Grah: शुक्र ग्रह मजबूत करण्यासाठी कोणती झाडे लावावीत? जाणून घ्या वास्तुशास्त्रातील महत्त्वाचे नियम

Vastu tips For Shukra Grah: शुक्र ग्रह मजबूत करण्यासाठी कोणती झाडे लावावीत? जाणून घ्या वास्तुशास्त्रातील महत्त्वाचे नियम

Jul 20, 2026 | 10:10 AM
Peru Earthquake : पेरुत भूकंपाचा जोरदार तडाखा! अँडीज पर्वतरांगेत हादरली जमीन; ५ जणांचा मृत्यू

Peru Earthquake : पेरुत भूकंपाचा जोरदार तडाखा! अँडीज पर्वतरांगेत हादरली जमीन; ५ जणांचा मृत्यू

Jul 20, 2026 | 10:01 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा