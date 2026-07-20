GTA Online प्लेअर्ससाठी खुशखबर! मोफत मिळवा नवीन GT सुपरकार... आत्ताच फॉलो करा या सोप्या स्टेप्स

Tech Tips: तुमचा CPU खराब होण्यापूर्वी देतो हे 5 संकेत! वेळीच ओळखा, नाहीतर दुरुस्तीसाठी मोजावे लागू शकतात हजारो रुपये
तुम्ही जीटीए+ चे सबस्क्रिप्शन खरेदी केल्यास म्हणजेच तुम्ही जीटीए+ मेंबर्स बनल्यानंतर तुम्हाला प्रत्येक महिन्याला तुमच्या मेझ बँक अकाऊंटमध्ये GTA$500,000 मिळतात. याशिवाय, मेंबर-एक्सक्लूसिव शार्क कार्ड्सवर 15 टक्के अतिरिक्त GTA$ बोनस देखील मिळवू शकणार आहे. तसेच, मर्यादित काळापर्यंत निवडक शार्क कार्ड खरेदी केल्यास 40 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त GTA$ बोनस देखील उपलब्ध आहे. एचएसडब्ल्यू टाइम ट्रायल्स 12 ऑगस्टपर्यंत 2X GTA$ आणि आरपी देत आहेत, तर 14 जुलै ते 22 जुलै दरम्यान हे बक्षीस वाढून 4X GTA$ आणि RP होईल.