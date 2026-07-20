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GTA Online प्लेअर्ससाठी खुशखबर! मोफत मिळवा नवीन GT सुपरकार… आत्ताच फॉलो करा या सोप्या स्टेप्स

Updated On: Jul 20, 2026 | 10:36 AM IST
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सारांश

रॉकस्टार गेम्सने GTA ऑनलाईन प्लेयर्ससाठी नवीन ग्रॉटी वेलेनो जीटी सुपरकार सादर केली आहे. विशेष म्हणजे जीटीए+ सबस्क्रिप्शन असलेल्या प्लेयर्सना ही कार 12 ऑगस्टपर्यंत पूर्णपणे मोफत क्लेम करता येणार आहे. यासोबतच अनेक आकर्षक इन-गेम ऑफर्स आणि बोनस रिवॉर्ड्सचाही लाभ मिळणार आहे.

GTA Online प्लेअर्ससाठी खुशखबर! मोफत मिळवा नवीन GT सुपरकार... आत्ताच फॉलो करा या सोप्या स्टेप्स

GTA Online प्लेअर्ससाठी खुशखबर! मोफत मिळवा नवीन GT सुपरकार... आत्ताच फॉलो करा या सोप्या स्टेप्स

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विस्तार
  • GTA + मेंबर्सना 12 ऑगस्टपर्यंत नवीन ग्रॉटी वेलेनो जीटी सुपरकार पूर्णपणे मोफत क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.
  • 12 ऑगस्टनंतर ही सुपरकार सर्व जीटीए ऑनलाइन प्लेयर्ससाठी लेजेंडरी मोटरस्पोर्टवर खरेदीसाठी उपलब्ध होईल.
  • जीटीए+ सबस्क्राइबर्सना फ्री कारसोबत GTA$, डिस्काऊंट्स आणि एक्सक्लुझिव्ह इन-गेम रिवॉर्ड्सचाही लाभ मिळणार आहे.
रॉकस्टार गेम्सने जीटीए ऑनलाईनसाठी नवीन ग्रॉटी वेलेनो जीटी सुपरकार सादर केली आहे. पण आता सर्व प्लेअर्स या कारचा वापर करू शकत नाही. प्लेयर्सना केवळ ही कार क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र लक्षात ठेवा की केवळ जीटीए+ सबस्क्रिप्शन असलेल्या प्लेयर्सना एक आठवडा ही कार मोफत क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. ही ऑफर 12 ऑगस्टपर्यंत उपलब्ध असणार आहे. यानंतर सर्व प्लेअर्ससाठी ही कार लेजेंडरी मोटरस्पोर्ट वेबसाइटवर खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे.

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ग्रॉटी वेलेनो जीटी एका आठवड्यापूर्वी कशी क्लेम कराल?

  • सर्वात आधी तुम्हाला जीटीए+ चे सबस्क्रिप्शन खरेदी करावे लागणार आहे.
  • यानंतर जीटीए ऑनलाईन सुरु करा आणि द वाइनवुड कार क्लब शोरुमवर क्लिक करा.
  • इथे तुम्हाला अटॅक लिव्हरीसह ग्रॉटी वेलेनो जीटी मोफत क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.
  • लक्षात ठेवा की ही ऑफर केवळ 12 ऑगस्टपर्यंत उपलब्ध असणार आहे. त्यानंतर हा एक्सक्लूसिव एक्सेस बंद जाईल. गाडी सर्व प्लेअर्ससाठी लेजेंडरी मोटरस्पोर्टद्वारे उपलब्ध असणार आहे.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

जीटीए+ मध्ये आणखी कोणते फायदे मिळणार?

  • या महिन्यात जीटीए+ मध्ये अनेक जबरदस्त इन-गेम ऑफर देखील दिल्या जात आहेत.
  • 5 ऑगस्टपर्यंत Mansion प्रॉपर्टी खरेदी केल्यास GTA$2,000,000 ची सूट मिळेल.
  • मॅन्शन आर्ट स्टुडिओ एक्सपान्शनवर GTA$1,000,000 ची सूट ऑफर केली जाणार आहे. ही ऑफर 12 ऑगस्टपर्यंत मर्यादित असणार आहे.
  • हाओज स्पेशल वर्क्स आणि बेनीज ओरिजिनल मोटर वर्क्समध्ये वाहन रूपांतरण आणि रंगीत हेडलाइट्सवर 50 टक्के डिस्काऊंट देखील मिळणार आहे.
  • ब्लॅक ऑइल स्पिल प्रिझमॅटिक कॅमेलियन पेंट, व्हील पेंट आणि ऑरेंज मॅनोर बॉम्बर झिप्ड जॅकेट हे देखील प्लेअर्सना मोफत क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.
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प्रत्येक महिन्याला जीटीए+ मध्ये कोणते एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिळतात?

तुम्ही जीटीए+ चे सबस्क्रिप्शन खरेदी केल्यास म्हणजेच तुम्ही जीटीए+ मेंबर्स बनल्यानंतर तुम्हाला प्रत्येक महिन्याला तुमच्या मेझ बँक अकाऊंटमध्ये GTA$500,000 मिळतात. याशिवाय, मेंबर-एक्सक्लूसिव शार्क कार्ड्सवर 15 टक्के अतिरिक्त GTA$ बोनस देखील मिळवू शकणार आहे. तसेच, मर्यादित काळापर्यंत निवडक शार्क कार्ड खरेदी केल्यास 40 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त GTA$ बोनस देखील उपलब्ध आहे. एचएसडब्ल्यू टाइम ट्रायल्स 12 ऑगस्टपर्यंत 2X GTA$ आणि आरपी देत आहेत, तर 14 जुलै ते 22 जुलै दरम्यान हे बक्षीस वाढून 4X GTA$ आणि RP होईल.

Web Title: How to claim free grotti veleno gt supercar in gta online follow this steps tech news marathi

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Published On: Jul 20, 2026 | 10:36 AM

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