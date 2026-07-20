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Peru Earthquake : पेरुत भूकंपाचा जोरदार तडाखा! अँडीज पर्वतरांगेत हादरली जमीन; ५ जणांचा मृत्यू

Updated On: Jul 20, 2026 | 10:01 AM IST
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सारांश

Peru Earthquake Update : पेरुच्या अँडीज पर्वतरांगेत शनिवारी (१९ जुलै) मोठा भकंप झाला. या भूकंपात पाच जणांचा बळी गेला असून अनेक लोक जखमी झाले आहेत. भूकंपाच्या जोरदार धक्क्यांमुळे इमारती आणि घरे जमिनदोस्त झाली असून शेकडो लोक बेघर झाले आहेत.

Peru Earthquake

Peru Earthquake : पेरुत निसर्गाचा कहर! अँडीज पर्वतरांगेत शक्तिशाली भूकंपात ५ जणांचा मृत्यू, अनेक घरे जमीनदोस्त (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पेरुत भूकंपाचा जोरदार तडाखा
  • अँडीज पर्वतरांगेत ५.५ तीव्रतेच्या धक्क्यांनी हादरली जमीन
  • शेकडो नागरिक बेघर
Peru Earthquake News in Marathi : लिमा : दक्षिण अमेरिकी शहर पेरुवर मोठे संकट कोसळले आहे. पेरुतील अँडीज पर्वतीय भागात शनिवारी (१९ जुलै) रात्री भूकंपाचा जोरदार धक्का बसला. या भूकंपाची तीव्रता ५.५ रिश्टर स्केल नोंदवण्यात आली आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, या भूकंपात ५ जणांचा मृत्यू झाला असून २० हून अधिक लोक जखमी आहेत. या दुर्घटनेमुळे शेकडो नागरिकांना आपली घरे सोडून सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा लागला.

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अमेरिकेच्या जिओलॉजिकल सर्व्हेच्या माहितीनुसार, शनिवारी (१९ जुलै) स्थानिक वेळेनुसार ९.२४ वाजता हा भूकंप झाला. भूकंपाचा केंद्रबिंदू हुआनकायो प्रदेशातील सिकाय शहराच्या पासून २ किलोमीटर अंतरावर होता. याची खोली जमिनीपासून अवघ्या १० किलोमीटर खोलीवर असल्याने जोरदार झटके जाणवले.

अनेक इमारती-घरे जमिनदोस्त

या धक्क्यांची तीव्रता इतकी होती की अनेक इमारतींचे मोठे नुकसान झाले आहे. सिकाय आणि आसपासच्या परिसरातील अनेक घरे ढासळली आहेत. स्थानिक सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या भूकंपामुळे ३०० हून अधिक लोक बेघर झाले आहे. अनेक कुटुंबाचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत.

कोसळलेल्या इमारतींमध्ये चर्च आणि कॉन्व्हेंटचाही समावेश आहे. अँडीज परिसरातील अनेक घरे मातीच्या विटा आणि पारंपारिक बांधकाम पद्धतीने उभारण्यात आली आहेत. यामुळे ही घरे भूकंपाचे धक्के सहन करुन शकली नाहीत. जोरदार धक्क्यांमुळे इमारती कोसळल्या आणि मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

शेकडो लोक बेघर

स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक भागांतील घरे कोसळ्याने लोकांना कडाक्याच्या थंडीत रस्त्यावर यावे लागले आहे. अनेक कुटुंबे बेघर झाली असून तात्पुरत्या निवाऱ्याचा शोध घेत आहेत.

पेरुमध्ये सतत भूकंप का होतात?

पेरु हा प्रशांत महासागरातील रिंग ऑफ फायर या भूकंपप्रवण पट्ट्यावर स्थित आहे. या भागातील टेक्टोनिक प्लेट्सच्या सततच्या हलचालींमुळे भूकंपाचा धोका कायक असतो. यापूर्वी २००७ मध्ये पेरुच्या पिस्को प्रांतात ७.९ तीव्रतेचा मोठा भूकंप झाला होता. यामध्ये सुमारे ६०० लोक मृत्यूमुखी पडले होते.

युद्धपातळीवर बचाव कार्य सुरु

स्थानिक सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या आपत्कालीन सेवा आणि बचाव पथके मदत आणि बचावकार्य करत आहे. युद्धपातळीवर बचाव कार्य सुरु आहे. बचाव अधिकारी बेपत्ता लोकांचा शोध घेत आहेत. बाधित कुटुंबांना आपत्कालीन मदत पुरवली जात आहे.

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Web Title: Peru earthquake 5 5 magnitude quake hits andes mountains five dead

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Published On: Jul 20, 2026 | 10:01 AM

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