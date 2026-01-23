Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Viral Video Man Dies By Suicide After Harassment Allegations Kerala Men Protest Holding Cardboards Viral News In Marathi

18 सेकंदाचा व्हिडिओ, छेडछाडीचा आरोप अन् व्यक्तीने संपवलं आयुष्य… केरळमधील पुरुषांनी कार्डबोर्ड घेऊन केला निषेध; Video Viral

Viral Kerala Incident : 18 सेकंदाच्या त्या व्हिडिओने घेतला व्यक्तीचा जीव... अखेर केरळच्या पुरुषांनी घटनेची दखल घेत अनोख्या अंदाजात घटनेचा निषेध दर्शवला. महिलांपासून संरक्षणासाठी थेट कार्डबोर्ड घेत बसमधून केला प्रवास.

Updated On: Jan 23, 2026 | 01:59 PM
18 सेकंदाचा व्हिडिओ, छेडछाडीचा आरोप अन् व्यक्तीने संपवलं आयुष्य... केरळमधील पुरुषांनी कार्डबोर्ड घेऊन केला निषेध; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • १८ सेकंदांच्या व्हिडिओद्वारे छेडछाडीचा आरोप झाल्यानंतर दीपकवर तीव्र टीका झाली आणि यातच त्याने आत्महत्या केल्याचे समोर आले.
  • या घटनेच्या निषेधार्थ केरळमधील पुरुषांनी बसमध्ये कार्डबोर्ड घेऊन प्रवास करत ‘खोट्या आरोपां’विरोधात अनोख्या पद्धतीने आवाज उठवला.
  • प्रकरणाची दखल घेत पोलिसांनी इन्फ्लूएंसर महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून मानवाधिकार आयोगानेही चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
सोशल मीडिया एक असे प्लॅटफॉम आहे जिथे कधी काय व्हायरल होईल ते सांगता येत नाही. इथे फक्त रिल्स शेअर केल्या जात नाहीत तर बऱ्याचदा काही गंभीर घटना देखील इंटरनेटवर वाऱ्याच्या वेगाने शेअर केल्या जातात. मुख्य म्हणजे बऱ्याचदा लोक या व्हायरल घटना पडताळून पाहत नाही आणि खोट्या दाव्यांवर विश्वास ठेवतात. अशीच एक घटना मागे सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली ज्याने व्यक्तीचा जीव घेतला. आपण इथे बोलत आहोत केरळमधील दीपकविषयी ज्याचा सोशल मीडियाने बळी घेतला… या प्रकरणाची दखल घेत आता केरळच्या पुरुषांनी अनोख्या अंदाजात निषेध केला आहे. दीपकसोबत जे घडलं ते आपल्यासोबत घडू नये म्हणून पुरुषांनी कार्डबोर्ड घेत बसमध्ये प्रवास सुरु केला. चला या प्रकरणाविषयी काही सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

श्रद्धा की अंधश्रद्धा? गंगेत देवासाठी दूध ओतलं, पण भुकेल्या मुली मात्र उपाशीच… दृष्ये पाहून युजर्सचा संताप अनावर; Video Viral

काय आहे प्रकरण?

माहितीनुसार, केरळच्या शिमजिथा मुस्तफा या महिलेने बसमधील एका १८ सेकंदांच्या व्हिडिओद्वारे दीपक नावाच्या व्यक्तीवर छेडछाडीचा खोटा आरोप लावला होता. महिलेने चुकीच्या पद्धतीने व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला ज्यानंतर व्हिडिओ व्हायरल होताच दीपकवर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली. परिणामी मानसिक तणावाखाली येऊन दीपकने आत्महत्या केली. या घटनेनंतर आता केरळच्या पुरुषांनी प्रकाराबद्दल निषेध व्यक्त करत बसमध्ये कार्डबोर्ड घेऊन प्रवास करतानाचा नवीन व्हिडिओ शेअर केला आहे. अलीकडे पुरुषांवर होणारे चुकीचे आणि खोटे आरोप वाढत असल्याने भविष्यात आपल्यावर अशी वेळ येऊ नये म्हणून पुरुषांनी हे नवे पाऊल उचलले आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Gajawaja (@gajawaja_official)

प्रेयसी दारू पिऊन झाली टल्ली, बॉयफ्रेंडने कडेवर उचलत घरी नेलं पण दार उघडताच वडिलांनी जी रिॲक्शन दिली… मजेदार Video Viral

दरम्यान दीपकच्या आत्महत्येनंतर अनेकांनी महिलेवरही टीका करण्यास सुरुवात केली. सोमवारी, पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल इन्फ्लूएंसर महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. केरळ राज्य मानवाधिकार आयोगानेही या घटनेची पोलिस चौकशी करण्याचे आदेश दिले आणि उत्तर विभागाचे पोलिस उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) यांना एका आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दुसरीकडे या घटनेनंतर महिलेच्या अकाऊंटवरून त्या व्हिडिओला डिलीट करण्यात आले आणि तिने आपली बाजू मांडत एक दुसरी क्लिप अपलोड केली. पण नंतर या क्लिपलाही खासगी करण्यात आले.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video man dies by suicide after harassment allegations kerala men protest holding cardboards viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 01:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ना रोबोट, ना माणूस… या हॉटेलमध्ये माकडं करतात जेवण सर्व्ह… जपानच्या अनोख्या रेस्टॉरंटची सर्वत्र चर्चा
1

ना रोबोट, ना माणूस… या हॉटेलमध्ये माकडं करतात जेवण सर्व्ह… जपानच्या अनोख्या रेस्टॉरंटची सर्वत्र चर्चा

श्रद्धा की अंधश्रद्धा? गंगेत देवासाठी दूध ओतलं, पण भुकेल्या मुली मात्र उपाशीच… दृष्ये पाहून युजर्सचा संताप अनावर; Video Viral
2

श्रद्धा की अंधश्रद्धा? गंगेत देवासाठी दूध ओतलं, पण भुकेल्या मुली मात्र उपाशीच… दृष्ये पाहून युजर्सचा संताप अनावर; Video Viral

प्रेयसी दारू पिऊन झाली टल्ली, बॉयफ्रेंडने कडेवर उचलत घरी नेलं पण दार उघडताच वडिलांनी जी रिॲक्शन दिली… मजेदार Video Viral
3

प्रेयसी दारू पिऊन झाली टल्ली, बॉयफ्रेंडने कडेवर उचलत घरी नेलं पण दार उघडताच वडिलांनी जी रिॲक्शन दिली… मजेदार Video Viral

अनोखी परंपरा: नातेवाईकांचा मृतदेह कबरीतून बाहेर काढून त्यांच्यासोबत खेळाला जातो हा भयानक खेळ; अंगाचा थरकाप उडवणारा Video Viral
4

अनोखी परंपरा: नातेवाईकांचा मृतदेह कबरीतून बाहेर काढून त्यांच्यासोबत खेळाला जातो हा भयानक खेळ; अंगाचा थरकाप उडवणारा Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
18 सेकंदाचा व्हिडिओ, छेडछाडीचा आरोप अन् व्यक्तीने संपवलं आयुष्य… केरळमधील पुरुषांनी कार्डबोर्ड घेऊन केला निषेध; Video Viral

18 सेकंदाचा व्हिडिओ, छेडछाडीचा आरोप अन् व्यक्तीने संपवलं आयुष्य… केरळमधील पुरुषांनी कार्डबोर्ड घेऊन केला निषेध; Video Viral

Jan 23, 2026 | 01:59 PM
India-Bangladesh Rift: ‘आधी स्वतःच्या अल्पसंख्याकांकडे पाहा!’ बांगलादेशचा भारताला जहरी सल्ला; हिंदूंच्या हत्येवर झटकले हात

India-Bangladesh Rift: ‘आधी स्वतःच्या अल्पसंख्याकांकडे पाहा!’ बांगलादेशचा भारताला जहरी सल्ला; हिंदूंच्या हत्येवर झटकले हात

Jan 23, 2026 | 01:56 PM
नगरसेविका Sahar Sheikh यांच्या वादग्रस्त विधानावर नवनीत राणांचे चोख प्रत्युत्तर; म्हणाल्या- “इथे फक्त भगवा आणि निळाच रंग चालणार”

नगरसेविका Sahar Sheikh यांच्या वादग्रस्त विधानावर नवनीत राणांचे चोख प्रत्युत्तर; म्हणाल्या- “इथे फक्त भगवा आणि निळाच रंग चालणार”

Jan 23, 2026 | 01:55 PM
भारत-बांग्लादेश वादावर BCCI अध्यक्ष मिथुन मनहास यांची प्रतिक्रिया Viral, पहा Video

भारत-बांग्लादेश वादावर BCCI अध्यक्ष मिथुन मनहास यांची प्रतिक्रिया Viral, पहा Video

Jan 23, 2026 | 01:54 PM
Kolhapur News : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात निर्बंध लागू; सकाळी सहापासून…

Kolhapur News : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात निर्बंध लागू; सकाळी सहापासून…

Jan 23, 2026 | 01:44 PM
OnePlus बंदच्या चर्चांमागचं सत्य आलं समोर! कंपनीच्या इंडिया CEO ने स्वत: च केला खुलासा; म्हणाले, वनप्लस इंडियाचा व्यवसाय…

OnePlus बंदच्या चर्चांमागचं सत्य आलं समोर! कंपनीच्या इंडिया CEO ने स्वत: च केला खुलासा; म्हणाले, वनप्लस इंडियाचा व्यवसाय…

Jan 23, 2026 | 01:41 PM
आंबेगाव -शिरूरमध्ये तुतारीचा आवाज विरला! वळसे पाटलांना फक्त शिवसेनेचे आव्हान?

आंबेगाव -शिरूरमध्ये तुतारीचा आवाज विरला! वळसे पाटलांना फक्त शिवसेनेचे आव्हान?

Jan 23, 2026 | 01:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM