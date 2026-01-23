Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

प्रेयसी दारू पिऊन झाली टल्ली, बॉयफ्रेंडने कडेवर उचलत घरी नेलं पण दार उघडताच वडिलांनी जी रिॲक्शन दिली… मजेदार Video Viral

Video Viral : हीरो एन्ट्री, पण बाप कॅमिओ! मद्यपानात बेधुंद झालेल्या गर्लफ्रेंडला बॉयफ्रेंडने घरी नेऊन सोडलं. घरी जाताच वडिलांनी दार उघडलं अन् इथेच खेळ संपला. पहा व्हिडिओत पुढे काय घडलं.

Updated On: Jan 23, 2026 | 10:30 AM
  • मद्यपानात टल्ली झालेल्या गर्लफ्रेंडला बॉयफ्रेंड कडेवर उचलून घरी सोडतो, पण दार उघडताच वडिलांसमोर सीन बदलतो.
  • मुलीचे वडील संतप्त नजरेने पाहताच बॉयफ्रेंड घाबरतो आणि क्षणातच मुलीला बेडरूममध्ये ठेवून तिथून पळ काढतो.
  • हा मजेदार व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला असून काही युजर्स हसत प्रतिक्रिया देत आहेत.
सोशल मिडियावर दररोज अनेक वेगवेगळे व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. इथे कधी काय होईल ते सांगता येत नाही. अशात अलिकडेच सोशल मिडियावर एक मजेदार व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात मद्यपानात टल्ली झालेल्या गर्लफ्रेंडला तिचा बाॅयफ्रेंड घरी सोडताना दिसून आला. तो तिला कडेवर उचलत घरी घेऊन जातो आणि घराचा दरवाजा मुलीचे वडिल ओपन करतात. प्रियकराच्या कुशीत आपली मुलगी मद्यपानाच्या नशेत झोपली आहे हे पाहून वडिलांचा राग अनावर होतो आणि संतप्त नजरेने मुलीच्या बाॅयफ्रेंडचडे बघत राहतात. चला व्हिडिओत काय घडलं ते जाणून घेऊया.

या व्हायरल व्हिडिओमध्ये, तुम्ही एक मुलगी पाहू शकता जी दारूच्या नशेत असल्याचे दिसते. ती इतकी दारूच्या नशेत दिसते की ती डगमगते आणि स्वतःच्या पायावर उभी राहण्यासही सक्षम नसते. तिचा प्रियकर तिला तिच्या घरी घेऊन जातो. शेवटी, जेव्हा ती स्वतःला सावरू शकत नाही, तेव्हा तो तिला आपल्या हातात घेतो. तो दार उघडून आत जाण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा समोरचे दृश्य पाहून तो थक्क होतो. समोर मुलीचे वडिल उभे असतात. संतप्त नजरेने पाहत असणाऱ्या वडिलांना पाहून तो घाबरतो आणि क्षणाचाही विलंब न करता मुलीला बेडरुममध्ये नेतो. मुलगा काही सेकंदातच मुलीला बेडरुममध्ये पोहचवून कुणालाही काही न बोलता तिथून आपला पळ काढतो. दरम्यान यूजर्स आता या दृश्यांची चांगलीच मजा लुटत असून या व्हिडिओला सोशल मिडियावर वेगाने शेअर करत आहेत.

दरम्यान हा व्हिडिओ @MenTooHuman  नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “भावा, पुढे काय झालं” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “भावा तू तर चांगलाच फसला” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “स्क्रिप्टेड आहे हे…”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 23, 2026 | 09:07 AM

