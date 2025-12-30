Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

वर्दीचा माज! वाहतूक कोडींत महिला दरोगाची अरेरावी; मेरठमधील व्हायरल व्हिडिओने खळबळ

सोशल मीडियावर रोज अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. सध्या असाच एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका महिला दरोगाने नागरिकासोबत अपमानजनक वर्तन केले असून या महिलेविरोधात कारवाईची मागणी केली जात आहे.

Dec 30, 2025 | 03:51 PM
woman inspector abuses man stuck in traffic video viral Meerut

वर्दीचा माज! वाहतूक कोडींत महिला दरोगाची अरेरावी; मेरठमधील व्हायरल व्हिडिओने खळबळ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • वाहतूक कोडींत महिला दरोगाची अरेरावी
  • मेरठमधील व्हायरल व्हिडिओने खळबळ
  • महिला दरोगाविरोधात कारवाईची मागणी
Uttar Pradesh Viral Video : सोशल मीडियावर रोज अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ पाहायला मिळतात. सध्या सोशल मीडियावर उत्तर प्रदेशच्या मेरठमधील एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. उत्तर प्रदेशमधील पोलिस सतत त्यांच्या कामामुळे चर्चेत असतात. परंतु यावेळी एक लज्जास्पद घटना घडली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून लोकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ एक्सवर @JtrahulSaini या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला शेअर करत सांगितले आहे की, मेरठमध्ये महिला दरोगाने ट्राफिकमध्ये अडकलेल्या नागरिकांवर अरेरावी केली आहे. नागरिकांशी अपमानजनक आणि अपशब्दांचा वापर करत गैरवर्तन केले आहे. याचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, एक महिला वर्दीमध्ये असताना एका व्यक्तीशी भांडताना दिसत आहे. सध्या या व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. दावा केला जात आहे की, महिलेने वर्दीचा माज दाखवत तरुणाला धमकी देखील दिली आहे. तिने त्याला मी वर्दीत आहे, तुझ्या तोंडात… असे काही अपशब्द बोलले आहे. महिलेचा हे वर्तन पाहून अनेकजण थक्क झाले आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांची प्रतिक्रिया 

सोशल मीडियावर महिला दरोगाचा हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमुळे खळबळ उडाली आहे. लोकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. एका नेटकऱ्याने, अहंकार कायद्याचे उल्लंघन करवतो असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने या पोलिसांनी दादरिगीचा अधिकार कोणी दिला असा प्रश्न केला आहे. आणकी काहींनी अशा लोकांची भरती कशी करुन घेतता, यांच्याविरोधात कडक कारवाई झाली पाहिजे असे म्हटले आहे. एकाने हे लोक स्वत:ला कायद्यापेक्षा जास्त मोठे समजतात असे म्हटले आहे. या व्हिडिओने सोशल मीडियावर प्रचंड धुमाकूळ घातला आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Woman inspector abuses man stuck in traffic video viral meerut

Dec 30, 2025 | 03:51 PM

