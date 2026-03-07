शिक्षिकेचा चालू वर्गात राजेशाही थाट, विद्यार्थ्यांकडून करून घेतला फुल बॉडी मसाज; धक्कादायक Video Viral

मी नरकात गेलो होतो, राक्षसांना पाहिलं अन्… 5 दिवस कोमात असलेल्या माणसाने सांगितला विचित्र अनुभव!
काय घडलं व्हिडिओत?
उत्तर प्रदेशातील चित्रकूट जिल्ह्यातील कार्वी भागातील हा व्हिडिओ आहे, ज्यामध्ये एका सरकारी प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापिकेवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. व्हिडिओमध्ये दावा करण्यात आला आहे की मुख्याध्यापिका तरुणी विद्यार्थिनींकडून स्वत:ची मालिश करुन घेत आहे. ही घटना कारवी येथील नया बाजार येथील प्राथमिक शाळेत घडल्याचे वृत्त आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये शाळेच्या जमिनीवर एक चटई पसरवून यावर मुख्याध्यापिकेला आरामात लेटल्याचे दिसून येते. तर काही विद्यार्थीनी हातांनी तसेच पायांनी त्यांच्या पाठीवर मसाज देत असल्याचे दिसते. व्हिडिओनुसार, त्या महिलेचे नाव मधु कुमारी आहे, जी शाळेची मुख्याध्यापिका आहे. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच आता यूजर्सने संताप व्यक्त केला असून अनेकांनी शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
ही घटना उघडकीस आल्यानंतर शिक्षण विभागानेही कारवाईची घोषणा केली. शिक्षिकेवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल असे सांगण्यात येत आहे. व्हिडिओ व्हायरल होताच यावर अनेकांनी कमेंट्स करत घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “नवीन कर पाहिल्यानंतर, मला शंका नाही…” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “गावात अजूनही हुक्का आणि बिडी वाटले जातात” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “10-12 वर्षांपूर्वी मी हे असं एका लग्नाला पाहिलं होत”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.