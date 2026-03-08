Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz The Final Match Will Be Between These Players The Match Will Be Decisive

IND vs NZ T20 Final: बुमराह विरुद्ध ॲलन की सॅमसन विरुद्ध हेन्री? अंतिम सामन्यात ‘या’ खेळाडूंमध्ये रंगणार चुरस; निर्णायक ठरेल लढत

टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या अंतिम सामन्यात भारत आणि न्यूझीलंडचे दिग्गज खेळाडू एकमेकांसमोर ठाकणार आहेत. बुमराहची गोलंदाजी की किवींची फटकेबाजी? जाणून घ्या कोणत्या खेळाडूंमधील टक्कर सामन्याचा निकाल ठरवेल.

Updated On: Mar 08, 2026 | 04:14 PM
अंतिम सामन्यात 'या' खेळाडूंमध्ये रंगणार चुरस (Photo Credit- X)

अंतिम सामन्यात 'या' खेळाडूंमध्ये रंगणार चुरस (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • बुमराह विरुद्ध ॲलन की सॅमसन विरुद्ध हेन्री?
  • अंतिम सामन्यात ‘या’ खेळाडूंमध्ये रंगणार चुरस
  • निर्णायक ठरेल लढत
India national cricket team vs New Zealand national cricket team: क्रिकेटविश्वातील सर्वात मोठी स्पर्धा असलेल्या आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ चा (T20 World Cup 2026) अंतिम सामना आज अहमदाबादच्या ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. भारत आणि न्यूझीलंड (IND vs NZ) या दोन बलाढ्य संघांमध्ये होणाऱ्या या लढतीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. टीम इंडियाकडे सलग दुसरे आणि एकूण तिसरे विश्वविजेतेपद पटकावून इतिहास रचण्याची संधी आहे, तर न्यूझीलंडचा संघ आपले पहिलेवहिले टी-२० जेतेपद मिळवण्यासाठी मैदानात उतरेल.

सेमीफायनलमधील दिमाखदार कामगिरी

भारतीय संघाने मुंबईत पार पडलेल्या अत्यंत चुरशीच्या उपांत्य सामन्यात गतविजेत्या इंग्लंडचा पराभव करून दिमाखात फायनलमध्ये प्रवेश केला. दुसरीकडे, न्यूझीलंडने कोलकाता येथे झालेल्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या आव्हानाचा पाडाव करत अंतिम फेरी गाठली. या दोन्ही संघांनी संपूर्ण स्पर्धेत सातत्यपूर्ण कामगिरी केल्याने फायनलचा सामना अत्यंत रोमांचक होण्याची चिन्हे आहेत.

इतिहास बदलण्याचे भारतासमोर आव्हान

टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात भारत आणि न्यूझीलंड चौथ्यांदा आमनेसामने येत आहेत. एक रंजक आणि भारतासाठी काहीशी चिंतेची बाब म्हणजे, यापूर्वी झालेल्या तिन्ही विश्वचषक लढतींमध्ये न्यूझीलंडनेच बाजी मारली आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात केवळ विजेतेपदच नव्हे, तर ‘किवी’ संघाविरुद्धचा हा खराब रेकॉर्ड पुसून काढण्याचे मोठे आव्हान सूर्या सेनेसमोर असेल. तसेच दोन्ही संघामध्ये एकूण ३० टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. भारताने १८ सामने जिंकले आहेत, तर न्यूझीलंडने ११ सामने जिंकले आहेत. एक सामना बरोबरीत सुटला आहे.

India vs New Zealand Final: आता पुरे झाले… सुनील गावस्कर अभिषेक शर्मावर संतापले! म्हणाले – “त्याला अंतिम सामन्यातून…”

अंतिम सामन्यात ‘या’ खेळाडूंमध्ये रंगणार चुरस

जसप्रीत बुमराह विरुद्ध किवी सलामीवीर: जगातील सर्वोत्तम गोलंदाज जसप्रीत बुमराहच्या अचूक यॉर्कर आणि स्विंगचा सामना करणे फिन ॲलन आणि टिम सायफर्ट यांच्यासाठी कठीण परीक्षा असेल. सुरुवातीच्या षटकांत बुमराहला मिळणारे यश भारतासाठी निर्णायक ठरू शकते.

मॅट हेन्रीचा धोका: न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्री नेहमीच आयसीसी टूर्नामेंटमध्ये भारतीय फलंदाजांसाठी डोकेदुखी ठरला आहे. त्याचा सामना संजू सॅमसन आणि युवा अभिषेक शर्मा यांना करावा लागेल. सॅमसन सध्या फॉर्ममध्ये असला तरी अभिषेकला मोठी खेळी करून स्वतःला सिद्ध करावे लागेल.

स्पिनर्सची भूमिका: अहमदाबादची खेळपट्टी संथ आणि मोठी असल्याने मिचेल सँटनर आणि रचिन रवींद्र हे फिरकीपटू महत्त्वाचे ठरतील. सूर्यकुमार यादव आणि तिलक वर्मा यांच्यासाठी सँटनरचे आव्हान असेल, तर शिवम दुबे आणि हार्दिक पांड्या यांची आक्रमक फलंदाजी किवी फिरकीपटूंवर दबाव निर्माण करू शकते.

IND vs NZ : वरुण चक्रवर्तीला अंतिम प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळणार? कर्णधार सूर्यकुमार यादवने इरादे केले स्पष्ट

Web Title: Ind vs nz the final match will be between these players the match will be decisive

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 04:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India vs New Zealand Final: आता पुरे झाले… सुनील गावस्कर अभिषेक शर्मावर संतापले! म्हणाले – “त्याला अंतिम सामन्यातून…”
1

India vs New Zealand Final: आता पुरे झाले… सुनील गावस्कर अभिषेक शर्मावर संतापले! म्हणाले – “त्याला अंतिम सामन्यातून…”

IND vs NZ : वरुण चक्रवर्तीला अंतिम प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळणार? कर्णधार सूर्यकुमार यादवने इरादे केले स्पष्ट
2

IND vs NZ : वरुण चक्रवर्तीला अंतिम प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळणार? कर्णधार सूर्यकुमार यादवने इरादे केले स्पष्ट

Quinton de Kock चा राग अनावर! विश्वचषक फायनलपूर्वी आयसीसीवर केली टीका, नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर प्रकरण
3

Quinton de Kock चा राग अनावर! विश्वचषक फायनलपूर्वी आयसीसीवर केली टीका, नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर प्रकरण

IND vs NZ : ‘सभी एक ही लाइन चिपका रहे’ अंतिम सामन्यापूर्वी शाब्दिक युद्ध सुरू, सूर्यकुमार यादवने सँटनरवर केली टीका
4

IND vs NZ : ‘सभी एक ही लाइन चिपका रहे’ अंतिम सामन्यापूर्वी शाब्दिक युद्ध सुरू, सूर्यकुमार यादवने सँटनरवर केली टीका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ T20 Final: बुमराह विरुद्ध ॲलन की सॅमसन विरुद्ध हेन्री? अंतिम सामन्यात ‘या’ खेळाडूंमध्ये रंगणार चुरस; निर्णायक ठरेल लढत

IND vs NZ T20 Final: बुमराह विरुद्ध ॲलन की सॅमसन विरुद्ध हेन्री? अंतिम सामन्यात ‘या’ खेळाडूंमध्ये रंगणार चुरस; निर्णायक ठरेल लढत

Mar 08, 2026 | 04:14 PM
धर्मवीर संभाजी प्रतिष्ठानची कार्यकारणी जाहीर; अध्यक्षपदी नगरसेवक राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांची निवड

धर्मवीर संभाजी प्रतिष्ठानची कार्यकारणी जाहीर; अध्यक्षपदी नगरसेवक राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांची निवड

Mar 08, 2026 | 04:12 PM
“चाहत्यांनो! काळजी करू नका” External Affair आणि घटस्फोट मुद्द्यावरून चाहत्यांना दुःख, शेवटी विजय म्हणालाच…

“चाहत्यांनो! काळजी करू नका” External Affair आणि घटस्फोट मुद्द्यावरून चाहत्यांना दुःख, शेवटी विजय म्हणालाच…

Mar 08, 2026 | 04:07 PM
UPSC पास केल्यानंतर कसा असतो अधिकाऱ्यांचा डेली रुटीन? दोन वर्षांसाठी मिळते ट्रेनिंग

UPSC पास केल्यानंतर कसा असतो अधिकाऱ्यांचा डेली रुटीन? दोन वर्षांसाठी मिळते ट्रेनिंग

Mar 08, 2026 | 03:57 PM
‘या’ खास वैशिष्ट्यांमुळेच तर MG Windsor EV ग्राहकांच्या थेट हृदयात राज्य करते, किंमत तर फक्त…

‘या’ खास वैशिष्ट्यांमुळेच तर MG Windsor EV ग्राहकांच्या थेट हृदयात राज्य करते, किंमत तर फक्त…

Mar 08, 2026 | 03:57 PM
Beed Crime: संतोष देशमुख हत्या प्रकरण! जयराम चाटे जेल बाहेर येणार; कोर्टाकडून विशेष परवानगी कशाला, कारण काय ?

Beed Crime: संतोष देशमुख हत्या प्रकरण! जयराम चाटे जेल बाहेर येणार; कोर्टाकडून विशेष परवानगी कशाला, कारण काय ?

Mar 08, 2026 | 03:51 PM
Farzi 2: शाहिद कपूरने चाहत्यांना दिली आनंदाची बातमी; अभिनेत्याने सुरु केली ‘फर्जी 2’ची शूटिंग

Farzi 2: शाहिद कपूरने चाहत्यांना दिली आनंदाची बातमी; अभिनेत्याने सुरु केली ‘फर्जी 2’ची शूटिंग

Mar 08, 2026 | 03:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM