Gold Asteroid: अवकाशातील ‘हा’ छोटासा ग्रह जगातील प्रत्येक व्यक्तीला बनवू शकतो अब्जाधीश; कारण ऐकून बसणार नाही विश्वास

16 Psyche Golden Asteroid Value : ब्रह्मांडामध्ये अशी अनेक रहस्ये दडलेली आहेत, ज्यांचा शोध घेताना विज्ञानाचे नियमही थक्क होतात. सहसा आपण अंतराळातील खडक, बर्फ किंवा वायूच्या गोळ्यांबद्दल ऐकतो. परंतु, शास्त्रज्ञांनी अवकाशात एक असा लघुग्रह (Asteroid) शोधून काढला आहे, जो खडकांचा नाही तर संपूर्णपणे मौल्यवान धातूंचा बनलेला आहे. ‘१६ सायकी’ (16 Psyche) नावाचा हा लघुग्रह सध्या जागतिक स्तरावर चर्चेचा विषय बनला आहे. शास्त्रज्ञांचा असा दावा आहे की, या एकाच अॅस्टरॉईडमध्ये इतकी संपत्ती आणि सोने दडलेले आहे, की जर ते पृथ्वीवर आणले तर जगातील गरिबी एका रात्रीत नष्ट होईल आणि पृथ्वीवरील प्रत्येक माणूस अब्जाधीश बनेल.
आपल्या सौरमालेतील मंगळ (Mars) आणि गुरू (Jupiter) ग्रहांच्या दरम्यान असलेल्या अॅस्टरॉईड बेल्टमध्ये हा अनोखा लघुग्रह सूर्याभोवती प्रदक्षिणा घालत आहे. सर्वसाधारण लघुग्रह हे दगड, माती किंवा बर्फाचे बनलेले असतात. मात्र, १६ सायकी हा अपवाद आहे. हा लघुग्रह बहुतांशी घन धातूंनी बनलेला आहे. खगोलशास्त्रज्ञांच्या मते, अब्जावधी वर्षांपूर्वी सौरमालेच्या निर्मितीच्या काळात एखाद्या मोठ्या टक्करीमुळे एका प्राचीन ग्रहाचा वरचा भाग नष्ट झाला असावा आणि त्याचा केवळ धातूंचा गाभा (Core) शिल्लक राहिला असावा. हाच गाभा म्हणजेच आजचा १६ सायकी होय. यामध्ये केवळ लोह आणि निकेलच नाही, तर शुद्ध सोने आणि प्लॅटिनमसारख्या अतिमौल्यवान धातूंचे अथांग साठे आहेत.
नासा (NASA) आणि अंतराळ संशोधकांनी या लघुग्रहाचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर याच्या मूल्याचा एक अंदाज लावला आहे. १६ सायकीमधील धातूंचे एकूण जागतिक मूल्य अंदाजे १०,००० क्वाड्रिलियन डॉलर्स ($10,000,000,000,000,000,000) इतके महाकाय आहे. हा आकडा इतका मोठा आहे की सध्याच्या संपूर्ण पृथ्वीवरील देशांची अर्थव्यवस्था एकत्र केली तरी या आकड्याच्या जवळपासही पोहोचू शकत नाही. जर ही सर्व संपत्ती पृथ्वीवर आणून जगाच्या लोकसंख्येमध्ये समान पद्धतीने वाटली, तर प्रत्येक व्यक्तीच्या वाट्याला ९६ अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती येईल. म्हणजेच, जगातील प्रत्येक भिकारी देखील एका सेकंदात अब्जाधीश बनू शकतो.
“If the metals on Psyche were on Earth, they would be worth more than the entire world economy, according to an estimate by the Psyche mission’s lead scientist, Lindy Elkins-Tanton.” 16Psyche. has a ridiculously high ‘value.’ But what does that mean? https://t.co/VuuhjkAhIY — david taormina (@DavidTaormia) September 7, 2025
या सोन्याच्या खाणीसारख्या दिसणाऱ्या लघुग्रहाचा शोध काल-परवा लागलेला नाही. इटालियन खगोलशास्त्रज्ञ ॲनिबेल डी गॅस्पारिस यांनी १७ मार्च १८५२ रोजीच या लघुग्रहाचा शोध लावला होता. मानवाने शोधलेला हा १६ वा लघुग्रह होता, म्हणूनच याच्या नावापुढे ‘१६’ हा आकडा जोडण्यात आला. ‘सायकी’ हे नाव प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथेतील आत्म्याची देवी ‘सायकी’ वरून ठेवण्यात आले आहे. नासाने या लघुग्रहाचा अधिक अचूक अभ्यास करण्यासाठी आपले ‘सायकी मिशन’ देखील अंतराळात पाठवले आहे, जे या ग्रहाच्या जवळ जाऊन त्याचा सखोल डेटा गोळा करत आहे.
प्रत्येक व्यक्ती अब्जाधीश होण्याची ही संकल्पना कागदावर आणि गणितामध्ये जितकी सुंदर दिसते, तितकीच ती प्रत्यक्षात आणणे अशक्यप्राय आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, अंतराळाच्या खोल भागातून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सोन्याचे उत्खनन करणे आणि ते पृथ्वीवर आणणे हे सध्याच्या मानवी तंत्रज्ञानाच्या मर्यादेबाहेर आहे. समजा, भविष्यात विज्ञानाने प्रगती करून हे सोने पृथ्वीवर आणलेच, तरी अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार बाजारात सोन्याचा पुरवठा अमर्याद झाल्यामुळे सोन्याची किंमत शून्यावर येईल आणि जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल. त्यामुळे १६ सायकी हा सध्या तरी विज्ञानासाठी अभ्यासाचा आणि मानवासाठी कुतूहलाचा एक अद्भुत विषय बनून राहिला आहे.