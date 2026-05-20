Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • 16 Psyche Golden Asteroid Worth 10000 Quadrillion Dollars Space Gold News

Gold Asteroid: अवकाशातील ‘हा’ छोटासा ग्रह जगातील प्रत्येक व्यक्तीला बनवू शकतो अब्जाधीश; कारण ऐकून बसणार नाही विश्वास

Gold Asteroid: अवकाशात एक असा लघुग्रह आहे, ज्यामध्ये इतकी संपत्ती आहे की पृथ्वीवरील प्रत्येक माणूस अब्जाधीश बनू शकतो. चला, त्याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. वाचा ही रंजक माहिती.

Updated On: May 20, 2026 | 03:45 PM
16 psyche golden asteroid worth 10000 quadrillion dollars space gold news

Gold Asteroid: अवकाशातील हा छोटासा ग्रह जगातील प्रत्येक व्यक्तीला अब्जाधीश बनवू शकतो, तुम्हाला त्यामागचे कारण ऐकून विश्वास बसणार नाही. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • कुबेराचा खजिना
  • १०,००० क्वाड्रिलियन डॉलर्सचे मूल्य
  • प्रत्येक माणूस होणार अब्जाधीश

16 Psyche Golden Asteroid Value : ब्रह्मांडामध्ये अशी अनेक रहस्ये दडलेली आहेत, ज्यांचा शोध घेताना विज्ञानाचे नियमही थक्क होतात. सहसा आपण अंतराळातील खडक, बर्फ किंवा वायूच्या गोळ्यांबद्दल ऐकतो. परंतु, शास्त्रज्ञांनी अवकाशात एक असा लघुग्रह (Asteroid) शोधून काढला आहे, जो खडकांचा नाही तर संपूर्णपणे मौल्यवान धातूंचा बनलेला आहे. ‘१६ सायकी’ (16 Psyche) नावाचा हा लघुग्रह सध्या जागतिक स्तरावर चर्चेचा विषय बनला आहे. शास्त्रज्ञांचा असा दावा आहे की, या एकाच अ‍ॅस्टरॉईडमध्ये इतकी संपत्ती आणि सोने दडलेले आहे, की जर ते पृथ्वीवर आणले तर जगातील गरिबी एका रात्रीत नष्ट होईल आणि पृथ्वीवरील प्रत्येक माणूस अब्जाधीश बनेल.

काय आहे ‘१६ सायकी’ आणि तो इतका श्रीमंत का आहे?

आपल्या सौरमालेतील मंगळ (Mars) आणि गुरू (Jupiter) ग्रहांच्या दरम्यान असलेल्या अ‍ॅस्टरॉईड बेल्टमध्ये हा अनोखा लघुग्रह सूर्याभोवती प्रदक्षिणा घालत आहे. सर्वसाधारण लघुग्रह हे दगड, माती किंवा बर्फाचे बनलेले असतात. मात्र, १६ सायकी हा अपवाद आहे. हा लघुग्रह बहुतांशी घन धातूंनी बनलेला आहे. खगोलशास्त्रज्ञांच्या मते, अब्जावधी वर्षांपूर्वी सौरमालेच्या निर्मितीच्या काळात एखाद्या मोठ्या टक्करीमुळे एका प्राचीन ग्रहाचा वरचा भाग नष्ट झाला असावा आणि त्याचा केवळ धातूंचा गाभा (Core) शिल्लक राहिला असावा. हाच गाभा म्हणजेच आजचा १६ सायकी होय. यामध्ये केवळ लोह आणि निकेलच नाही, तर शुद्ध सोने आणि प्लॅटिनमसारख्या अतिमौल्यवान धातूंचे अथांग साठे आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Melodi : रोममध्ये रंगली स्वीट ‘मेलोडी’ डिप्लोमसी! पंतप्रधान मोदींनी जॉर्जिया मेलोनी यांना दिली अत्यंत खास भेट; VIDEO VIRAL

१०,००० क्वाड्रिलियन डॉलर्सचे गणित!

नासा (NASA) आणि अंतराळ संशोधकांनी या लघुग्रहाचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर याच्या मूल्याचा एक अंदाज लावला आहे. १६ सायकीमधील धातूंचे एकूण जागतिक मूल्य अंदाजे १०,००० क्वाड्रिलियन डॉलर्स ($10,000,000,000,000,000,000) इतके महाकाय आहे. हा आकडा इतका मोठा आहे की सध्याच्या संपूर्ण पृथ्वीवरील देशांची अर्थव्यवस्था एकत्र केली तरी या आकड्याच्या जवळपासही पोहोचू शकत नाही. जर ही सर्व संपत्ती पृथ्वीवर आणून जगाच्या लोकसंख्येमध्ये समान पद्धतीने वाटली, तर प्रत्येक व्यक्तीच्या वाट्याला ९६ अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती येईल. म्हणजेच, जगातील प्रत्येक भिकारी देखील एका सेकंदात अब्जाधीश बनू शकतो.

credit – social media and Twitter

१७४ वर्षांपूर्वी लागला होता शोध

या सोन्याच्या खाणीसारख्या दिसणाऱ्या लघुग्रहाचा शोध काल-परवा लागलेला नाही. इटालियन खगोलशास्त्रज्ञ ॲनिबेल डी गॅस्पारिस यांनी १७ मार्च १८५२ रोजीच या लघुग्रहाचा शोध लावला होता. मानवाने शोधलेला हा १६ वा लघुग्रह होता, म्हणूनच याच्या नावापुढे ‘१६’ हा आकडा जोडण्यात आला. ‘सायकी’ हे नाव प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथेतील आत्म्याची देवी ‘सायकी’ वरून ठेवण्यात आले आहे. नासाने या लघुग्रहाचा अधिक अचूक अभ्यास करण्यासाठी आपले ‘सायकी मिशन’ देखील अंतराळात पाठवले आहे, जे या ग्रहाच्या जवळ जाऊन त्याचा सखोल डेटा गोळा करत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : BRICS Summit 2026: ग्लोबल पॉवर प्ले! दिल्लीत भरणार महासत्तांचा दरबार; पुतिन-जिनपिंग यांच्या दौऱ्याकडे जगाचे लक्ष

प्रत्यक्षात हे शक्य आहे का? शास्त्रज्ञांचा इशारा

प्रत्येक व्यक्ती अब्जाधीश होण्याची ही संकल्पना कागदावर आणि गणितामध्ये जितकी सुंदर दिसते, तितकीच ती प्रत्यक्षात आणणे अशक्यप्राय आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, अंतराळाच्या खोल भागातून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सोन्याचे उत्खनन करणे आणि ते पृथ्वीवर आणणे हे सध्याच्या मानवी तंत्रज्ञानाच्या मर्यादेबाहेर आहे. समजा, भविष्यात विज्ञानाने प्रगती करून हे सोने पृथ्वीवर आणलेच, तरी अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार बाजारात सोन्याचा पुरवठा अमर्याद झाल्यामुळे सोन्याची किंमत शून्यावर येईल आणि जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल. त्यामुळे १६ सायकी हा सध्या तरी विज्ञानासाठी अभ्यासाचा आणि मानवासाठी कुतूहलाचा एक अद्भुत विषय बनून राहिला आहे.

Web Title: 16 psyche golden asteroid worth 10000 quadrillion dollars space gold news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 03:45 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gold Asteroid: अवकाशातील ‘हा’ छोटासा ग्रह जगातील प्रत्येक व्यक्तीला बनवू शकतो अब्जाधीश; कारण ऐकून बसणार नाही विश्वास

Gold Asteroid: अवकाशातील ‘हा’ छोटासा ग्रह जगातील प्रत्येक व्यक्तीला बनवू शकतो अब्जाधीश; कारण ऐकून बसणार नाही विश्वास

May 20, 2026 | 03:45 PM
रत्नागिरीत खळबळबळ! जयगड पोलीस ठाणे हद्दीत गावठी हातबॉम्बचा स्फोट ! महिला गंभीर जखमी, २९ जिवंत बॉम्ब हस्तगत…

रत्नागिरीत खळबळबळ! जयगड पोलीस ठाणे हद्दीत गावठी हातबॉम्बचा स्फोट ! महिला गंभीर जखमी, २९ जिवंत बॉम्ब हस्तगत…

May 20, 2026 | 03:44 PM
स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! MPSC ने गट-क (Group C) ची टंकलेखन चाचणी केली रद्द?

स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! MPSC ने गट-क (Group C) ची टंकलेखन चाचणी केली रद्द?

May 20, 2026 | 03:41 PM
Punjab Crime: पैशांसाठी मित्रानेच MBBS विद्यार्थ्याची धारदार शस्त्राने हत्या; आरोपी CCTV मध्ये कैद

Punjab Crime: पैशांसाठी मित्रानेच MBBS विद्यार्थ्याची धारदार शस्त्राने हत्या; आरोपी CCTV मध्ये कैद

May 20, 2026 | 03:38 PM
कधी चांदीची मुंगी पाहिली आहे का? तापत्या उन्हात बाहेर येते आणि गारवा जाणवताच पाताळात पळून जाते; VIDEO आला समोर

कधी चांदीची मुंगी पाहिली आहे का? तापत्या उन्हात बाहेर येते आणि गारवा जाणवताच पाताळात पळून जाते; VIDEO आला समोर

May 20, 2026 | 03:38 PM
ASCI च्या जाहिरात-साक्षरता उपक्रमातून १० लाखांहून अधिक विद्यार्थी झाले जागरूक!

ASCI च्या जाहिरात-साक्षरता उपक्रमातून १० लाखांहून अधिक विद्यार्थी झाले जागरूक!

May 20, 2026 | 03:36 PM
PM मोदींना प्रश्न विचारणारी Helle Lyng कोण? ‘प्रोपोगेंडा’च्या आरोपांमुळे जगभरात चर्चेत

PM मोदींना प्रश्न विचारणारी Helle Lyng कोण? ‘प्रोपोगेंडा’च्या आरोपांमुळे जगभरात चर्चेत

May 20, 2026 | 03:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM