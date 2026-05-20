Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Ratnagiri »
  • Jaigad Explosion Shock Woman Seriously Injured In Blast While Collecting Wood 29 Live Crude Bombs Seized In Ratnagiri

रत्नागिरीत खळबळबळ! जयगड पोलीस ठाणे हद्दीत गावठी हातबॉम्बचा स्फोट ! महिला गंभीर जखमी, २९ जिवंत बॉम्ब हस्तगत…

एका महिलेचा गावठी हातबॉम्बला स्पर्श झाल्याने जोरदार स्फोट.घटनास्थळावरून २९ जिवंत गावठी हातबॉम्ब जप्त करण्यात आले.रत्नागिरीचे अप्पर पोलीस अधीक्षक आणि डीवायएसपी यांनी घटनास्थळी भेट दिली.हे गावठी बॉम्ब कोणी आणि कोणत्या उद्देशाने तिथे ठेवले होते याचा तपास सुरू आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 03:44 PM
Jaigad crude bomb explosion

Jaigad crude bomb explosion

Follow Us:
Follow Us:
  • जयगड सागरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत धक्कादायक स्फोटाची घटना घडली.
  • वाटत जांबारी फाटा परिसरात लाकडे गोळा करताना महिलेचा गावठी हातबॉम्बला स्पर्श झाला.
  • स्फोटात सौ. रेश्मा प्रमोद सुर्वे गंभीर जखमी झाल्या.
  • त्यांच्या डाव्या हाताच्या बोटांना गंभीर दुखापत झाली आहे.
  • घटना सकाळी सुमारे ६.४५ वाजता घडली.
जयगड सागरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील वाटत जांबारी फाटा येथे आज सकाळी एक धक्कादायक आणि थरारक घटना घडली आहे. मोकळ्या जागेत लाकडे गोळा करण्यासाठी गेलेल्या एका महिलेचा अज्ञात इसमाने उघड्यावर टाकलेल्या गावठी हातबॉम्बशी संपर्क आल्याने भीषण स्फोट झाला. या स्फोटात महिला गंभीर जखमी झाली असून, पोलिसांनी घटनास्थळावरून तब्बल २९ जिवंत गावठी हातबॉम्ब जप्त केल्याने परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

लाकडे गोळा करताना काळाचा घाला

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सौ. रेश्मा प्रमोद सुर्वे (वय ४७ वर्षे, रा. वाटत खंडाळा, जांबारी फाटा) या सकाळी ०६.४५ वाजण्याच्या सुमारास जांभळी फाटा येथील ‘भूत बंगला’ परिसराच्या पाठीमागील मोकळ्या जागेत बांबूची लाकडे जमा करण्यासाठी गेल्या होत्या. लाकूड तोडत असताना, त्या जागेवर कोणीतरी अज्ञात इसमाने उघड्यावर टाकलेल्या गावठी हातबॉम्बला त्यांचा अचानक हात लागला. हात लागताच बॉम्बचा जोरदार स्फोट झाला. या भीषण स्फोटात सौ. रेश्मा सुर्वे यांच्या डाव्या हाताच्या बोटांना गंभीर दुखापत झाली आहे.​घटनेची माहिती मिळताच जयगड पोलिसांनी तात्काळ धाव घेतली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून बीडीडीएस (बॉम्ब शोधक व नाशक पथक) आणि फॉरेन्सिक टीमला पाचारण करण्यात आले. या पथकांच्या मदतीने घटनास्थळाचा सखोल पंचनामा करण्यात आला असता, तिथे आणखी तब्बल २९ जिवंत गावठी हातबॉम्ब मिळून आले. यामुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले होते.

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: खाऊचं पाकीट हातात अन् मृतदेह खड्ड्यात; संभाजीनगरातील घटना अंगावर शहारे आणणारी

​वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची भेट व तपास

घटनेची गांभीर्याने दखल घेत रत्नागिरीचे मा. अप्पर पोलीस अधीक्षक आणि मा. डी.वाय.एस.पी. श्री. माईनकर यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. तसेच तपासाच्या अनुषंगाने स्थानिक पोलिसांना महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले आहे.

Nagpur Crime: ‘मला वाचवा…’ म्हणत आईला फोन, काही तासांत नवविवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; मृतदेह कबरीतून काढले बाहेर आणि…

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: जयगडमध्ये नेमकी काय घटना घडली?

    Ans: जयगड परिसरातील जांबारी फाटा येथे लाकडे गोळा करताना एका महिलेचा गावठी हातबॉम्बला स्पर्श झाल्याने जोरदार स्फोट झाला.

  • Que: या स्फोटात कोण जखमी झाले?

    Ans: सौ. रेश्मा प्रमोद सुर्वे (वय ४७) या गंभीर जखमी झाल्या आहेत.

Web Title: Jaigad explosion shock woman seriously injured in blast while collecting wood 29 live crude bombs seized in ratnagiri

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 03:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी
1

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Sangali News : जिल्ह्यात ‘Tree Army’ची हरित क्रांती! ‘पिंपळाचे पुनर्वसन ते लोकचळवळ’, आमदार सुहास बाबर यांचा पुढाकार
2

Sangali News : जिल्ह्यात ‘Tree Army’ची हरित क्रांती! ‘पिंपळाचे पुनर्वसन ते लोकचळवळ’, आमदार सुहास बाबर यांचा पुढाकार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
झाडूसारख्या कोरड्या केसांना मिळेल भरपूर पोषण! १० रुपयांमध्ये घरच्या घरी करा नॅचरल हेअर स्पा, केस होतील मुलायम

झाडूसारख्या कोरड्या केसांना मिळेल भरपूर पोषण! १० रुपयांमध्ये घरच्या घरी करा नॅचरल हेअर स्पा, केस होतील मुलायम

May 21, 2026 | 05:30 AM
Pune News: बाल लसीकरणात पुणे आघाडीवर; आरोग्य विभागाची उल्लेखनीय कामगिरी

Pune News: बाल लसीकरणात पुणे आघाडीवर; आरोग्य विभागाची उल्लेखनीय कामगिरी

May 21, 2026 | 02:35 AM
MI Vs KKR Live: मुंबईने केकेआरला अक्षरश: रडवले; रायडर्सने पलटणचा 4 विकेट्सने केला पराभव

MI Vs KKR Live: मुंबईने केकेआरला अक्षरश: रडवले; रायडर्सने पलटणचा 4 विकेट्सने केला पराभव

May 21, 2026 | 12:20 AM
MI Vs KKR Live: 6,6,…! कॉर्बिन बॉशने भरला पलटणच्या जिवात जीव; केकेआरसमोर 148 रन्सचे टार्गेट

MI Vs KKR Live: 6,6,…! कॉर्बिन बॉशने भरला पलटणच्या जिवात जीव; केकेआरसमोर 148 रन्सचे टार्गेट

May 20, 2026 | 10:22 PM
‘Desi Bling’ फक्त निमित्त, प्रेम झालं व्यक्त! karan kundra ने tejasswi prakash ला केले Propose

‘Desi Bling’ फक्त निमित्त, प्रेम झालं व्यक्त! karan kundra ने tejasswi prakash ला केले Propose

May 20, 2026 | 10:04 PM
‘महाआवास अभियाना’त कोकण राज्यात प्रथम; तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या नेतृत्वाचा सन्मान

‘महाआवास अभियाना’त कोकण राज्यात प्रथम; तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या नेतृत्वाचा सन्मान

May 20, 2026 | 09:33 PM
NEET पेपर लीक वादाच्या पार्श्वभूमीवर ओटीटीवर चर्चेत आलेली ‘एग्जाम’ वेब सीरिज ट्रेंडिंगमध्ये अव्वल

NEET पेपर लीक वादाच्या पार्श्वभूमीवर ओटीटीवर चर्चेत आलेली ‘एग्जाम’ वेब सीरिज ट्रेंडिंगमध्ये अव्वल

May 20, 2026 | 09:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM