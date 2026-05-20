MPSC Group C Typing Test Cancelled: महाराष्ट्रातील लोकसेवा आयोगाने स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाअंतर्गत महाराष्ट्र गट-क (Group C) अंतर्गत येणाऱ्या टंकलेखक आणि कर सहाय्य्क या संवर्गासाठी आयोगामार्फत घेतली जाणारी ‘टंकलेखन कौशल्य चाचणी’ पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.
आयोगाच्या २४ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या २०५ व्या बैठकीमध्ये हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी उमेद्वाराने शासनमान्य टंकलेखन प्रमाणपत्र असूनही आयोगाकडून पुन्हा स्वतंत्रपणे टंकलेखन चाचणी घेतली जात होती. थोडक्यात उमेद्वाराची दोनदा परीक्षा घेतली जात होती. या दुहेरी प्रक्रियेमुळे अंतिम निकाल लागण्यास मोठा विलंब होता होता. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन आयोगाने कौशल्य चाचणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाने केलेला हा नवा बदल बैठकीच्या दिनांकापासून म्हणजेच २४ एप्रिल २०२६ पासून तत्कळ अंमलात येईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले. या संदर्भात बुधवारी (२० मे २०२६) रोजी अधिकृत परीपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
नव्या नियमानुसार आता केवळ पूर्व आणि मुख्य परीक्षा घेतली जाईल. मुख्य परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेद्वारांची अंतिम गुणवत्ता यादी थेट शासनाकडे पाठवली जाईल. त्यानंतर उमेद्वाराने जमा केलेल्या मूळ टंकलेखन प्रमाणपत्रांची पडताळणी शासन स्तरावर केली जाईल. त्यामुळे उमेद्वारांकडे परीक्षेचा अर्ज भरण्यापूर्वीच शासनाचे अधिकृत टंकलेखन प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. आयोगाने नमूद केलेल्या सर्व शैक्षणिक व तांत्रिक पात्रता उमेदवाराने विहित मुदतीत पूर्ण केलेल्या असणे आवश्यक आहे.
एकंदरित, ज्या उमेद्वारांकडे टंकलेखन कौशल्य चाचणीचे प्रमाणपत्र (GCC) असेल. असे उमेद्वारच पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा देण्यासाठी पात्र ठरतील. त्यांची मुख्य परीक्षेनंतर पुन्हा टंकलेखन परीक्षा चाचणी घेण्याची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. आता या नवीन बदलामुळे परीक्षा लवकर पूर्ण होईल. तसेच निकालासाठी लागणारा विलंब कमी होईल.