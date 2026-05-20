  Over 10 Lakh Students Made Aware Through Ascis Advertising Literacy Initiative

ASCI च्या जाहिरात-साक्षरता उपक्रमातून १० लाखांहून अधिक विद्यार्थी झाले जागरूक!

Advertising Standards Council of India (एएससीआय)च्या ‘अॅडवाईज’ या जाहिरात-साक्षरता उपक्रमाने देशभरातील १० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा टप्पा गाठला आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 03:36 PM
  • तब्बल १०,६६,३७४ विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमांतर्गत आयोजित सत्रांमध्ये सहभाग घेतला.
  • जाहिरातींचा उद्देश ओळखण्याची क्षमता ४३ टक्क्यांवरून ९४ टक्क्यांपर्यंत वाढली.
  • जबाबदार डिजिटल नागरिक बनण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले.
Advertising Standards Council of India (एएससीआय)च्या ‘अॅडवाईज’ या जाहिरात-साक्षरता उपक्रमाने देशभरातील १० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. इयत्ता तिसरी ते आठवीमधील तब्बल १०,६६,३७४ विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमांतर्गत आयोजित सत्रांमध्ये सहभाग घेतला. हा उपक्रम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, गुजरात, तामिळनाडूसह १३ राज्यांतील २,०६३ शाळांमध्ये राबवण्यात आला. डिजिटल माध्यमांमधील वाढत्या जाहिराती, इन्फ्लुएन्सर प्रमोशन्स आणि जाहिरातींच्या बदलत्या स्वरूपाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना जाहिरातींचा उद्देश समजावा, त्यामागील व्यावसायिक हेतू ओळखता यावा आणि चिकित्सक दृष्टी विकसित व्हावी, या उद्देशाने एएससीआय अकॅडमीने हा उपक्रम सुरू केला.

उपक्रम सुरू करण्यापूर्वी आणि पूर्ण झाल्यानंतर घेतलेल्या मूल्यमापन चाचण्यांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या जाहिरात-साक्षरतेत मोठी सुधारणा झाल्याचे स्पष्ट झाले. इयत्ता तिसरी ते पाचवीतील विद्यार्थ्यांमध्ये जाहिरातींचा उद्देश ओळखण्याची क्षमता ४३ टक्क्यांवरून ९४ टक्क्यांपर्यंत वाढली. तसेच जाहिरातींमधील दावे तपासून पाहण्याची सवय, जाहिरातींमागील मन वळवण्याचे तंत्र आणि जाहिरात व मूळ कंटेंट यातील फरक समजण्याची क्षमता देखील लक्षणीय वाढली.

इयत्ता सहावी ते आठवीतील विद्यार्थ्यांमध्येही सकारात्मक बदल दिसून आले. इन्फ्लुएन्सर प्रमोशन्स समजून घेणे, ऑनलाइन सुरक्षिततेबाबत जागरूकता आणि जाहिरातींच्या उद्देशाचे आकलन यामध्ये मोठी वाढ नोंदवण्यात आली. इंग्रजी, हिंदी, मराठी, तमिळ, कन्नड, तेलुगू, गुजराती आणि आसामी अशा आठ भाषांमध्ये हा उपक्रम राबवण्यात आला. परस्परसंवादी वर्ग सत्रे, व्हिडिओ, उपक्रम आणि चर्चांद्वारे विद्यार्थ्यांना जाहिराती ओळखणे आणि जबाबदार डिजिटल नागरिक बनण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले.

या उपक्रमाबद्दल बोलताना एएससीआयच्या सीईओ आणि सेक्रेटरी जनरल Manisha Kapoor म्हणाल्या, “आजच्या डिजिटल युगात जाहिरात आणि कंटेंट यामधील सीमारेषा धूसर होत आहेत. त्यामुळे मुलांमध्ये जाहिरात साक्षरता विकसित करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या जागरूकतेत दुपटीने वाढ झाल्याचे समाधान आहे.” एएससीआयने भविष्यातही शाळांमध्ये जाहिरात-साक्षरतेचा प्रसार सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

Published On: May 20, 2026 | 03:36 PM

