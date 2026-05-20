PM मोदींना प्रश्न विचारणारी Helle Lyng कोण? ‘प्रोपोगेंडा’च्या आरोपांमुळे जगभरात चर्चेत

PM Modi Norway Controversy : प्रेस स्वातंत्र्याची किंमत? PM मोदींना प्रश्न विचारणाऱ्या नॉर्वेजियन पत्रकाराचे मेटा अकाऊंट सस्पेंड
पत्रकार लिंगने पंतप्रधानांना, माध्यमांच्या प्रश्नांची उत्तरे का देत नाहीत? असा प्रश्न केला होता. तसेच मानवाधिकर मुद्द्यांवरही प्रश्न वितारले होते. यावेळी पंतप्रधान मोदी उत्तर न देता निघून गेले होते. या प्रसगांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत लिंगने विचारले की, भारताचे पंतप्रधानांनी माझ्या प्रश्नाला उत्तर दिले नाही, याची मला अपेक्षा नव्हती.
नॉर्वे जागतिक प्रेस स्वातंत्र निर्देशकांत पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर भारत १५७ व्या क्रमांकावर आहेत. आणि सरकारला प्रश्न विचारणे आमचे काम आहे. या पोस्टनंतर मोठा वाद पेटला होता. यावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पत्रकार परिषदत बोलावून लिंगला प्रश्न विचारण्याची संधी दिली. यावेळी लिंगने भारतावर विश्वास का ठेवावा? भारत मानवाधिकारांच्या उल्लंघनावर काय भूमिका आहे, असे प्रश्न उपस्थित केले. तसेच यांची थेट उत्तरे मागितले.
लिंगच्या या प्रश्नांवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव सिबी जॉर्ज यांनी उत्तर दिले. व त्यांनी म्हटले की, राजधानी दिल्लीतच केवळ २०० हून अधिक प्रसारमाध्यमे आहेत, ज्यावरुन आमच्या स्वातंत्र्याची आणि मजबूत लोकशाहीची भूमिका स्पष्ट होते असे म्हटले. तसेच त्यांनी अपुरी माहिती आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या अहवालाच्या आधारे भारताबाबत मत बनवणाऱ्यांवरही टीका केली.
दरम्यान हेले लिंग यांच्यावर सध्या प्रोपोगेंडा पसरवल्याचा आरोप केला जात आहे. एप्रिल २०२४ नंतर लिंगने एक्सवर कोणतीही पोस्ट केली नव्हती. त्यानंतर थेट पंतप्रधान मोदींबद्द पोस्ट केली होती. शिवाय लिंगने ज्या कार्यक्रमात प्रश्न विचारला ती पत्रकार परिषद नव्हती.
दोन्ही देशांमधील करारांची माहिती देण्याचा अधिकृत कार्यक्रमत होता. अशा परिस्थिती लिंगने जाणूनबुजून प्रश्न विचारल्याचा आरोप आहे. लिंग परदेशी गुप्तहेर असल्याचाही दावा केला जात आहे. परंतु मी केवळ एक पत्रकार आहे, कोणत्याही देशाची गुप्तहेर नाही असे लिंगने स्पष्ट केले आहे.
हेले लिंग नॉर्वेच्या ओस्लो शहरातील Dagsavisen या वृत्तसंस्थेची पत्रकार आहे. तिचे एक्सवर ५० हजार पेक्षाही कमी फॉलोवर्स आहेत. परंतु सध्या पंतप्रधान मोदींना तिने विचारलेल्या प्रश्नांमुळे जगभरात चर्चेचा विषय ठरली आहे. सध्या लिंगवर भारतविरोधी प्रचाराचा आरोप असून प्रचंड ट्रोल केले जात आहे.
