Punjab Crime: पैशांसाठी मित्रानेच MBBS विद्यार्थ्याची धारदार शस्त्राने हत्या; आरोपी CCTV मध्ये कैद

पंजाबच्या पटियालामध्ये पैशांच्या वादातून MBBS विद्यार्थ्याची त्याच्याच मित्राने धारदार शस्त्राने हत्या केली. मृत विद्यार्थी कमलदीप हा चौथ्या वर्षाचा विद्यार्थी होता. आरोपी मोहित वर्मा सीसीटीव्हीमध्ये पीजीमधून बाहेर पडताना दिसला असून पोलिसांकडून त्याचा शोध सुरू आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 03:38 PM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
  • पैशांच्या वादातून MBBS विद्यार्थ्याची निर्घृण हत्या
  • आरोपी मित्र मोहित वर्मा CCTV फुटेजमध्ये कैद
  • खोलीत रक्ताच्या थारोळ्यात मृतदेह आढळल्याने खळबळ
पंजाब: पंजाब येथून एक हत्येची बातमी समोर आली आहे. पैसे देण्यास नकार दिल्याने मित्रानेच MBBS विद्यार्थ्याची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. हत्या करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची ओळख कमलदीप (वय २४) असल्याचे समोर आले. घडलेली घटना पंजाबच्या पटियालाच्या न्यू लाल बाग कॉलनीत घडली. या घटनेने परिसर हादरून गेला आहे.

काय घडलं नेमक?

मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव कमलदीप असे आहे. तो पटियालाच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएसचे शिक्षण घेत होता. MBBS च्या चौथ्या वर्षाचा विद्यार्थी होता. तो गेल्या दोन वर्षांपासून पटियालात राहत होता. सुमारे दोन आठवड्यांपासून न्यू लाल बाग कॉलनीत एका पीजीमध्ये राहायला होता. 17 मे रोजी रात्री कमलदीपने फोन करून सांगितलं की, त्याचा मित्र मोहित त्याला भेटायला बोलवायला आला. दुसऱ्याच दिवशी सकाळी, कमलदीपने घरी फोन करून सांगितलं की, तो कॉलेजला जाण्याची तयारी करत आहेत. नंतर त्याच्याशी संपर्क साधला पण संपर्क झालाच नाही. सायंकाळी कुटुंबीयांनी आरोपी मोहितच्या घरी पोहोचले असता, तेव्हा त्याचे हातपाय बांधलेले होते. विचारल्यावर त्याने एका मोटारसायकलस्वाराशी झालेल्या वादाची घटना सांगितली. नंतर जेव्हा कुटुंबीय पीजीत पोहोचले असता, तेव्हा खोलीत कमलदीपचा मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला आढळून आला होता.

मानेवर आणि शरीरावर धारदार शस्त्राने अनेक वार करण्यात आले होते. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आरोपी मोहित पीजीमधून बाहेर येताना दिसला होता. वडिलांनी आरोप केला की, मोहित त्यांच्या मुलाकडे सतत पैशांची मागणी करत असे आणि याच शत्रुत्वामुळे त्याने खून केला. आरोपीला लवकर अटक केली जाईल, असा पोलिसांचा दावा करण्यात आला आहे.

कधी चांदीची मुंगी पाहिली आहे का? तापत्या उन्हात बाहेर येते आणि गारवा जाणवताच पाताळात पळून जाते; VIDEO आला समोर

ASCI च्या जाहिरात-साक्षरता उपक्रमातून १० लाखांहून अधिक विद्यार्थी झाले जागरूक!

PM मोदींना प्रश्न विचारणारी Helle Lyng कोण? 'प्रोपोगेंडा'च्या आरोपांमुळे जगभरात चर्चेत

Amravati News: रेशनच्या नावावर निकृष्ट धान्याचा पुरवठा! धान्याच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह; लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी

Rahul Gandhi criticism: 'हे नेतृत्व नाही, तर नौटंकी…'; नरेंद्र मोदी- जॉर्जिया मेलोनींच्या भेटीवरून राहुल गांधींनी वाभाडे काढले

Meta Layoffs: पहाटेचा ईमेल 8000 लोकांची झोप उडवून गेला, Meta कडून एका झटक्यात मोठी नोकरकपात

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

