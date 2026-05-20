Punjab Crime: पैशांसाठी मित्रानेच MBBS विद्यार्थ्याची धारदार शस्त्राने हत्या; आरोपी CCTV मध्ये कैद

काय घडलं नेमक?
मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव कमलदीप असे आहे. तो पटियालाच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएसचे शिक्षण घेत होता. MBBS च्या चौथ्या वर्षाचा विद्यार्थी होता. तो गेल्या दोन वर्षांपासून पटियालात राहत होता. सुमारे दोन आठवड्यांपासून न्यू लाल बाग कॉलनीत एका पीजीमध्ये राहायला होता. 17 मे रोजी रात्री कमलदीपने फोन करून सांगितलं की, त्याचा मित्र मोहित त्याला भेटायला बोलवायला आला. दुसऱ्याच दिवशी सकाळी, कमलदीपने घरी फोन करून सांगितलं की, तो कॉलेजला जाण्याची तयारी करत आहेत. नंतर त्याच्याशी संपर्क साधला पण संपर्क झालाच नाही. सायंकाळी कुटुंबीयांनी आरोपी मोहितच्या घरी पोहोचले असता, तेव्हा त्याचे हातपाय बांधलेले होते. विचारल्यावर त्याने एका मोटारसायकलस्वाराशी झालेल्या वादाची घटना सांगितली. नंतर जेव्हा कुटुंबीय पीजीत पोहोचले असता, तेव्हा खोलीत कमलदीपचा मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला आढळून आला होता.
Pune Crime: माझ्या पत्नीशी का बोलतोस?” संशयातून तरुणावर चाकूसपासप वार; पिंपरी-चिंचवड हादरलं
मानेवर आणि शरीरावर धारदार शस्त्राने अनेक वार करण्यात आले होते. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आरोपी मोहित पीजीमधून बाहेर येताना दिसला होता. वडिलांनी आरोप केला की, मोहित त्यांच्या मुलाकडे सतत पैशांची मागणी करत असे आणि याच शत्रुत्वामुळे त्याने खून केला. आरोपीला लवकर अटक केली जाईल, असा पोलिसांचा दावा करण्यात आला आहे.
प्रेमविवाहानंतर छळाचा अंत आत्महत्येत! पती-सासूच्या मानसिक त्रासाला कंटाळून 24 वर्षीय विवाहितेने संपवलं जीवन
कर्नाटक येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली. एका २४ वर्षीय विवाहिते महिलेने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आपल्या पती आणि सासूकडून होणाऱ्या सततच्या मानसिक छळाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी मूत महिलेच्या पतीला आणि सासूला अटक केली आहे. घडलेली घटना कर्नाटक येथील बल्लारी येथे घडली.
न्याय मिळेपर्यंत अंत्यसंस्कार नाही! 9 दिवसांनंतरही ट्विशा शर्माचे केले नाही अंत्यसंस्कार, पोलिसांनी कुटुंबाला पत्र पाठवत केली अपील