  Pm Modi Gifts Melody Toffee To Giorgia Meloni In Rome Viral Video Melodi Memes

Melodi : रोममध्ये रंगली स्वीट ‘मेलोडी’ डिप्लोमसी! पंतप्रधान मोदींनी जॉर्जिया मेलोनी यांना दिली अत्यंत खास भेट; VIDEO VIRAL

Modi Gifts Melody Meloni : इटलीमध्ये पंतप्रधान मोदींनी जॉर्जिया मेलोनी यांना मेलडी टॉफी भेट दिल्या. त्यांच्या या रंजक भेटीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. वाचा याबाबत सविस्तर अपडेट.

Updated On: May 20, 2026 | 02:02 PM
Melodi : रोममध्ये रंगली स्वीट 'मेलोडी' डिप्लोमसी! पंतप्रधान मोदींनी जॉर्जिया मेलोनी यांना दिली अत्यंत खास भेट; व्हिडिओ व्हायरल

  • गोड मुत्सद्देगिरी
  • सोशल मीडियावर धुमाकूळ
  • #Melodi ट्रेंडची पुनरावृत्ती

Modi gifts Melody to Meloni : आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि राजनैतिक दौरे सहसा अत्यंत गंभीर, औपचारिक आणि नियमांनी बांधलेले असतात. पण जेव्हा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी आमनेसामने येतात, तेव्हा वातावरण हलकेफुलके आणि मैत्रीपूर्ण होते. सध्या सोशल मीडियावर अशाच एका आगळ्यावेगळ्या आणि कमालीच्या रंजक घटनेची जोरदार चर्चा सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) यांना चक्क भारताची प्रसिद्ध ‘मेलडी’ (Melody) टॉफी भेट दिली आहे. या गोड भेटीचा एक अतिशय सुंदर व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर तुफान व्हायरल होत असून नेटकऱ्यांनी सोशल मीडिया डोक्यावर घेतला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या त्यांच्या पाच देशांच्या (संयुक्त अरब अमिराती, नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटली) परदेश दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्याचा शेवटचा मुक्काम इटलीची राजधानी रोममध्ये होता. रोममध्ये उतरताच इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी त्यांचे अत्यंत उत्साहात स्वागत केले. मेलोनी यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवर ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर पीएम मोदींसोबतचा एक व्हिडिओ शेअर केला आणि लिहिले, “थँक यू फॉर द गिफ्ट!” (उपहारासाठी धन्यवाद). हा व्हिडिओ समोर येताच इंटरनेटवर जणू लाईक्स आणि कमेंट्सचा पाऊस पडू लागला.

व्हायरल व्हिडिओमध्ये नेमकं काय आहे?

रोममधील या व्हायरल व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळते की, दोन्ही जागतिक नेते अत्यंत आनंदात आणि अनौपचारिक वातावरणात उभे आहेत. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या हातात पार्ले कंपनीच्या ‘मेलडी’ टॉफीचे एक मोठे पाकीट दिसते. मेलोनी कॅमेऱ्याकडे पाहत हसतमुख चेहऱ्याने म्हणतात, “पंतप्रधान मोदींनी आमच्यासाठी एक अतिशय, अतिशय छान टॉफी आणली आहे  मेलडी!” त्यावर शेजारीच उभे असलेले पंतप्रधान मोदी अत्यंत कौतुकाने आणि हसतमुखाने “मेलडी” असा उच्चार करतात. यानंतर दोन्ही नेते एकत्र खळखळून हसताना दिसतात. त्यांच्यातील हा नैसर्गिक सुसंवाद आणि मैत्री पाहून हा व्हिडिओ अवघ्या काही तासांत करोडो लोकांपर्यंत पोहोचला आहे.

#Melodi चा ट्रेंड पुन्हा एकदा अवतरला

सोशल मीडिया युजर्ससाठी हा क्षण म्हणजे एका मोठ्या उत्सवासारखाच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जॉर्जिया मेलोनी यांच्या नावांना एकत्र करून नेटकऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांत ‘#Melodi’ (Modi + Meloni) हा हॅशटॅग प्रचंड लोकप्रिय केला आहे. दुबईतील COP28 परिषद असो किंवा जी-७ (G7) शिखर परिषद, या दोन्ही नेत्यांचे फोटो आणि सेल्फी नेहमीच इंटरनेटवर व्हायरल होत असतात. आता जेव्हा मोदींनी थेट ‘मेलडी’ नावाचीच टॉफी मेलोनी यांना दिली, तेव्हा नेटकऱ्यांच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. “मेलडी इतकी का चॉकलेट्टी आहे?” या प्रसिद्ध जाहिरातीच्या ओळी वापरून हजारो मीम्स (Memes) सोशल मीडियावर फिरू लागले आहेत.

कार डिप्लोमसी आणि ऐतिहासिक कलोसियमची सफर

केवळ टॉफीच नव्हे, तर या दौऱ्यातील इतर अनेक छायाचित्रेही लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. रोममध्ये आगमन झाल्यानंतर मेलोनी यांनी पंतप्रधान मोदींसाठी एका खास रात्रीच्या भोजनाचे (Dinner) आयोजन केले होते. या भोजनानंतर दोन्ही नेत्यांनी रोमच्या रस्त्यांवर एकत्र फिरण्याचा आनंद घेतला, ज्याला नेटकऱ्यांनी ‘कार डिप्लोमसी’ असे नाव दिले आहे. त्यानंतर त्यांनी रोममधील जगातील सर्वात मोठ्या आणि ऐतिहासिक ‘कलोसियम’ (Colosseum) या अ‍ॅम्पिथिएटरला भेट दिली. संध्याकाळच्या मावळत्या सूर्याच्या प्रकाशात कलोसियमच्या पार्श्वभूमीवर या दोन नेत्यांचे घेतलेले फोटो अत्यंत रॉयल आणि सुंदर आले आहेत. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी गडद निळ्या रंगाचा बंदगळा सूट परिधान केला होता, तर जॉर्जिया मेलोनी यांनी फिकट गुलाबी रंगाचा एम्ब्रॉयडरी केलेला टॉप घातला होता.

या ‘स्वीट डिप्लोमसी’चा भारताला काय फायदा?

पंतप्रधान मोदींचे हे पाऊल केवळ एक गमतीशीर प्रसंग नसून, त्यामागे एक अत्यंत हुशार आणि प्रभावी राजनैतिक दृष्टिकोन (Diplomatic Approach) आहे. आजच्या डिजिटल युगात ‘सॉफ्ट पॉवर’ (Soft Power) आणि सोशल मीडियावरील प्रतिमा अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मोदींनी या लोकप्रिय इंटरनेट ट्रेंडचा वापर करून इटली आणि भारतामधील मैत्रीला एक नवा आयाम दिला आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील तरुण पिढी एकमेकांच्या अधिक जवळ येईल. भारत-इटली संयुक्त धोरणात्मक कृती आराखडा २०२५-२०२९ (India-Italy Joint Strategic Action Plan) अंतर्गत दोन्ही देशांमध्ये व्यापार, संरक्षण, तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा आणि ‘भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडोर’ (IMEC) यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर औपचारिक चर्चा होणार आहे. पण या गंभीर चर्चेपूर्वी झालेल्या या गोड संवादामुळे वाटाघाटींचे वातावरण अत्यंत सकारात्मक झाले आहे.

या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदींनी इटलीतील भारतीय समुदायाचीही भेट घेतली, जिथे त्यांचे ढोल-ताशांच्या गजरात आणि पारंपरिक नृत्यांनी स्वागत करण्यात आले. तसेच वाराणसीवर आधारित चित्रे काढणारे प्रसिद्ध इटालियन चित्रकार ज्यामपाओलो तोमासेट्टी यांचीही त्यांनी भेट घेतली. एकंदरीत, पंतप्रधान मोदींचा हा इटली दौरा केवळ राजकीय करारांपुरता मर्यादित न राहता, ‘मेलडी’ टॉफीच्या गोडव्यामुळे इतिहासात कायमचा नोंदवला गेला आहे.

PM Modi-Meloni Meet : पंतप्रधान मोदींनी जॉर्जिया मेलोनींची घेतली भेट ; रोमच्या कोलोसियममधील खास फोटो केले शेअर
PM Modi-Meloni Meet : पंतप्रधान मोदींनी जॉर्जिया मेलोनींची घेतली भेट ; रोमच्या कोलोसियममधील खास फोटो केले शेअर

PM Modi Norway Visit : भारताचा मोठा अपमान? नॉर्वेजियन मीडियाने PM मोदींना म्हटले 'गारुडी' ; 'त्या' व्यंगचित्राने पेटला वाद

BRICS Summit 2026: ग्लोबल पॉवर प्ले! दिल्लीत भरणार महासत्तांचा दरबार; पुतिन-जिनपिंग यांच्या दौऱ्याकडे जगाचे लक्ष

Marco Rubio India Visit : इराणशी युद्धाच्या भडक्यादरम्यान अमेरिकन मंत्री भारतात; काय आहे कारण?

