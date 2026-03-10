Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
US Iran War : इराण युद्धात अमेरिका बॅक फुटवर! १० दिवसांतच ट्रम्प यांचा सूर बदलले; सत्तापालटाचा गेम फसला?

US Iran War Update : अमेरिका इराण युद्धाने आता नवे वळण घेतले आहे. ट्रम्प यांनी काही दिवसांतच युद्ध संपवण्याची घोषणा केली आहे. ज्यामुळे ट्रम्प इराण युद्धातून माघार घेत असल्याचे म्हटले जात आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 03:18 PM
Donald Trump

US Iran War : इराण युद्धात अमेरिका बॅक फुटवर! १० दिवसांतच ट्रम्प यांचा सूर बदलले; सत्तापालटाचा गेम फसला? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • इराण युद्धात अमेरिका बॅक फुटवर
  • युद्ध लवकरत संपेल – ट्रम्प
  • अमेरिका अपयशी ?
US Iran War News in Marathi : वॉशिंग्टन : गेल्या महिन्यात २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिकेने इराण(Iran) वर हल्ला चढवला होता. इराणला पूर्णपणे उद्ध्वस्त करु अशी धमकीही त्यांनी दिली होती. आता मात्र ट्रम्प १० दिवसांतच बॅकफुटवर येताना दिसत आहेत. नुकतेच डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी थोड्याच दिवसांतच संघर्ष संपेल अशी घोषणाही केली आहे. इराणमध्ये सत्तापालटासाठी सुरु केलेले युद्ध आता अमेरिकेसाठीच डोकेदुखी ठरत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

US Iran War : ‘तेलाचा एक थेंबही नेऊ देणार नाही…’ , अमेरिकेच्या धमकीवर इराणचं आर-पार उत्तर; आता काय करणार ट्रम्प?

सल्लागारांचा धोक्याचा इशारा

मिळालेल्या माहितीनुसार ट्रम्प यांना त्यांच्या सल्लागारांनी इराणसोबत शांततेने संवाद साधून तणाव कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे.
मंगळवनारी (१० मार्च) ‘युद्ध समाप्तीचेही संकेत त्यांनी दिले आहेत. वॉल स्ट्रीट जनरलने दिलेल्या वृत्तानुसार, युद्ध दीर्घकाळ सुरु राहिल्यास
थेट अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसण्याची शक्यता आहे.

शिवाय या वर्षाच्या शेवटी अमेरिकिते निवडणुका प्रस्तावित आहेत. युद्ध थांबले नाही तर ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षातील लोक नाराज होऊ शकता असा इशार त्यांच्या सल्लागारांनी दिला आहे. या युद्धातून अमेरिकेला लष्करी किंवा आर्थिक फायदा होत नसल्याचे ट्रम्प यांच्या सल्लागारांनी म्हटले आहे. यामुळेच ट्रम्प यांनी युद्ध लवकरच संपेल अशी घोषणा केली असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

इराणमध्ये सत्तापालटाचा प्रयत्न फसला ?

या युद्धात अमेरिकेच्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला होता. शिवया इराणचे अनेक वरिष्ठ कमांडरही ठार करण्यात आले होते. मात्र यानंतर इराणने शरणागती पत्करलेली नाही. शिवाय खामेनेई यांची सत्ता उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न देखील फसला आहे. इराणचे नवे सर्वोच्च नेते म्हणून खामेनई यांच्या धाकट्या मुलाची मोजतबा खामेनेईची निवड करण्यात आली आहे. तसेच इराणची जनता देखील रस्त्यावर उतरलेली नाही. यामुळे ट्रम्प यांचा सत्तापालटाचा गेम फसल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

वाढता आर्थिक बोजा

मीडिया रिपोर्टनुसार, अमेरितेने इराण युद्धात सुरुवातीच्या दनो दिवसांतच ५. ६ अब्ज डॉलर्सचा दारुगोळा वापरला होता. १० दिवसांत अमेरिकेने या युद्धावर १० अब्ज डॉलर्सहून अधिक खर्च केला आहे. शिवाय जागतिक इंधन पुरवठा ठप्प झाल्याने देशातही इंधन दरात मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे अमेरिकेला मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. शिवाय देशांतील ५३% नागरिकांनी इराणवरील हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे.

एकूणच इराण युद्धामुळे अमेरिकेला कोणताही फायदा झालेला नाही, उलट देशांतर्गत ट्रम्प प्रशासनाविरोधात नाराजी वाढत आहे. याशिवाय आर्थिक फटकाही बसत आहे. तसेच लष्कराचे मोठे नुकसान होत आहे. यामुळे ट्रम्प माघार घेत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

Global Oil Politics : पुतिन यांच्याशी चर्चा अन् ट्रम्प मवाळ! रशियन तेलावरील निर्बंध हटवणार? भारतासाठी मोठे संकेत

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिका इराणसोबत वाद सोडवण्याचा विचार का करत आहे?

    Ans: इराणवरील हल्ल्यानंतर १० दिवसांत अमेरिकेला मोठा आर्थिक फटला बसला आहे. तसेच येत्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प प्रशासन राजकीयदृष्ट्या अडचणीतही येऊ शकते यामुळे युद्ध संपण्यावसाठी ट्रम्प धडपड करत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

  • Que: इराण युद्धावर अमेरिकन नागरिकांनी काय प्रतिक्रिया दिली ?

    Ans: मीडिया रिपोर्टनुसार, सुमारे ५३% अमेरिकेन नागरिकांनी इराणवरील हल्ल्याचा निषेध केला आहे. अमेरिका इस्रायलला गरजेपेक्षा जास्त समर्थन देत असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे.

Published On: Mar 10, 2026 | 03:17 PM

